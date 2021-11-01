快訊

東京隨機砍人嫌稱殺人想被判死刑…電車緊急停車 乘客手動開車門爬窗逃生

德國製造1890：「天命暴走」的偉大民族復興？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

開箱影片／Google Pixel 6 Pro「東西都有但都少了一點點」 實測魔術橡皮擦好神奇

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTube頻道「好放HaveFun」簡易開箱Google Pixel 6 Pro，認為不到3萬元的價格非常划算。（合成圖，翻攝自YouTube頻道「好放HaveFun」、Goole Store官網）
YouTube頻道「好放HaveFun」簡易開箱Google Pixel 6 Pro，認為不到3萬元的價格非常划算。（合成圖，翻攝自YouTube頻道「好放HaveFun」、Goole Store官網）

Google首款搭載自製Tensor處理器的旗艦手機Pixel 6系列來台了！YouTube頻道「好放HaveFun」簡易開箱Pixel 6 Pro」。好放認為，這次鏡頭終於有感升級，使用時也未像網路所說的機子「熱到不行」，但或許是對它期望太高，「好像東西（功能）都有，但是都差一點點的感覺。」另外他發現台灣Pro版本目前只有「風暴黑」顏色有多賣256GB，其他顏色僅有128GB，不像美國版有128、256及512GB，覺得有些可惜。

Google Pixel 6 Pro加入光學式螢幕下指紋識別功能。（翻攝自YouTube頻道「好放HaveFun」）
Google Pixel 6 Pro加入光學式螢幕下指紋識別功能。（翻攝自YouTube頻道「好放HaveFun」）

6.7吋、支援120Hz 螢幕更新率的Google Pixel 6 Pro，螢幕採雙側曲面螢幕設計，加入光學式螢幕下指紋識別功能；該款相機升級，額外搭載4800萬畫素、支援4倍光學變焦功能的鏡頭，好放說，點選螢幕拍照時，可直覺即時處理亮、暗部及色溫，非常便捷。

Google Pixel 6 Pro背面外型搶眼，鏡頭相較Pixel 6，額外搭載4800萬畫素、支援4倍光學變焦功能的鏡頭。（翻攝自YouTube頻道「好放HaveFun」）
Google Pixel 6 Pro背面外型搶眼，鏡頭相較Pixel 6，額外搭載4800萬畫素、支援4倍光學變焦功能的鏡頭。（翻攝自YouTube頻道「好放HaveFun」）

「好放HaveFun」實測Google Pixel 6 Pro的「魔術橡皮擦」功能，真的可以把物品消除，不過他認為，三星的橡皮擦除去功能比較好。（「好放HaveFun」提供）
「好放HaveFun」實測Google Pixel 6 Pro的「魔術橡皮擦」功能，真的可以把物品消除，不過他認為，三星的橡皮擦除去功能比較好。（「好放HaveFun」提供）

好放還玩了三星之前已有的「魔術橡皮擦（magic eraser）」功能，並另外拍了一段影片，確實可將物品「擦掉」，他提到，橡皮擦效果還是三星的比較好，並表示Google Pixel 6 Pro只要點一下就能自動圈選物件的「隨點即消」非常方便，但若能有像Photoshop會先框好範圍才裁圖的類似「確認」動作可能會較為妥當，不然不小心誤點擊2次就會變成「消2次」，「期待Pixel之後的更新。」好放也會再到戶外拍片實測該功能。Google Pixel 6 Pro定價為2萬6990元起。

Google Pixel 6 Pro 一上市掀搶貨潮

【顏色】風暴黑、雲霧白、陽光黃

【螢幕】6.7吋QHD+ LTPO OLED「挖孔」雙側曲面螢幕

【尺寸】63.9 x 75.9 x 8.9 mm

【重量】210公克

【記憶體與儲存空間】128GB/256GB UFS 3.1 儲存空間

【處理器】Google Tensor

【鏡頭】主鏡頭：5000萬像素f/1.85廣角鏡頭、支援4倍光學變焦的4800萬像素f/3.5望遠鏡頭、1200萬像素f/2.2超廣角鏡頭／前置鏡頭：1110萬像素f/2.2鏡頭

