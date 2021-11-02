「覺得貴就撕成兩條吧！」蘋果590元擦拭布拆解報告出爐 可修復性是0

蘋果產品總是有種魔力能造成話題和討論，連最新推出的「蘋果擦拭布」，iFixit 網站也應大眾的要求，對蘋果擦拭布進行了拆解。

iFixit 開玩笑的表示，蘋果擦拭布是迄今最薄的蘋果設備。

這種材料感覺與 iPad Smart Cover 的內襯完全相同，擦拭布採用不會造成磨損的柔軟材質製成，後者在內部具有一層薄薄的超細纖維。兩者都具有獨特的合成皮革感覺，並帶有一絲模糊感，類似於 Alcantara。

如果你對 $590 價格感到有點不知所措，那麼把兩層布拉開，突然你就有兩塊布了，每塊布的成本只有 $295 元。

在顯微鏡下，優質的蘋果擦拭布栩栩如生。在左側，您會看到一塊普通的舊清潔布。無聊的。在右邊？微小的纖維錯綜複雜地交織在一起，結合在一起不僅成為清潔工具，而且成為值得清潔的美麗對象。美麗之中，一條細細的線條勾勒出人類基本水果的形態：一個蘋果。

iFixit 對擦拭布的可修復性給予了 0 分：新的 Apple 擦拭布在我們的可修復性評分中獲得 0 分 (滿分 10 分)，因為它分散了我們對非常重要的 MacBook Pro 拆解的注意力，並且在我們用剪刀將其切成碎片後不會再重新組裝起來。

蘋果擦拭布台灣售價 NT$590，目前已經售完大缺貨，現在訂購要到明年才有可能收到。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

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