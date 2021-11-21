快訊

超商發生砍人命案…遭勸導戴口罩不滿 桃園龜山男刺死超商男店員

季辛吉接受CNN專訪：我不認為中國未來10年會打台灣

開箱影片／坐摩天輪1圈就充飽電？Xiaomi 11T Pro 120W快充壓過眾旗艦手機

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTube頻道「束褲3C團」介紹「Xiaomi 11T Pro」，比11T的表現更為傑出。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
YouTube頻道「束褲3C團」介紹「Xiaomi 11T Pro」，比11T的表現更為傑出。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

什麼手機可以在摩天輪坐完1圈就能充飽電？YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴介紹「Xiaomi 11T Pro」，上次其實已開箱過擁有億級畫素鏡頭的Xiaomi 11T，這次的旗艦機Xiaomi 11T Pro也有相同鏡頭，但更上一層樓，具備5000mAh再配上120W的充電頭，實測搭摩天輪1圈約17分鐘，就能從2%電充到99%，若從0%充到100%，則只要19分41秒左右，阿貴大讚這真的是今年智慧型手機的大亮點。

Xiaomi 11T Pro附上120w充電頭，從0%充到100%，實測只需19分鐘左右。（翻攝自小米官網）
Xiaomi 11T Pro附上120w充電頭，從0%充到100%，實測只需19分鐘左右。（翻攝自小米官網）

6.67吋的Xiaomi 11T Pro重量約為207.2公克，與Xiaomi 11T相同擁有120Hz的螢幕更新率，鏡頭部分也相同，前後共有4顆鏡頭，不過11T Pro的搭載高通S888處理晶片，效能明顯優於11T，玩手遊效能全開完全沒問題。阿貴認為，這台12GB（記憶體）+256GB（儲存空間）僅須1萬7999元，不到2萬元的價格非常划算，「CP值的靈魂深植其中」，光是120W的快充技術，就相當值得購買。

Xiaomi 11T Pro的月光白和太空藍，背蓋都是防眩光飾面設計。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
Xiaomi 11T Pro的月光白和太空藍，背蓋都是防眩光飾面設計。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

有億萬畫素鏡頭的Xiaomi 11T Pro，拍照也不成問題。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
有億萬畫素鏡頭的Xiaomi 11T Pro，拍照也不成問題。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

Xiaomi 11T Pro 展現黑科技

【尺寸】164.1 x 76.9 x 8.8mm

【重量】204克

【顏色】太空藍、月光白、流星灰

【螢幕】6.67吋AMOLED 打孔螢幕（120Hz螢幕更新率）

【處理器】Qualcomm®️ Snapdragon™️ 888

【記憶體與儲存空間】12GB+256GB

【鏡頭】後置鏡頭：1億800萬像素f/1.75超廣角相機、800萬像素f/2.2超廣角相機、500萬像素f/2.4長焦微距鏡頭相機／前鏡頭：1600萬像素f/2.45顯示器自拍相機

【電池與充電】5000mAh電池、隨附 120W 有線充電器，為USB Type-C連接埠

【Sim卡】雙SIM卡5G雙卡雙待

【音訊】雙喇叭Dolby Atmos® 技術支援

【作業系統】MIUI 12.5，Android 11

【定價】1萬7999元起

Xiaomi 11T Pro有太空藍、月光白、流星灰。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
Xiaomi 11T Pro有太空藍、月光白、流星灰。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

開箱

延伸閱讀

開箱影片／1億畫素鏡頭再配超級快充 Xiaomi 11T這價錢海放中高階手機

開箱影片／比蘋果原廠好用便宜！MINIQ這塊Magsafe無線充電便利關鍵是這個

開箱影片／還在猶豫買iPhone 13？實測「電影級模式」拍片4要點超方便

開箱影片／Google Pixel 6 Pro「東西都有但都少了一點點」 實測魔術橡皮擦好神奇

相關新聞

開箱影片／坐摩天輪1圈就充飽電？Xiaomi 11T Pro 120W快充壓過眾旗艦手機

什麼手機可以在摩天輪坐完1圈就能充飽電？YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴介紹「Xiaomi 11T Pro」，上次其實已開箱過擁有億級畫素鏡頭的Xiaomi 11T，這次的旗艦機Xiaomi 11T Pro也有相同鏡頭，但更上一層樓，具備5000mAh再配上120W的充電頭，實測搭摩天輪1圈約17分鐘，就能從2%電充到99%，若從0%充到100%，則只要19分41秒左右，阿貴大讚這真的是今年智慧型手機的大亮點。

支援中文顯示、聲控互動 Google第2代NEST Hub動手玩

今年隨著Pixel 6系列揭曉，確認引進台灣市場的第2代NEST Hub，筆者也實際取得實機進行體驗。

開箱影片／比蘋果原廠好用便宜！MINIQ這塊Magsafe無線充電便利關鍵是這個

要價2990元的蘋果原廠Magsafe行動電源曾被外界反映充電效率太慢、Magsafe充電器與線連在一起增加收納麻煩。不少廠商因此推出比原廠「更好用」的Magsafe充電系列。YouTube頻道「阿康嚼舌根GOODSKANG」開箱「MINIQ CG15WC-MS無線充電板」。他表示，該款比原廠更輕薄，吸附到手機上時不會增加手機負擔。

開箱影片／realme GT Neo2配色高顏質 效能全開玩手遊輕鬆應對

手機不是愈貴愈好，反而CP值高人人都想要！想不想擁有一台便宜又大碗的手遊專用機呢？YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴介紹realme新推旗艦手機「GT Neo2」，有黑薄荷與蒼藍的大膽2色可供選擇，並在背蓋玻璃上使用霧面及亮面2種做工，整體設計年輕有活力。

開箱影片／還在猶豫買iPhone 13？實測「電影級模式」拍片4要點超方便

9月24號正式發售的iPhone 13系列開賣至今已近2個月，不少人仍因為「無感」此次升級而猶豫是否該購買新機。YouTube頻道「邦尼幫你」換個方式開箱實測iPhone 13系列裡的攝影功能「電影級模式」。雖然該功能已在Android上出現過，但邦尼幫你表示，iPhone 13產生的變焦自然又滑順，且對一般人日常拍攝非常足夠且容易使用。

開箱影片／1億畫素鏡頭再配超級快充 Xiaomi 11T這價錢海放中高階手機

小米台灣出新機囉！YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴介紹CP值很高的「Xiaomi 11T」，有月光白、流星灰及太空藍等3色，其中太空藍跟月光白背蓋都採用防炫光飾面，不同角度有漸層光澤，產生「Bling Bling」的感覺；卡槽支援5G雙卡雙待，阿貴提醒，因收音孔與卡槽位置太近，Sim卡針需注意要「插對孔」，否則就糗大了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。