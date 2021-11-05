這次牙膏擠比較多！Intel代號Alder Lake第12代Core處理器動手實測

10月底正式揭曉代號Alder Lake的第12代Core處理器，並且確認首波推出六款處理器規格之後，筆者也以其中Core i9-12900K及Core i5-12600K進行測試。

正式開始之前，還是先簡單回顧一下代號Alder Lake的第12代Core處理器主要特性，包含採用Intel 7製程設計，並且以大小核心配置，其中最高採用8組效能核心與8組節能核心，配合Thread Direct技術動態調度運算核心，運算線程則可達24，同時L3快取也最高增加至30MB，L2快取則增加至14MB，更可藉由全新快取架構增加運算效率。

▲導入大小核心設計，不僅能讓效能運算調度更有效率，同時也能實現節電效果

▲第12代Core處理器採用Intel 7製程設計，並且以大小核心配置，其中最高採用8組效能核心與8組節能核心，配合Thread Direct技術動態調度運算核心

▲因為核心架構設計不同，因此處理器DIE尺寸相對較大，使得整體長度相對長了不少，更讓腳位設計改為LGA 1700規格，因此無法相容第11代以前處理器使用腳位

首波推出的六款處理器均採不鎖頻設計，分別包含Core i9-12900K、i7-12700K與Core i5-12600K，以及未整合內顯設計的Core i9-12900KF、i7-12700KF與Core i5-12600KF，意味超頻玩家可以透過超頻方式解放處理器所有效能，藉此對應更具效率運算，同時用在多數運算也能對應流暢的遊戲執行效能，或是滿足多工創作使用需求。

由於採用混合核心架構設計，Intel強調可在效能提升之餘，讓處理器整體運作功耗降低，讓每瓦執行效能可以大幅提升，同時也能讓裝置耗電量大幅降低。

另外，配合此次推出的Intel 600系列主機板將支援DDR5記憶體、最高支援PCIe 5.0 x16通道，PCIe 4.0通道則可對應x12規格，另外也原生整合Wi-Fi 6E無線連網功能。

▲新一代Intel 600系列晶片組原生支援DDR5記憶體、PCIe 5.0 x16，以及Wi-Fi 6E無線連網功能

▲Intel 600系列晶片組特性，其中最主要加入至少一組PCIe 4.0，進階設計的主機板甚至會加入PCIe 5.0，另外也加入支援Intel Wi-Fi 6E規格，但並非強制採用項目

升級之前應該注意事項：散熱設備與記憶體選擇

此次在核心架構設計做了明顯改變，使得第12代Core處理器相比前一代規格變得更寬，因此在散熱設備使用扣具規格要稍微留意是否對應LGA-1700規格，同時若是在近期內推出的散熱設備，理論上應該都會附上對應配件。若是更早之前購買的話，或許就要詢問製造商是否額外提供更換配件。

▲因為腳位設計差異，部分散熱套件扣具規格可能無法相容使用，但通常會發生在較早推出款式，後來生產的散熱套件應該都會做好日後升級準備

而隨著近期一體式水冷套件已經越來越普及，整體價格也已經相當親民化，因此建議選擇以第12代Core處理器組裝桌機時，亦可直接選擇使用水冷套件作為散熱方案，一來能確保更好散熱效率，同時也能避免碩大的散熱風扇影響桌機內部可使用空間。

至於應該要選擇240mm或360mm規格，主要還是看個人組裝選擇規格，標準桌機自然建議使用360mm規格，藉此對應日後有更高散熱效率需求的情況，否則在一般使用狀況下，選擇240mm規格也足夠使用，甚至也能放在更小機箱內使用。

▲選擇水冷套件等散熱設備時，要留意是否支援新款LGA-1700腳位規格

筆者此次選擇使用的是華碩ROG Strix LC II 360 ARGB一體式水冷套件，透過三組120mm規格散熱風扇將水冷排熱量抽離，同時也能配合此次使用的華碩Prime Z690-A主機板調整Aura Sync多彩燈光顯示效果。

若比較希望隨時留意處理器當前運作溫度的話，則可選擇諸如微星MEG Corelliquid S280一體式水冷套件，可透過水冷套件上的2.4吋IPS螢幕顯示當年處理器溫度，另外亦可選擇呈現個人化GIF動態圖檔、MP4影片內容，或是靜態照片及文字內容，甚至還可以顯示當前氣候溫度與時間資訊，至於水冷排尺寸為240mm，配合兩組120mm威格散熱風扇也能快速將處理器熱度抽離。

▲上方為微星MEG Corelliquid S280一體式水冷套件，下方為華碩ROG Strix LC II 360 ARGB一體式水冷套件

另一個升級重點，則是在記憶體規格的選擇，理論上現在組裝全新桌機的話，應該直接選擇使用DDR5規格記憶體，但目前DDR5記憶體不僅面臨缺貨，當前售價也相對不穩定，甚至偏貴。

▲金士頓預計在11月中下旬正式推出的FURY Beast DDR5規格，其中強化On-Die ECC (ODECC)錯誤校正，藉此提高在高速運作下的穩定表現，並且能透過兩組32-bit子通道提升運作效率，同時透過電源管理晶片 (PMIC)針對需求進行調節供電，另外也支援Intel XMP 3.0超頻技術，更內建兩組可自訂速度及時脈設定檔

因此，部分業者會在特定的主機板設計同時加入DDR5記憶體插槽與DDR4記憶體插槽，讓使用者能更有組裝使用彈性，藉此作為過渡時期的選擇，但如此一來也會讓不同記憶體插槽數量配置受限，例如僅能各別安裝兩組DDR5記憶體，或兩組DDR4記憶體，無法混搭使用，因此也會讓記憶體最高容量變得更有限。

