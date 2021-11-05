這次牙膏擠比較多！Intel代號Alder Lake第12代Core處理器動手實測
10月底正式揭曉代號Alder Lake的第12代Core處理器，並且確認首波推出六款處理器規格之後，筆者也以其中Core i9-12900K及Core i5-12600K進行測試。
正式開始之前，還是先簡單回顧一下代號Alder Lake的第12代Core處理器主要特性，包含採用Intel 7製程設計，並且以大小核心配置，其中最高採用8組效能核心與8組節能核心，配合Thread Direct技術動態調度運算核心，運算線程則可達24，同時L3快取也最高增加至30MB，L2快取則增加至14MB，更可藉由全新快取架構增加運算效率。
首波推出的六款處理器均採不鎖頻設計，分別包含Core i9-12900K、i7-12700K與Core i5-12600K，以及未整合內顯設計的Core i9-12900KF、i7-12700KF與Core i5-12600KF，意味超頻玩家可以透過超頻方式解放處理器所有效能，藉此對應更具效率運算，同時用在多數運算也能對應流暢的遊戲執行效能，或是滿足多工創作使用需求。
由於採用混合核心架構設計，Intel強調可在效能提升之餘，讓處理器整體運作功耗降低，讓每瓦執行效能可以大幅提升，同時也能讓裝置耗電量大幅降低。
另外，配合此次推出的Intel 600系列主機板將支援DDR5記憶體、最高支援PCIe 5.0 x16通道，PCIe 4.0通道則可對應x12規格，另外也原生整合Wi-Fi 6E無線連網功能。
升級之前應該注意事項：散熱設備與記憶體選擇
此次在核心架構設計做了明顯改變，使得第12代Core處理器相比前一代規格變得更寬，因此在散熱設備使用扣具規格要稍微留意是否對應LGA-1700規格，同時若是在近期內推出的散熱設備，理論上應該都會附上對應配件。若是更早之前購買的話，或許就要詢問製造商是否額外提供更換配件。
而隨著近期一體式水冷套件已經越來越普及，整體價格也已經相當親民化，因此建議選擇以第12代Core處理器組裝桌機時，亦可直接選擇使用水冷套件作為散熱方案，一來能確保更好散熱效率，同時也能避免碩大的散熱風扇影響桌機內部可使用空間。
至於應該要選擇240mm或360mm規格，主要還是看個人組裝選擇規格，標準桌機自然建議使用360mm規格，藉此對應日後有更高散熱效率需求的情況，否則在一般使用狀況下，選擇240mm規格也足夠使用，甚至也能放在更小機箱內使用。
筆者此次選擇使用的是華碩ROG Strix LC II 360 ARGB一體式水冷套件，透過三組120mm規格散熱風扇將水冷排熱量抽離，同時也能配合此次使用的華碩Prime Z690-A主機板調整Aura Sync多彩燈光顯示效果。
若比較希望隨時留意處理器當前運作溫度的話，則可選擇諸如微星MEG Corelliquid S280一體式水冷套件，可透過水冷套件上的2.4吋IPS螢幕顯示當年處理器溫度，另外亦可選擇呈現個人化GIF動態圖檔、MP4影片內容，或是靜態照片及文字內容，甚至還可以顯示當前氣候溫度與時間資訊，至於水冷排尺寸為240mm，配合兩組120mm威格散熱風扇也能快速將處理器熱度抽離。
另一個升級重點，則是在記憶體規格的選擇，理論上現在組裝全新桌機的話，應該直接選擇使用DDR5規格記憶體，但目前DDR5記憶體不僅面臨缺貨，當前售價也相對不穩定，甚至偏貴。
因此，部分業者會在特定的主機板設計同時加入DDR5記憶體插槽與DDR4記憶體插槽，讓使用者能更有組裝使用彈性，藉此作為過渡時期的選擇，但如此一來也會讓不同記憶體插槽數量配置受限，例如僅能各別安裝兩組DDR5記憶體，或兩組DDR4記憶體，無法混搭使用，因此也會讓記憶體最高容量變得更有限。
但如果考量組裝需求與預算等因素的話，這樣的設計或許也會是適合選擇之一。
