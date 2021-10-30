開箱影片／EPOS H6 PRO資優「聲」 電競耳機少了RGB色彩多了高級感

丹麥電競品牌EPOS發源於締造無數經典的Sennheiser Communications，如今承襲聲學設計工藝，也不斷地提升聽覺體驗！YouTube頻道「數位宇宙」的陳五與小茉開箱「H6 PRO」旗艦電競耳機，該款推出3色，其中滾金邊的金屬綠讓陳五大讚質感佳，「高級感滿滿」，跳脫以往充滿RGB色彩的設計。H6 PRO採輕量化設計，頭梁寬度減少，佩戴上更為舒適。
EPOS H6 PRO有推出「封閉式」及「開放式」耳機，想要隔音效果較好的可挑選「封閉式」版本。可拆卸式的麥克風為磁吸方式，「往上擺」時可啟動快速靜音，相當方便。聲音仍延續以往水準，均衡調音下，不會感受到高頻爆音、低頻轟炸的惱人感，玩《Apex》聽聲辨位可輕鬆應對。EPOS H6 PRO定價為6390元。
EPOS H6 PRO 玩遊戲輕鬆聽聲辨位
【顏色】綠色、藍色、白色
【佩戴方式】耳罩式
【重量】309g
【支援裝置】PC、Mac、PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X|S、Nintendo Switch及附有3.5mm輸出端子的裝置
【發聲結構】封閉式動圈
【耳機】頻率響應：20-20kHz／阻抗：28Ω／靈敏度：117 dB SPL @1kHz 1V RMS／THD：<0,7% @1kHz 1V RMS
【麥克風】頻率響應：10-10kHz／拾音模式：雙向／靈敏度：-35 dBV/Pa @1kHz
【定價】6390元
【官網】https://pse.is/3pc5x4
丹麥電競品牌EPOS發源於締造無數經典的Sennheiser Communications，如今承襲聲學設計工藝，也不斷地提升聽覺體驗！YouTube頻道「數位宇宙」的陳五與小茉開箱「H6 PRO」旗艦電競耳機，該款推出3色，其中滾金邊的金屬綠讓陳五大讚質感佳，「高級感滿滿」，跳脫以往充滿RGB色彩的設計。H6 PRO採輕量化設計，頭梁寬度減少，佩戴上更為舒適。
手錶、手環能偵測心跳，但你應該不知道無線耳機也能這麼做吧？YouTube頻道「數位宇宙」的陳五介紹華米（Amazfit）的「PowerBuds Pro」，為運動心跳監測耳機，他開玩笑說，白色外型的PowerBuds Pro，終於不「撞臉」AirPods了。提到降噪功能，有自適應降噪及其他3種功能（外出、運動、室內），官方聲稱最高有40分貝的降噪深度，陳五實測後表示略有耳壓感，音質整體來說比Redmi Buds 3 Pro好。
相較去年僅推出一款Pixel 5，搭配升級5G網路功能的Pixel 4a 5G版本的作法，Google今年回歸一次推出兩款系列手機的作法，分別推出Pixel 6與Pixel 6 Pro，同時兩者均搭載Google第一款自製處理器Tensor，並且強調進一步著重軟硬體整合的人工智慧運算。
配合此次在台揭曉Xiaomi 11T系列手機，小米也宣布在台推出新款小米智慧氣炸鍋3.5L，而筆者在台灣市場正式開賣前取得此款新品做了簡單體驗，感受結合連網智慧功能的氣炸鍋有什麼不同感受。
蘋果在今年第二場發表會，除了MacBook Pro、AirPods 3等新品，定價590元相對便宜的「擦拭布」討論熱度也相當高。昨日已有果粉收到擦拭布實品，特地發一篇開箱文和大家分享，網友紛紛表示敬意，認為等同「財富自由的象徵」。
等了3年，NVIDIA的「SHIELD TV PRO」終於來台啦！由YouTube頻道「科技狗 3C Dog」的伊森開箱一探究竟，它可不是什麼「阿哩不達」的謎版電視盒，有NVIDIA GeFore Now雲端遊戲平台加持，家裡若懶得組一台電腦玩遊戲，NVIDIA SHIELD TV PRO就是最好的選擇。伊森認為，玩雲端遊戲重要的是網路穩定度，可透過NVIDIA GeFore Now的付費會員制讓遊戲遊玩更為順利。
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