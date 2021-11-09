開箱影片／還在猶豫買iPhone 13？實測「電影級模式」拍片4要點超方便
9月24號正式發售的iPhone 13系列開賣至今已近2個月，不少人仍因為「無感」此次升級而猶豫是否該購買新機。YouTube頻道「邦尼幫你」換個方式開箱實測iPhone 13系列裡的攝影功能「電影級模式」。雖然該功能已在Android上出現過，但邦尼幫你表示，iPhone 13產生的變焦自然又滑順，且對一般人日常拍攝非常足夠且容易使用。
使用「電影級模式」拍攝影片時，系統會自動判斷主題與背景，並能隨著距離產生不同的散景效果，像是隨著人物往前走動，背景也會更加模糊。此外，可在拍攝時快速點選切換主體的功能，營造出「轉焦」過程的Fu；再來事後也能編輯再度改變主體，讓系統重新調整景深，非常方便。邦尼幫你實測後表示，iPhone 13系列的電影級模式在移動場景及物體的邊緣判斷上仍有最佳化空間。不曉得「電影級功能」是否能成為吸引民眾購買的關鍵呢？
iPhone 13 mini定價2萬2900元起、iPhone 13為2萬5900元起、iPhone 13 Pro定價3萬2900元起、iPhone 13 Pro Max定價3萬6900元起。
▊「電影級模式」介紹
．iPhone 13系列皆可使用
．系統判斷主體與背景，隨著距離產生不同的散景效果
．拍攝時可切換主體，營造轉焦過程的Fu
．事後可編輯再度改變主體，系統能重新調整景深
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