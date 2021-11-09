開箱影片／還在猶豫買iPhone 13？實測「電影級模式」拍片4要點超方便

9月24號正式發售的iPhone 13系列開賣至今已近2個月，不少人仍因為「無感」此次升級而猶豫是否該購買新機。YouTube頻道「邦尼幫你」換個方式開箱實測iPhone 13系列裡的攝影功能「電影級模式」。雖然該功能已在Android上出現過，但邦尼幫你表示，iPhone 13產生的變焦自然又滑順，且對一般人日常拍攝非常足夠且容易使用。

用「電影級模式」拍片，系統會判斷主體與背景，並隨著距離產生不同的散景效果。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）

「電影級模式」除了可邊拍邊改變主體，也能事後編輯修改，讓系統重新調整景深。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）

使用「電影級模式」拍攝影片時，系統會自動判斷主題與背景，並能隨著距離產生不同的散景效果，像是隨著人物往前走動，背景也會更加模糊。此外，可在拍攝時快速點選切換主體的功能，營造出「轉焦」過程的Fu；再來事後也能編輯再度改變主體，讓系統重新調整景深，非常方便。邦尼幫你實測後表示，iPhone 13系列的電影級模式在移動場景及物體的邊緣判斷上仍有最佳化空間。不曉得「電影級功能」是否能成為吸引民眾購買的關鍵呢？

iPhone 13 mini定價2萬2900元起、iPhone 13為2萬5900元起、iPhone 13 Pro定價3萬2900元起、iPhone 13 Pro Max定價3萬6900元起。

YouTube頻道「邦尼幫你」認為，iPhone 13系列的「電影級模式」功能，針對物體的邊緣，仍有升級的空間。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）

YouTube頻道「邦尼幫你」表示，若預算可行，可直上iPhone 13 Pro或iPhone 13 Pro Max，功能較齊全。（翻攝自蘋果官網）

▊「電影級模式」介紹

．iPhone 13系列皆可使用 ．系統判斷主體與背景，隨著距離產生不同的散景效果 ．拍攝時可切換主體，營造轉焦過程的Fu ．事後可編輯再度改變主體，系統能重新調整景深

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