開箱影片／Google Pixel 6 Pro「東西都有但都少了一點點」 實測魔術橡皮擦好神奇

Google首款搭載自製Tensor處理器的旗艦手機Pixel 6系列來台了！YouTube頻道「好放HaveFun」簡易開箱「Pixel 6 Pro」。好放認為，這次鏡頭終於有感升級，使用時也未像網路所說的機子「熱到不行」，但或許是對它期望太高，「好像東西（功能）都有，但是都差一點點的感覺。」另外他發現台灣Pro版本目前只有「風暴黑」顏色有多賣256GB，其他顏色僅有128GB，不像美國版有128、256及512GB，覺得有些可惜。

Google Pixel 6 Pro加入光學式螢幕下指紋識別功能。（翻攝自YouTube頻道「好放HaveFun」）

6.7吋、支援120Hz 螢幕更新率的Google Pixel 6 Pro，螢幕採雙側曲面螢幕設計，加入光學式螢幕下指紋識別功能；該款相機升級，額外搭載4800萬畫素、支援4倍光學變焦功能的鏡頭，好放說，點選螢幕拍照時，可直覺即時處理亮、暗部及色溫，非常便捷。

Google Pixel 6 Pro背面外型搶眼，鏡頭相較Pixel 6，額外搭載4800萬畫素、支援4倍光學變焦功能的鏡頭。（翻攝自YouTube頻道「好放HaveFun」）

「好放HaveFun」實測Google Pixel 6 Pro的「魔術橡皮擦」功能，真的可以把物品消除，不過他認為，三星的橡皮擦除去功能比較好。（「好放HaveFun」提供）

好放還玩了三星之前已有的「魔術橡皮擦（magic eraser）」功能，並另外拍了一段影片，確實可將物品「擦掉」，他提到，橡皮擦效果還是三星的比較好，並表示Google Pixel 6 Pro只要點一下就能自動圈選物件的「隨點即消」非常方便，但若能有像Photoshop會先框好範圍才裁圖的類似「確認」動作可能會較為妥當，不然不小心誤點擊2次就會變成「消2次」，「期待Pixel之後的更新。」好放也會再到戶外拍片實測該功能。Google Pixel 6 Pro定價為2萬6990元起。

Google Pixel 6 Pro 一上市掀搶貨潮

【顏色】風暴黑、雲霧白、陽光黃 【螢幕】6.7吋QHD+ LTPO OLED「挖孔」雙側曲面螢幕 【尺寸】63.9 x 75.9 x 8.9 mm 【重量】210公克 【記憶體與儲存空間】128GB/256GB UFS 3.1 儲存空間 【處理器】Google Tensor 【鏡頭】主鏡頭：5000萬像素f/1.85廣角鏡頭、支援4倍光學變焦的4800萬像素f/3.5望遠鏡頭、1200萬像素f/2.2超廣角鏡頭／前置鏡頭：1110萬像素f/2.2鏡頭 【SIM卡】雙SIM卡（1張Nano SIM卡和1張eSIM卡） 【特色】魔術橡皮擦、動態肖像模式、光學式螢幕下指紋識別功能等 【定價】128GB 2萬6990元、256GB 2萬9990元（目前256GB僅有風暴黑） 【官網】https://store.google.com/tw/product/pixel_6_pro?hl=zh-TW Google Pixel 6 Pro共有3種顏色可供選擇。（翻攝自Goole Store官網）

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