免萬元小米平板5來了！120Hz螢幕更新率和靈感觸控筆 亮點、痛點一次看

對小米平板 5 有興趣的獺友們請進

小米平板 5 於九月底在台登場，秉持小米一貫的高 CP 值，最標準的規格只要新台幣 9,999 元（6GB+256GB），這次很幸運借到一台小米平板 5，可以來看看 Android 平板新選手的實際表現究竟為何，以下會從外觀設計、靈感觸控筆、續航和聲音表現、規格四點帶大家來快速認識一下小米平板 5

先來看看小米平板 5 的外觀

小米平板 5 共有推出宇宙灰和珍珠白兩色，這次我們借到的顏色是珍珠白，珠光色澤在不同光線下散發出來的感覺都不太一樣，不過都很美這個閃度我可以

右側的磁吸處可以讓你直接將靈感觸控筆吸附上去，吸上去的同時也會順便替觸控筆充電

邊框部分因為沒有將整個螢幕包進去，會有些微的小小落差，在使用手感上，會有一點刮手不過影響不大

機身上方有兩組喇叭和電源鍵，不過小米平板 5 的電源鍵是沒有結合指紋辨識的，想要解鎖的話可以透過臉部辨識或是輸入密碼來解鎖平板，機身右側上方的則為音量控制鍵，雖然一剛開始使用的時候會有點不適應，但用久了就習慣了調整音量沒問題

底部則配有 USB Type-C 充電孔和另外兩組喇叭，這次小米平板 5 共搭載了四組杜比認證的立體聲喇叭，用它來看劇時會加深電影或影集的沉浸感，我們家 Linzy 這幾天也實際拿小米平板 5 來看《駭客任務》，她認為低音方面的力道可以再重一點，不過四組立體喇叭的配置在聽覺的感受上仍然會是很強烈的

小米平板 5 的重量約為 511 克，厚度為 6.85mm，拿起來的手感蠻輕薄的，雖然機身和 iPad Air 4 相比起來稍重了一點，不過整體來說手持的感受並不會差太多

支援 120Hz 的高螢幕更新率

接下來帶大家看看小米平板 5 的螢幕，螢幕的解析度為 2560 x 1600，並支援 HDR 10 和杜比視界，螢幕亮度最高峰值可達 500nit，整體來說呈現出來的顏色很飽滿也蠻鮮豔的。而小米平板 5 最高也有支援到 120Hz 的螢幕更新率，在瀏覽網頁或是玩遊戲時，都不太會有殘影而且畫面整體很流暢，跟手性也很好

再來要特別提的是，小米平板 5 的螢幕比例是 16:10，很適合拿來追劇或看電影，雖然說上下還是會有黑邊，但將影片放到全螢幕模式時，畫面至少不會被切掉太多

靈感觸控筆好好寫

接下來帶大家來看看小米官方推出的「靈感觸控筆」，目前這款靈感觸控筆尚未在台灣上市，謝謝小米官方願意先借給我們來用用！小米的靈感觸控筆的筆桿是圓型的，握起來手感和握原子筆差不多手感很好，有支援傾斜的大面積著色和筆壓感測，因此手寫的力道也會影響到字體顏色的深淺，而在外觀設計上，靈感觸控筆有設計了兩個按鍵，長按下方按鍵後點擊螢幕，能快速叫出內建的筆記本，上方按鍵則可以讓你長按截圖，可以選擇要以方形、任意形狀或圓形來擷取螢幕畫面，要截全螢幕也沒問題

用靈感觸控筆在平板上寫字時會有點阻尼感，比較有摩擦力，很像真的在紙上寫字，雖然沒有 Apple Pencil 寫起來那麼滑順，但我反而更喜歡用靈感觸控筆寫起來的感覺 XD 寫出來的字也不會過於潦草

