開箱影片／比蘋果原廠好用便宜！MINIQ這塊Magsafe無線充電便利關鍵是這個
要價2990元的蘋果原廠Magsafe行動電源曾被外界反映充電效率太慢、Magsafe充電器與線連在一起增加收納麻煩。不少廠商因此推出比原廠「更好用」的Magsafe充電系列。YouTube頻道「阿康嚼舌根GOODSKANG」開箱「MINIQ CG15WC-MS無線充電板」。他表示，該款比原廠更輕薄，吸附到手機上時不會增加手機負擔。
相較蘋果Magsafe行動電源使用Lightning充電孔，MINIQ CG15WC-MS無線充電板使用現今普遍的Type-c接頭，並且附上「車用磁吸車架」，就能在車上輕鬆充電使用。阿康說雖然Magsafe系列充電效率較差，實測在充電時功率仍可達到15W，與原廠Magsafe行動電源差不多，但價格卻差了2000元。阿康表示值得買來試玩看看。MINIQ CG15WC-MS無線充電板定價990元。
MINIQ CG15WC-MS無線充電板 隨處方便用
【尺寸】96 x 60 x6 mm
【重量】55g ± 3g
【充電頭】Type-c
【輸入電壓／電流】DC 5V/2A、9V /1.67A、12V/1.67A
【輸出電壓／電流】普充：DC 5V/1A（5W）／快充：DC 7.5V/1A（7.5W）、DC 9V /1.11A（10W）、DC 9V /1.66A（15W）
【產地】台灣
【備註】支援蘋果、安卓無線充電
【配件】磁吸無線充電器、Type-C充電線、磁吸車架、手機引磁片、使用說明書
【定價】990元
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