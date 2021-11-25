擴充PlayStation 5儲存容量，Seagate Firecuda 530 SSD散熱器版本動手玩

先前曾介紹透過大容量外接硬碟對應PlayStation 5擴充儲存使用需求，但當時是基於Sony尚未開放PlayStation 5透過內建擴充介面安裝M.2 SSD的情況，因此在目前已經開放使用者可加裝M.2 SSD擴充儲存容量之後，便來介紹如何透過內建擴充介面讓PlayStation 5增加更多儲存空間。

相較以外接方式增加PlayStation 5的儲存空間，利用內建擴充介面以M.2 SSD增加儲存空間的好處，除了能存放更多遊戲與影音等內容，更重要的是可以直接執行PlayStation 5遊戲，同時也能加快資料存取速度，不必受USB連接埠傳輸頻寬限制。

此外，透過內建擴充介面增加儲存容量，在整體使用上也會比外接方式方便，至少不用擔心外接硬碟是否因外力因素脫落。

而Sony在日前已經公布相關規範，包含必須使用PCIe Gen 4規格SSD，傳輸速率最好是在每秒5500MB規格，並且要求加上散熱片的SSD必須在不超過25mm寬度、11.25mm厚度，同時最低高度必須在2.45mm，最高高度則不可超過8mm，以利安裝在PlayStation 5內部空間。

目前業界包含Seagate、WD，甚至包含Sony獨立儲存子公司Nextorage都已經推出可用於PlayStation 5擴充使用的M.2 SSD，但基本上只要符合Sony提出規格即可使用，只是除了留意傳輸速率是否符合要求之外，更需要留意是否有足夠散熱表現，以利在PlayStation 5內部運作使用時，可以確保正常運作，不會因為高溫導致存取異常。

雖然亦可透過購買符合規格的M.2 SSD，額外加上散熱片方式進行儲存容量擴充，但是為了確保使用穩定性，建議還是直接購買針對PlayStation 5使用需求打造的M.2 SSD比較保險。

▲Seagate Firecuda 530 SSD散熱器版本

▲原廠盒裝包含說明書、貼紙，以及Rescue Data Recovery Services資料救援服務說明

▲Firecuda 530 SSD散熱器版本實際外觀，搭載EKWB打造散熱片

▲具有一定厚度，同時能確保M.2 SSD運作時的溫度穩定

這次使用的M.2 SSD是Seagate推出的Firecuda 530 SSD散熱器版本，其中散熱器是由EKWB打造，M.2 SSD本身其實就是標準版Firecuda 530 SSD，資料依序存取速度最高可達7300MB/s，但實際在PlayStation 5內運作時的存取速度則約為6558MB/s，雖然與官方公布數據有落差，但也是能對應遊玩時的流暢運作使用。

至於要將M.2 SSD安裝至PlayStation 5，最大難度應該還是在如何拆卸主機側板，雖然Sony官方有公布正確拆卸教學，但實際拆卸時，則會發現需要一點巧勁，才能將側板拆卸。其中，最好作法是將主機平放，並且用右手將主機頂端靠近後側的側板邊角稍微拉起 (內部會有個卡榫與機身扣合固定)，接著往側板靠近光碟機的方向施力，即可順利將側板卸下。

▲將右側紅圈處稍微抬起，讓內側卡榫離開主機，並且沿著箭頭所指方向推，即可將側板拆卸

▲紅圈處即為側板內側卡榫與主機側孔位固定位置，因此只要將側板稍微抬起，即可將側板移開

▲拆開側板即可看見主機側的M.2 SSD安裝處

將主機上的檔板拆卸後，即可看見安裝M.2 SSD的位置，其中包含可安裝不同尺寸的M.2 SSD，由於此次使用的Firecuda 530 SSD散熱器版本長度較短，因此必須將預設鎖點調整至80，接著再將M.2 SSD安裝好、鎖上固定即可，之後再將檔板、側板重新裝回就完成安裝。

▲將檔板移開，即可開始安裝M.2 SSD

▲配合M.2 SSD規格調整螺絲孔位置

首次安裝時，M.2 SSD必須先格式化才能使用，然後透過設定調整遊戲安裝位置，即可將之後下載遊戲內容存放在Firecuda 530 SSD散熱器版本。另外，如果儲存容量足夠的話，亦可將原本存放在PlayStation 5，或是存放在外接儲存設備的遊戲內容移轉到Firecuda 530 SSD散熱器版本。

▲首次安裝時，必須先將M.2 SSD格式化

▲格式之前會先測試M.2 SSD存取速度

▲完成格式化，即可透過設定調整遊戲儲存位置

▲透過儲存空間調整遊戲存放位置，或是移動先前存放在其他位置的資料

▲儲存容量足夠的話，自然還是建議將遊戲內容存放在內部M.2 SSD

至於Firecuda 530 SSD散熱器版本是否能用在桌機主機板？實際上也沒有問題，但要留意的是因為額外搭載較厚散熱片，使得Firecuda 530 SSD散熱器版本安裝在桌機主機板使用的話，就無法使用主機板原本提供散熱片，同時也必須注意固定用螺絲是否能順利卡住M.2 SSD後方孔位，尤其在Firecuda 530 SSD散熱器版本基板厚度有稍微增加一點的情況下，固定用螺絲可能需要作調整。

▲Firecuda 530 SSD散熱器版本亦可用在桌機主機板使用，但是要留意散熱片及螺絲固定方式

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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