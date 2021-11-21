開箱影片／坐摩天輪1圈就充飽電？Xiaomi 11T Pro 120W快充壓過眾旗艦手機
什麼手機可以在摩天輪坐完1圈就能充飽電？YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴介紹「Xiaomi 11T Pro」，上次其實已開箱過擁有億級畫素鏡頭的Xiaomi 11T，這次的旗艦機Xiaomi 11T Pro也有相同鏡頭，但更上一層樓，具備5000mAh再配上120W的充電頭，實測搭摩天輪1圈約17分鐘，就能從2%電充到99%，若從0%充到100%，則只要19分41秒左右，阿貴大讚這真的是今年智慧型手機的大亮點。
6.67吋的Xiaomi 11T Pro重量約為207.2公克，與Xiaomi 11T相同擁有120Hz的螢幕更新率，鏡頭部分也相同，前後共有4顆鏡頭，不過11T Pro的搭載高通S888處理晶片，效能明顯優於11T，玩手遊效能全開完全沒問題。阿貴認為，這台12GB（記憶體）+256GB（儲存空間）僅須1萬7999元，不到2萬元的價格非常划算，「CP值的靈魂深植其中」，光是120W的快充技術，就相當值得購買。
Xiaomi 11T Pro 展現黑科技
【尺寸】164.1 x 76.9 x 8.8mm
【重量】204克
【顏色】太空藍、月光白、流星灰
【螢幕】6.67吋AMOLED 打孔螢幕（120Hz螢幕更新率）
【處理器】Qualcomm®️ Snapdragon™️ 888
【記憶體與儲存空間】12GB+256GB
【鏡頭】後置鏡頭：1億800萬像素f/1.75超廣角相機、800萬像素f/2.2超廣角相機、500萬像素f/2.4長焦微距鏡頭相機／前鏡頭：1600萬像素f/2.45顯示器自拍相機
【電池與充電】5000mAh電池、隨附 120W 有線充電器，為USB Type-C連接埠
【Sim卡】雙SIM卡5G雙卡雙待
【音訊】雙喇叭Dolby Atmos® 技術支援
【作業系統】MIUI 12.5，Android 11
【定價】1萬7999元起
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