實際測試
此次測試處理器，分別為Core i9-12900K及Core i5-12600K，兩者均對應不鎖頻設計，而主機板則選擇使用華碩Prime Z690-A，雖然並未對應ROG品牌電競規格等級，但對應絕大多數使用需求的零件用料也相當講究，其中最高對應128GB容量、在超頻情況下可達6000MHz運作時脈的DDR5記憶體模組，並且對應雙通道配置與Intel XMP配置，此外也支援相容PCIe 4.0及3.0規格的PCIe 5.0 x 16，預期也能相容下一個世代顯示卡採用連接埠規格。
而記憶體則採用金士頓預計在11月中下旬正式推出的FURY Beast DDR5規格，其中強化On-Die ECC (ODECC)錯誤校正，藉此提高在高速運作下的穩定表現，並且能透過兩組32-bit子通道提升運作效率，同時透過電源管理晶片 (PMIC)針對需求進行調節供電，另外也支援Intel XMP 3.0超頻技術，更內建兩組可自訂速度及時脈設定檔。
在BIOS設定部分全數採預設值，處理器與記憶體部分也未作超頻等調整，測試過程分別紀錄僅以處理器整合Xe顯示設計運作，以及搭配GeForce RTX 3080顯示卡運作的效能表現。
實際效能
此次以主機板BIOS預設設定運作，並未特別作調整，或是進行超頻，分別以Windows 10專業版及Windows 11專業版作業系統環境進行測試，其中可以發現Windows 11作業系統環境可讓整體運算效能提升一些，但如果是對應遊戲應用的話，反而是在Windows 10作業系統環境有較好表現，有可能與微軟在Windows 11最佳化調整有關。
至於以處理器本身實際用在遊戲內容體驗的話，實際上Core i9-12900K不見得會有較大優勢，反而是要看遊戲內容是否針對多核心架構進行最佳化，尤其在第12代Core系列處理器採用全新核心架構設計，目前仍有不少遊戲尚未提供最佳化，核心越多情況下並不見得會反應在實際執行效能表現，因此反而選擇使用Core i5-12600K能有更大效益，甚至能將價差投資在更好顯示卡，藉此提升整體執行效能。
小結
相較前一款代號Rocket Lake的第11代Core系列處理器，以Cypress Cove架構取代沿用許久的Skylake架構設計，此次推出代號Alder Lake的第12代Core系列處理器，則是採用效能核心與節能核心配置，透過大小核心運作切換方式，讓處理器能在運算效能調度發揮更大效率，同時也能大幅降低裝置使用電耗，如同傳統家電與後來的變頻家電差異，後者不僅能依照實際使用情況調整運作模式，藉此讓用電效率更高，更可發揮更高運作效能。
配合此次更原生支援PCIe 5.0、對應DDR5記憶體，同時也讓多核心運作切換變得更有效率，甚至也與微軟深度合作相容Windows 11，因此不僅許多市場看法認為Intel此次在第12代Core系列釋出利多，甚至Intel在此次市場行銷更強調「擠出更多牙膏」讓使用者「神清氣爽」。
而這些作法，自然也不難與近年被「順利重返榮耀」的AMD搶走不少市場，同時更受到蘋果宣布全面移轉到Arm架構處理器，同時後來推出的Apple Silicon處理器效能表現也不俗等情況有關，使得Intel必須單出更多牛肉重新吸引市場。
而在此次推出的第12代Core系列處理器，確實在處理運作效能有明顯提升，尤其針對目前市場更多人需要的創作效能改善影片輸出、即時渲染特效等應用表現，同時在多工處理運算也得利於此次大小核心架構設計，甚至能讓桌機使用電力相對降低。
不過，真正的效能表現提升，恐怕還是要等接下來同樣以Alder Lake為代號，並且對應筆電裝置使用的處理器問世，加上整體耗電量平衡等因素考量，屆時才能更進一步釐清第12代Core系列處理器是否能真正令人「神清氣爽」。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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