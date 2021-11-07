開箱影片／1億畫素鏡頭再配超級快充 Xiaomi 11T這價錢海放中高階手機
小米台灣出新機囉！YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴介紹CP值很高的「Xiaomi 11T」，有月光白、流星灰及太空藍等3色，其中太空藍跟月光白背蓋都採用防炫光飾面，不同角度有漸層光澤，產生「Bling Bling」的感覺；卡槽支援5G雙卡雙待，阿貴提醒，因收音孔與卡槽位置太近，使用Sim卡針時得注意別「插錯孔」了。
6.67吋螢幕的Xiaomi 11T重量約203克，最高有120Hz的螢幕更新率，可根據使用內容調整更新頻率；搭載MTK新一代處理晶片，效能上相當給力，配上5000mAh大電量，像是玩手遊《哈利波特：魔法覺醒》30分鐘並開啟120Hz，電力只消耗8%，實測快充從0%到100%只需42分鐘，阿貴稱海放中高階機種。前後共搭載4顆鏡頭，其中1顆為1億8百萬畫素f1.75主鏡頭，戶外拍照毫無問題。Xiaomi 11T定價1萬3999元。
小米 Xiaomi 11T 大螢幕大電量
【尺寸】164.1 x 76.9 x 8.8mm
【重量】203克
【螢幕】6.67吋AMOLED DotDisplay（120Hz螢幕更新率）
【處理器】MediaTek 天機 1200-Ultra
【記憶體與儲存空間】8GB+128GB／8GB+256GB（官網目前僅有此款）
【鏡頭】後置鏡頭：1億800萬像素f/1.75超廣角相機、800萬像素f/2.2超廣角相機、500萬像素f/2.4長焦微距鏡頭相機／前鏡頭：1600萬像素f/2.45顯示器自拍相機
【電池與充電】5000mAh電池、隨附67W有線充電器，為USB Type-C連接埠
【Sim卡】雙SIM卡5G雙卡雙待
【音訊】雙喇叭Dolby Atmos® 技術支援
【作業系統】MIUI 12.5，Android 11
【定價】1萬3999元
【官網】https://www.mi.com/tw/product/xiaomi-11t/
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