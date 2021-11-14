快訊

太早太晚都不行 研究曝黃金時段入睡降心臟病風險

NBA波士頓塞爾蒂克中鋒康特發推文謝蔡總統回應 盼造訪台灣品嚐美食

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開箱影片／realme GT Neo2配色高顏質 效能全開玩手遊輕鬆應對

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTube頻道「束褲3C團」介紹realme GT Neo2。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
YouTube頻道「束褲3C團」介紹realme GT Neo2。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

手機不是愈貴愈好，反而CP值高人人都想要！想不想擁有一台便宜又大碗的手遊專用機呢？YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴介紹realme新推旗艦手機「GT Neo2」，有黑薄荷與蒼藍的大膽2色可供選擇，並在背蓋玻璃上使用霧面及亮面2種做工，整體設計年輕有活力。

realme GT Neo2的背蓋玻璃上使用霧面及亮面2種做工，整體設計年輕有活力。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
realme GT Neo2的背蓋玻璃上使用霧面及亮面2種做工，整體設計年輕有活力。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴認為realme GT Neo2提供的免費灰色保護殼遮住了該款獨特的顏色，較為可惜。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴認為realme GT Neo2提供的免費灰色保護殼遮住了該款獨特的顏色，較為可惜。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

6.62吋螢幕的realme GT Neo2提供主流的120Hz螢幕更新率，擁有杜比全景聲+立體雙喇叭、配備高通S870處理器，遊玩《崩壞3rd》開啟最高效能完全沒問題；5000mAh的大電量配上快充，從0%到充滿電池實測僅需39分鐘左右；前後共有4顆鏡頭，基本功能具備，外出拍照一樣輕鬆解決。阿貴認為GT Neo2較為可惜的是，裝上所贈送的灰色保護殼就無法展現手機獨特顏色了。realme GT Neo2定價為1萬1990元，在價格上相當有競爭力。

realme GT Neo2實拍夜景還算不錯。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
realme GT Neo2實拍夜景還算不錯。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

realme GT Neo2 120Hz螢幕更新率

【螢幕】6.62吋120Hz三星E4 AMOLED旗艦螢幕

【螢幕解析度】2400 x 1080 FHD＋

【作業系統】realme UI 2.0（基於Android 11）

【處理器】Qualcomm® Snapdragon™ 870 5G處理器

【鏡頭】主相機6400萬畫素＋800萬畫素＋200萬畫素／前置相機1600萬SONY 【內建儲存空間】128GB UFS 3.1

【RAM】8GB

【標準電池容量】5000mAh（支援65W SuperDart閃充）

【尺寸】162.9 x 75.8 x 8.6 mm

【重量】約200g（含電池）

【顏色】黑薄荷、蒼藍

【連結】Bluetooth 5.2／WIFI 6／GPS

【SIM】雙卡 Nano SIM2，雙卡雙待支援 5G＋4G

【解鎖】臉部辨識、螢幕指紋辨識

【特色】支援NFC、杜比全景聲＋立體雙喇叭、DC調光、類鑽石冰芯散熱系統

【定價】1萬1990元

realme GT Neo2有黑薄荷與蒼藍2色可供選擇。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）
realme GT Neo2有黑薄荷與蒼藍2色可供選擇。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

開箱

延伸閱讀

開箱影片／還在猶豫買iPhone 13？實測「電影級模式」拍片4要點超方便

開箱影片／Google Pixel 6 Pro「東西都有但都少了一點點」 實測魔術橡皮擦好神奇

開箱影片／1億畫素鏡頭再配超級快充 Xiaomi 11T這價錢海放中高階手機

開箱影片／EPOS H6 PRO資優「聲」 電競耳機少了RGB色彩多了高級感

相關新聞

開箱影片／realme GT Neo2配色高顏質 效能全開玩手遊輕鬆應對

手機不是愈貴愈好，反而CP值高人人都想要！想不想擁有一台便宜又大碗的手遊專用機呢？YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴介紹realme新推旗艦手機「GT Neo2」，有黑薄荷與蒼藍的大膽2色可供選擇，並在背蓋玻璃上使用霧面及亮面2種做工，整體設計年輕有活力。

開箱影片／還在猶豫買iPhone 13？實測「電影級模式」拍片4要點超方便

9月24號正式發售的iPhone 13系列開賣至今已近2個月，不少人仍因為「無感」此次升級而猶豫是否該購買新機。YouTube頻道「邦尼幫你」換個方式開箱實測iPhone 13系列裡的攝影功能「電影級模式」。雖然該功能已在Android上出現過，但邦尼幫你表示，iPhone 13產生的變焦自然又滑順，且對一般人日常拍攝非常足夠且容易使用。

開箱影片／1億畫素鏡頭再配超級快充 Xiaomi 11T這價錢海放中高階手機

小米台灣出新機囉！YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴介紹CP值很高的「Xiaomi 11T」，有月光白、流星灰及太空藍等3色，其中太空藍跟月光白背蓋都採用防炫光飾面，不同角度有漸層光澤，產生「Bling Bling」的感覺；卡槽支援5G雙卡雙待，阿貴提醒，因收音孔與卡槽位置太近，Sim卡針需注意要「插對孔」，否則就糗大了。

免萬元小米平板5來了！120Hz螢幕更新率和靈感觸控筆 亮點、痛點一次看

小米平板 5 於九月底在台登場，秉持小米一貫的高 CP 值，最標準的規格只要新台幣 9,999 元（6GB+256GB），這次很幸運借到一台小米平板 5，可以來看看 Android 平板新選手的實際表現究竟為何，以下會從外觀設計、靈感觸控筆、續航和聲音表現、規格四點帶大家來快速認識一下小米平板 5

這次牙膏擠比較多！Intel代號Alder Lake第12代Core處理器動手實測

10月底正式揭曉代號Alder Lake的第12代Core處理器，並且確認首波推出六款處理器規格之後，筆者也以其中Core i9-12900K及Core i5-12600K進行測試。

「覺得貴就撕成兩條吧！」蘋果590元擦拭布拆解報告出爐 可修復性是0

蘋果產品總是有種魔力能造成話題和討論，連最新推出的「蘋果擦拭布」，iFixit 網站也應大眾的要求，對蘋果擦拭布進行了拆解。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。