支援中文顯示、聲控互動 Google第2代NEST Hub動手玩

今年隨著Pixel 6系列揭曉，確認引進台灣市場的第2代NEST Hub，筆者也實際取得實機進行體驗。

加上7吋螢幕對應更直觀內容顯示

相比先前接連引進台灣市場的NEST mini與NEST Audio，此次推出的NEST Hub最大差異在於搭載7吋觸控螢幕，透過螢幕顯示內容對應更直覺的互動體驗，例如可直接連接家中監控攝影機觀看拍攝畫面，或是透過手機投放YouTube或Netflix內容，甚至在查詢特定地點時，可以直接透過畫面顯示地圖與行進路線，讓使用者能更直觀了解內容。

▲透過螢幕直覺顯示天氣狀況

▲更直觀顯示地圖資訊

此次引進台灣實際上為第2代版本

實際上，此次引進台灣市場的NEST Hub是更名之後的第2代版本，最早版本是在2018年10月以Google Home Hub名稱推出，並且在隔年更名為NEST Hub，使智慧連網裝置回歸使用NEST品牌名稱，同時也推出採更大螢幕尺寸的NEST Hub Max，但此項產品並未引進台灣市場。

而第2代版本則是在今年3月中旬更新，整體設計與最早版本沒有太大差異，但是額外導入先前用於Pixel 4系列手機的Soli雷達技術，藉此強化原本以相機識別使用者睡眠狀態的功能，在美國等市場提供黑、白與砂色三種基本配色，並且額外加入淺藍色。

▲台灣銷售版本盒裝採用繁體中文標示

▲打開之後即可看見第2代NEST Hub本體

▲與2018年推出版本外觀比較 (隨著台灣引進第2代NEST Hub，2018年推出版本在台灣地區設定使用也會支援中文介面與中文版Google Assistant數位助理服務)

▲背面採相同設計，並且具備實體麥克風靜音撥鍵，但第2代NEST Hub強調在聲音輸出音量可增加50%

▲第2代NEST Hub (後者)雖然維持採用7吋螢幕，但解析度卻增加為1024 x 600

支援中文互動、聲音更明亮，強化睡眠偵測功能

不過，引進台灣市場版本僅有黑、白配色，但是原生支援中文版Google Assistant數位助理服務，以及中文操作介面。另外，台灣引進版本更與台灣大哥大合作推出「Google智慧家庭通話」服務，讓申辦此服務的使用者可獲得一組070網路電話門號，並且將門號與NEST智慧音箱綁定，即可升級為通話設備。

但是跟先前已經帶到台灣市場的NEST mini、NEST Audio一樣，如果使用者選擇將NEST Hub與自己帳號綁定手機門號連動，實際上也能透過Google Duo服務撥打電話，差別在於這個方式是透過NEST Hub等裝置使用帳號綁定的手機門號進行通話，而非透過裝置本身綁定門號。

▲下載Google Home app即可快速配對設定

▲背面一樣採布面材質包覆的喇叭設計

至於其他功能，第2代NEST Hub也採用與NEST Audio相同擴音系統，標榜可增加50%的低音表現，並且在聲音識別反應部分加快，另外更加入支援Thread連接規格，意味將可對應更多物聯網裝置，Soli雷達技術也能用於手勢識別操作，例如暫停音樂播放，或是調整音量大小。

為了讓聲音喚醒變得更容易，第2代NEST Hub額外增加一組麥克風，藉此讓聲音識別可以變得更正確，同時也能在使用者睡眠時透過麥克風偵測是否有打呼、咳嗽等狀況，藉此納入睡眠品質判斷項目，另外也能透過新增加的溫度感測元件判斷當下環境狀況是否產生影響睡眠。

▲透過Soli雷達技術識別睡眠時的呼吸呈現起伏狀態，搭配以麥克風記錄是否有打鼾等情況，藉此記錄睡眠品質，此外也能透過Soli雷達技術識別操作手勢，對應播放暫停等操作功能

以Google先前說法，透過1萬名測試人員、以累積超過11萬個晚上累積數據設計的演算法中，其實已經納入非睡眠情況的調整彈性，同時也說明這樣的量測模式其實會採取整體數據進行判斷，而非僅透過單一日期睡眠情況作結論，因此將整體量測時間拉長的話，實際紀錄數據就會更接近真實睡眠情況。

至於藉由Soli雷達技術取代原本以相機識別方式，自然也讓第2代NEST Hub在沒有搭載相機情況下，無法支援視訊對話功能，從另一方面來看的話，自然也不用擔心是否會被盜連偷拍家中影像。

目前第2代NEST Hub以新台幣3180元在台上市，睡眠感應功能將從即日起提供免費試用至明年，在體驗期結束後可能需要付費訂閱才能繼續使用。而使用睡眠感應功能之前，使用者必須提供權限設定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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