不過在長時間使用後，會發現在書寫時靈感觸控筆會有一點延遲，下筆後會延遲一下下才出現筆跡，另外就是會發生斷水的狀況，是說不知道是因為什麼樣的原因，寫到一半突然斷線，不過將靈感觸控筆吸回去平板右側充電再拿下來書寫就會正常了

多工處理 OK

相信不少人買平板的其中一個原因，就是平板能否替你帶來更好的生產力，因此平板在多工作業處理的能力也會是許多用戶考慮的一個重點。小米平板 5 可以開啟分割畫面和懸浮視窗，只要上滑，並將想要使用的應用程式長按，就能夠開啟想要的多工處理功能了

不過在使用分割畫面，要調整兩個應用程式，或網站的大小時，有時候必須要等待它跑一下，另外在操作時也沒辦法先保留分割畫面，再去做其他事情，只能選擇退出，或在右側滑動切換。目前的系統軟體版本無法同時使用分割畫面和懸浮視窗，未來希望小米平板 5 的作業系統更新時，也能升級這部分的功能啦

效能＆續航表現

在效能表現上，小米平板 5 搭載高通 S860 的處理器並內建 6GB RAM，在 Geekbench 5 的跑分結果為單核 729 分，多核為 2547 分，圖形處理器的分數為 2809，從分數上看算是中等水平的效能。實際用小米平板 5 來剪輯，匯入大約 30 段的影片素材，只有在加入濾鏡和轉場特效時，會需要等待 1-2 秒的時間，調整長度和尺寸的時候都很快，輸出約五分鐘的 1080p 影片所花費的時間為兩分半鐘，是可以負荷日常剪輯較短影片的需求的

接著來看看續航力，小米平板 5 配有 8720mAh 的大電量，官方表示可以連續收聽 5 天的音樂和看 16 小時的影片，實際使用下來，從一早上午用來工作、寫筆記，到晚上連續看兩部電影，都還剩下 30% 左右的電量。小米平板 5 支援 22.5W 的充電功率，從 0% 開始充電半小時約可充 37% 的電量，充至 100% 約需花費 87 分鐘，以上數據也一起給獺友們參考比較啦

鏡頭規格

最後帶大家看一下小米平板 5 的鏡頭，背面搭載了 1300 萬畫素的主鏡頭，並有搭配閃光燈，錄影最高可以支援至 4K 30fps，另外有支援夜景和文件模式，如果要拍攝一些重要的申請表或是證書，就很適合開啟搭配文件模式一起使用。至於前鏡頭則為 800 萬畫素，內建濾鏡和美顏調整模式，對於遠距辦公的使用者來說會是個方便實用的功能

小結

總結下來，小米平板 5 的這四點讓我們覺得很有感：

具有 120Hz 的螢幕更新率，在觀影或瀏覽網站時都能有清晰的螢幕體驗、可搭配靈感觸控筆使用，寫起來手感和筆跡的表現都不錯，而且觸控筆上還有按鍵可直覺操控、擁有不錯的電力續航，且具備四組立體聲喇叭，對於是想要拿平板來追劇的使用者來說，可以大幅提升你的觀影體驗，讓音效的感受更深層

小米平板 5 共推出 6GB+128GB 和 6GB+256GB 兩種版本，售價分別為 9,999 元和 10,999 元，以這樣的價位來說，小米平板 5 的表現算是超出原本的預期的，如果你本身是想入手平板來當作日常生活用的娛樂工具，或是偶爾有筆記的需求，那麼小米平板 5 對你而言，或許就會是個不錯且蠻超值的選擇，至於靈感觸控筆和平板的鍵盤保護套，就靜待小米官方日後推出啦～但另一方面，小米平板 5 的確也還存在著可進步的空間，像是未來等系統更新後，或小米推出下一代的平板後，能夠將多工處理的使用方式調整得更直覺、更快速，和降低觸控筆手寫的延遲感，改善這些痛點後，未來小米平板說不定會變得更出色，也會更有競爭力！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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