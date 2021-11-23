開箱影片／iPad mini 6果凍效應實測給你看 「邊框不算窄」暗藏巧思

8.3吋iPad mini 6的Wi-Fi版11月1日無預警在官網開賣後，當時已造成缺貨，若現在才決心下定，最快12月29日、約莫一個月後才能拿到，可見此機種如此熱賣。YouTube頻道「好放HaveFun」開箱星光色的iPad mini 6，表示實機介於金色與銀色之間，相當典雅，並且能夠一手掌握，躺在床上或拿著上廁所都不成問題，另外按下頂端按鈕的Touch ID後就能快速解鎖的功能也非常方便。

iPad mini 6星光色介於金色於銀色間。（翻攝自YouTube頻道「好放HaveFun」）

293克的iPad mini 6僅比最新的iPhone 13 Pro Max（238克）重了55克，輕巧不已。鏡頭部分，前鏡頭升級成1200萬像素超廣角鏡頭，有人物居中的功能。好放讚賞此次iPad mini 6終於升級雙揚聲器，及「邊框不算窄」的全螢幕，但他認為，這邊框寬度正好可以雙手握持避免誤觸到螢幕。他表示，若搭配Apple Pencil，螢幕關閉的情況下用筆觸碰、或是開啟狀態下用筆由右下往左上畫，就能立即快速做筆記。

好放認為，若直立使用iPad mini 6，旁邊吸附的Apple Pencil可能會卡到手。（翻攝自YouTube頻道「好放HaveFun」）

網傳該機有果凍效應，他實測直立時上下滑動螢幕，肉眼時沒有太感受出來，「（螢幕更新率）60Hz不太適合這樣的滑動，所以沒有影響我的使用。」整體來說，好放仍非常滿意iPad mini 6。iPad mini 6定價1萬4900元起。

好放認為，iPad mini 6「邊框不算窄」的全螢幕，邊框寬度正好可以雙手握持，避免誤觸到螢幕。（翻攝自YouTube頻道「好放HaveFun」）

iPad mini 6 小巧好掌握

【作業系統】iPadOS 15 【處理器】64 位元架構的 A15 仿生晶片 【顏色】太空灰、星光色、粉紅色、紫色 【尺寸】195.4 x 134.8 x 6.3mm 【儲存空間】64GB、256GB 【螢幕】8.3吋Liquid Retina 顯示器 【重量】Wi-Fi版：293公克／Wi‑Fi +行動網路機型：297公克 【相機】主鏡頭：1200萬像素廣角相機（ƒ/1.光圈）／前鏡頭：1200萬像素超廣角前置相機（ƒ/2.4光圈） 【電源與電池】內建19.3瓦特小時可充電鋰聚合物電池 【SIM卡】Nano-SIM（支援Apple SIM6）、eSIM6 【特色】Touch ID、FaceTime視訊人物居中功能、立體聲揚聲器（橫向）、 【接頭】Type-C 【定價】64GB 1萬4900元／256GB 1萬9400元 iPad mini 6除了星光色，還有太空灰、粉紅色跟紫色。（翻攝自YouTube頻道「好放HaveFun」）

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