【SIM卡】雙SIM卡（1張Nano SIM卡和1張eSIM卡）

【特色】魔術橡皮擦、動態肖像模式、光學式螢幕下指紋識別功能等

【定價】128GB 2萬6990元、256GB 2萬9990元（目前256GB僅有風暴黑）

【官網】https://store.google.com/tw/product/pixel_6_pro?hl=zh-TW

Google Pixel 6 Pro共有3種顏色可供選擇。（翻攝自Goole Store官網）
Google Pixel 6 Pro共有3種顏色可供選擇。（翻攝自Goole Store官網）

開箱

延伸閱讀

開箱影片／EPOS H6 PRO資優「聲」 電競耳機少了RGB色彩多了高級感

開箱影片／Redmi Buds 3媲美AirPods！ 高CP值免千元、他不建議拿它做這件事

開箱影片／就是那個光！Dyson V12 Detect Slim Total Clea讓灰塵無所遁形 新吸頭吸好吸滿

開箱影片／NVIDIA SHIELD TV PRO爽玩雲端遊戲 解放雙杜比規格大贏Apple TV

相關新聞

開箱影片／Google Pixel 6 Pro「東西都有但都少了一點點」 實測魔術橡皮擦好神奇

Google首款搭載自製Tensor處理器的旗艦手機Pixel 6系列來台了！YouTube頻道「好放HaveFun」簡易開箱「Pixel 6 Pro」。

開箱影片／EPOS H6 PRO資優「聲」 電競耳機少了RGB色彩多了高級感

丹麥電競品牌EPOS發源於締造無數經典的Sennheiser Communications，如今承襲聲學設計工藝，也不斷地提升聽覺體驗！YouTube頻道「數位宇宙」的陳五與小茉開箱「H6 PRO」旗艦電競耳機，該款推出3色，其中滾金邊的金屬綠讓陳五大讚質感佳，「高級感滿滿」，跳脫以往充滿RGB色彩的設計。H6 PRO採輕量化設計，頭梁寬度減少，佩戴上更為舒適。

開箱影片／耳機測心跳比手錶準？Amazfit PowerBuds Pro還能偵測頸椎壓力

手錶、手環能偵測心跳，但你應該不知道無線耳機也能這麼做吧？YouTube頻道「數位宇宙」的陳五介紹華米（Amazfit）的「PowerBuds Pro」，為運動心跳監測耳機，他開玩笑說，白色外型的PowerBuds Pro，終於不「撞臉」AirPods了。提到降噪功能，有自適應降噪及其他3種功能（外出、運動、室內），官方聲稱最高有40分貝的降噪深度，陳五實測後表示略有耳壓感，音質整體來說比Redmi Buds 3 Pro好。

Pixel 6、Pixel 6 Pro市售版本開箱！發揮完全版的Android使用體驗

相較去年僅推出一款Pixel 5，搭配升級5G網路功能的Pixel 4a 5G版本的作法，Google今年回歸一次推出兩款系列手機的作法，分別推出Pixel 6與Pixel 6 Pro，同時兩者均搭載Google第一款自製處理器Tensor，並且強調進一步著重軟硬體整合的人工智慧運算。

小米2千有找智慧氣炸鍋3.5L動手玩 結合app更聰明烹調食材

配合此次在台揭曉Xiaomi 11T系列手機，小米也宣布在台推出新款小米智慧氣炸鍋3.5L，而筆者在台灣市場正式開賣前取得此款新品做了簡單體驗，感受結合連網智慧功能的氣炸鍋有什麼不同感受。

現在買明年才拿得到…他曝蘋果590元擦拭布開箱心得：和這條差不多

蘋果在今年第二場發表會，除了MacBook Pro、AirPods 3等新品，定價590元相對便宜的「擦拭布」討論熱度也相當高。昨日已有果粉收到擦拭布實品，特地發一篇開箱文和大家分享，網友紛紛表示敬意，認為等同「財富自由的象徵」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。