但如果考量組裝需求與預算等因素的話，這樣的設計或許也會是適合選擇之一。

實際測試

此次測試處理器，分別為Core i9-12900K及Core i5-12600K，兩者均對應不鎖頻設計，而主機板則選擇使用華碩Prime Z690-A，雖然並未對應ROG品牌電競規格等級，但對應絕大多數使用需求的零件用料也相當講究，其中最高對應128GB容量、在超頻情況下可達6000MHz運作時脈的DDR5記憶體模組，並且對應雙通道配置與Intel XMP配置，此外也支援相容PCIe 4.0及3.0規格的PCIe 5.0 x 16，預期也能相容下一個世代顯示卡採用連接埠規格。

▲此次使用的華碩Prime Z690-A主機板，因為產品定位關係，在規格上也與ROG品牌Z690系列主機板有所區隔，但依然符合絕大部分的使用需求，只是未搭載Wi-Fi 6E無線連網功能會比較麻煩，但並非難以解決問題，基本上透過有線方式連接，或是藉由加裝無線網路卡等方式都能解決

▲左：對應DDR5記憶體插槽，最高支援128GB容量、超頻狀況下可達6000MHz運作時脈，位支援ECC校正，對應雙通道配置與Intel XMP技術；右：提供4組DDR5記憶體插槽、一組可對應PCIe 5.0 x 16的插槽，其餘則配置PCIe 3.0規格 (其中一組為x16規格，以及一組x4規格，其餘兩組則是x1規格)，另外則提供4組M.2介面與6組SATA 6Gb/s，其中第一組及第三組M.2介面均可對應至Type 22110，其餘兩組則僅能對應Type 2242/2260/2280

▲主機板上的顯示輸出支援DisplayPort 1.4與HDMI 2.1，另外提供總計8組USB連接埠，包含一組以USB-C形式的USB 3.2 Gen 2x2、一組以USB-C形式的USB 3.2 Gen 2，以及兩組USB-A形式的USB 3.2 Gen 2，另外也包含四組以USB-A形式的USB 3.2 Gen 1，另外也提供一組Intel 2.5Gb網路孔、光纖端子聲音輸出與5組多聲道類比音訊輸出

而記憶體則採用金士頓預計在11月中下旬正式推出的FURY Beast DDR5規格，其中強化On-Die ECC (ODECC)錯誤校正，藉此提高在高速運作下的穩定表現，並且能透過兩組32-bit子通道提升運作效率，同時透過電源管理晶片 (PMIC)針對需求進行調節供電，另外也支援Intel XMP 3.0超頻技術，更內建兩組可自訂速度及時脈設定檔。

在BIOS設定部分全數採預設值，處理器與記憶體部分也未作超頻等調整，測試過程分別紀錄僅以處理器整合Xe顯示設計運作，以及搭配GeForce RTX 3080顯示卡運作的效能表現。

▲此次測試採用零組件

實際效能

此次以主機板BIOS預設設定運作，並未特別作調整，或是進行超頻，分別以Windows 10專業版及Windows 11專業版作業系統環境進行測試，其中可以發現Windows 11作業系統環境可讓整體運算效能提升一些，但如果是對應遊戲應用的話，反而是在Windows 10作業系統環境有較好表現，有可能與微軟在Windows 11最佳化調整有關。

至於以處理器本身實際用在遊戲內容體驗的話，實際上Core i9-12900K不見得會有較大優勢，反而是要看遊戲內容是否針對多核心架構進行最佳化，尤其在第12代Core系列處理器採用全新核心架構設計，目前仍有不少遊戲尚未提供最佳化，核心越多情況下並不見得會反應在實際執行效能表現，因此反而選擇使用Core i5-12600K能有更大效益，甚至能將價差投資在更好顯示卡，藉此提升整體執行效能。

▲Core i9-12900K在CPU-Z顯示數據

▲Core i5-12600K在CPU-Z顯示數據

▲以CrossMark測試結果

▲以VRMark測試結果

▲以3DMark測試各類數據結果

▲以《Final Fantsy XV》測試結果

小結

相較前一款代號Rocket Lake的第11代Core系列處理器，以Cypress Cove架構取代沿用許久的Skylake架構設計，此次推出代號Alder Lake的第12代Core系列處理器，則是採用效能核心與節能核心配置，透過大小核心運作切換方式，讓處理器能在運算效能調度發揮更大效率，同時也能大幅降低裝置使用電耗，如同傳統家電與後來的變頻家電差異，後者不僅能依照實際使用情況調整運作模式，藉此讓用電效率更高，更可發揮更高運作效能。

配合此次更原生支援PCIe 5.0、對應DDR5記憶體，同時也讓多核心運作切換變得更有效率，甚至也與微軟深度合作相容Windows 11，因此不僅許多市場看法認為Intel此次在第12代Core系列釋出利多，甚至Intel在此次市場行銷更強調「擠出更多牙膏」讓使用者「神清氣爽」。

而這些作法，自然也不難與近年被「順利重返榮耀」的AMD搶走不少市場，同時更受到蘋果宣布全面移轉到Arm架構處理器，同時後來推出的Apple Silicon處理器效能表現也不俗等情況有關，使得Intel必須單出更多牛肉重新吸引市場。

而在此次推出的第12代Core系列處理器，確實在處理運作效能有明顯提升，尤其針對目前市場更多人需要的創作效能改善影片輸出、即時渲染特效等應用表現，同時在多工處理運算也得利於此次大小核心架構設計，甚至能讓桌機使用電力相對降低。

不過，真正的效能表現提升，恐怕還是要等接下來同樣以Alder Lake為代號，並且對應筆電裝置使用的處理器問世，加上整體耗電量平衡等因素考量，屆時才能更進一步釐清第12代Core系列處理器是否能真正令人「神清氣爽」。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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