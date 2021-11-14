開箱影片／realme GT Neo2配色高顏質 效能全開玩手遊輕鬆應對
手機不是愈貴愈好，反而CP值高人人都想要！想不想擁有一台便宜又大碗的手遊專用機呢？YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴介紹realme新推旗艦手機「GT Neo2」，有黑薄荷與蒼藍的大膽2色可供選擇，並在背蓋玻璃上使用霧面及亮面2種做工，整體設計年輕有活力。
6.62吋螢幕的realme GT Neo2提供主流的120Hz螢幕更新率，擁有杜比全景聲+立體雙喇叭、配備高通S870處理器，遊玩《崩壞3rd》開啟最高效能完全沒問題；5000mAh的大電量配上快充，從0%到充滿電池實測僅需39分鐘左右；前後共有4顆鏡頭，基本功能具備，外出拍照一樣輕鬆解決。阿貴認為GT Neo2較為可惜的是，裝上所贈送的灰色保護殼就無法展現手機獨特顏色了。realme GT Neo2定價為1萬1990元，在價格上相當有競爭力。
realme GT Neo2 120Hz螢幕更新率
【螢幕】6.62吋120Hz三星E4 AMOLED旗艦螢幕
【螢幕解析度】2400 x 1080 FHD＋
【作業系統】realme UI 2.0（基於Android 11）
【處理器】Qualcomm® Snapdragon™ 870 5G處理器
【鏡頭】主相機6400萬畫素＋800萬畫素＋200萬畫素／前置相機1600萬SONY 【內建儲存空間】128GB UFS 3.1
【RAM】8GB
【標準電池容量】5000mAh（支援65W SuperDart閃充）
【尺寸】162.9 x 75.8 x 8.6 mm
【重量】約200g（含電池）
【顏色】黑薄荷、蒼藍
【連結】Bluetooth 5.2／WIFI 6／GPS
【SIM】雙卡 Nano SIM2，雙卡雙待支援 5G＋4G
【解鎖】臉部辨識、螢幕指紋辨識
【特色】支援NFC、杜比全景聲＋立體雙喇叭、DC調光、類鑽石冰芯散熱系統
【定價】1萬1990元
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