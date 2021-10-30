開箱影片／EPOS H6 PRO資優「聲」 電競耳機少了RGB色彩多了高級感

丹麥電競品牌EPOS發源於締造無數經典的Sennheiser Communications，如今承襲聲學設計工藝，也不斷地提升聽覺體驗！YouTube頻道「數位宇宙」的陳五與小茉開箱「H6 PRO」旗艦電競耳機，該款推出3色，其中滾金邊的金屬綠讓陳五大讚質感佳，「高級感滿滿」，跳脫以往充滿RGB色彩的設計。H6 PRO採輕量化設計，頭梁寬度減少，佩戴上更為舒適。

YouTube頻道「數位宇宙」的陳五與小茉開箱EPOS H6 PRO旗艦電競耳機，耳機跳脫以往充滿RGB色彩的設計，讓質感更為提升。（翻攝自YouTube頻道「數位宇宙」）

EPOS H6 PRO有推出「封閉式」及「開放式」耳機，想要隔音效果較好的可挑選「封閉式」版本。可拆卸式的麥克風為磁吸方式，「往上擺」時可啟動快速靜音，相當方便。聲音仍延續以往水準，均衡調音下，不會感受到高頻爆音、低頻轟炸的惱人感，玩《Apex》聽聲辨位可輕鬆應對。EPOS H6 PRO定價為6390元。

若把EPOS H6 PRO的麥克風往上擺，可啟動快速靜音。（翻攝自YouTube頻道「數位宇宙」）

EPOS H6 PRO共推出3色，其中滾金邊的金屬綠讓陳五相當驚豔。（翻攝自pcparty網站）

EPOS H6 PRO 玩遊戲輕鬆聽聲辨位

【顏色】綠色、藍色、白色 【佩戴方式】耳罩式 【重量】309g 【支援裝置】PC、Mac、PS4、PS5、Xbox One、Xbox Series X|S、Nintendo Switch及附有3.5mm輸出端子的裝置 【發聲結構】封閉式動圈 【耳機】頻率響應：20-20kHz／阻抗：28Ω／靈敏度：117 dB SPL @1kHz 1V RMS／THD：<0,7% @1kHz 1V RMS 【麥克風】頻率響應：10-10kHz／拾音模式：雙向／靈敏度：-35 dBV/Pa @1kHz 【定價】6390元 【官網】https://pse.is/3pc5x4

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