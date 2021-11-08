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開箱影片／55吋4K QLED電視花1萬5買得到！JVC 55KQD顏色飽滿一眼動心

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTube頻道「邦尼幫你」開箱JVC 55KQD，為4K解析度的QLED VA面板，色澤相當飽滿。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）
YouTube頻道「邦尼幫你」開箱JVC 55KQD，為4K解析度的QLED VA面板，色澤相當飽滿。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）

1萬5以下的55吋QLED電視買得到嗎？答案是沒問題！YouTube頻道「邦尼幫你開箱JVC的「55KQD」（55型4KHDR金屬量子點QLED連網液晶顯示器），全黑的正面外觀對於一般家庭擺設俐落大方。I/O接孔有4個HDMI 2.0、USB 3.0插槽，還有網路接孔、色差AV輸入接孔、光纖輸出及3.5mm接孔，給的非常充足。

JVC 55KQD提供新型的搖控器。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）
JVC 55KQD提供新型的搖控器。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）

由於JVC 55KQD為顯示器，並無搭載智慧系統，僅內建「愛奇藝」，需外接電視盒，但也因如此，面對其他同價位的產品，該款把面板的顯示效果提升。該款採用4K解析度的QLED VA面板、螢幕更新率為60Hz，QLED的顯色效果有感，更加飽滿。邦尼認為JVC 55KQD採用金屬量子點技術的QLED，在2萬以內的價格入手則有不錯的CP值，適合以觀看影像為主、「在預算內買到好面板」的使用者。JVC 55KQD定價為3萬9999元，目前最新優惠只要1萬4988元。

JVC 55KQD提供的接孔也非常充足，4個HDMI 2.0、USB 3.0插槽，還有網路接孔、色差AV輸入接孔、光纖輸出及3.5mm接孔。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）
JVC 55KQD提供的接孔也非常充足，4個HDMI 2.0、USB 3.0插槽，還有網路接孔、色差AV輸入接孔、光纖輸出及3.5mm接孔。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）

JVC 55KQD 55吋地表最便宜電視

【面板解析度】UHD 3840 x 2160

【可視角度】178度（垂直／水平）

【數位顯示相容】4K2K／1080P／1080i／720P／480P／480i

【延伸端子】4個HDMI 2.0、USB 3.0插槽，還有網路接孔、色差AV輸入接孔、光纖輸出及3.5mm接孔

【尺寸】1235 x 773 x 238mm（含底座）／1235 x 713 x 72 mm（不含底座）

【重量】含底座：14.3±1.0公斤／不含底座：14.0±1.0公斤

【功能特點】廣色域、附愛奇藝、HDR高動態對比、護眼模式、USB多媒體影音、HDMI CEC影音同步啟動、支持MHL／ARC、睡眠定時、無線連網

【定價】3萬9999元，momo購物網期間限定特價1萬4988元

【網址】https://www.jvc.tv/pro/pro_55KQD.html

JVC 55KQD 最新優惠：http://s.isbonny.com/JVC55KQD

JVC 55KQD未有智慧系統，但內建愛奇藝。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）
JVC 55KQD未有智慧系統，但內建愛奇藝。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）

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