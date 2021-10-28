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小米智慧氣炸鍋3.5L動手玩 結合app連網更聰明烹調食材

聯合新聞網 / 楊又肇
▲小米智慧氣炸鍋3.5L
▲小米智慧氣炸鍋3.5L

配合此次在台揭曉Xiaomi 11T系列手機，小米也宣布在台推出新款小米智慧氣炸鍋3.5L，而筆者在台灣市場正式開賣前取得此款新品做了簡單體驗，感受結合連網智慧功能的氣炸鍋有什麼不同感受。

型號為MAF02的小米智慧氣炸鍋3.5L，是針對台灣等國際市場打造版本，對應110V電壓與60Hz額定供電頻率使用規格，最高運作功率為1400W，總重量則是5.2公斤，容積則採用3.5公升設計。炸鍋材質則採用7層複合設計，並且加上雙層PTFE材質打造，對應耐磨、不沾黏的使用體驗，並且讓使用者更方便清潔。

▲小米智慧氣炸鍋3.5L台灣銷售版本盒裝
▲小米智慧氣炸鍋3.5L台灣銷售版本盒裝

▲實際外觀採用白色設計
▲實際外觀採用白色設計

▲換成美規插頭設計
▲換成美規插頭設計

以實際使用來看，3.5公升的容積設計，相較坊間相同市售產品是小了一點，但其實也足夠使用，同時採用偏正方形的內鍋設計，相對容易擺放食材。

至於加熱方式一樣透過熱氣流循環方式，藉此利用食材本身油脂進行360度氣炸，進而可用於烹調少油、低脂且外酥內軟的食物，溫度則可在40度至200度之間控制，並且能設定長達24小時的加熱時間。

而外觀則維持小米白色家電一貫設計風格，採用簡約、白底形式呈現，外部僅搭載一組內建顯示OLED螢幕的旋鈕介面，本身更可透過連網與米家app連動使用更多功能，或是透過Google Home app連動，讓使用者能直接透過Google Assistant以聲控方式操作，甚至支援預約定時烹調功能，讓氣炸鍋可在指定時間內完成烹調。

▲位於背面的出風散熱口
▲位於背面的出風散熱口

▲位於底下的出風散熱口
▲位於底下的出風散熱口

▲內鍋採接近方形設計，更方便擺放食材，並且配合烤架進行分層
▲內鍋採接近方形設計，更方便擺放食材，並且配合烤架進行分層

▲機身上僅有電源開關，以及可操作基本功能的旋鈕與OLED螢幕按鈕
▲機身上僅有電源開關，以及可操作基本功能的旋鈕與OLED螢幕按鈕

姑且不論透過聲控操作所提供使用體驗，光是可藉由連網下載各類食譜與食材烹調設定參數，就能讓使用者更正確地設定氣炸鍋加熱溫度、運作時間，或是讓系統提醒使用者應該翻動食材，藉此讓食材能更均勻加熱，無須再麻煩查詢或猜測各類食材最佳加熱時間，以及利用氣炸鍋調理食材應該注意細節。

使用者亦可透過外側旋鈕選擇預設食材調理設定，但透過米家app連動則可使用100種以上食譜，甚至可配合更新增加更多食譜內容，讓使用者能更方便烹調食物，甚至也能用於將冷凍食材解凍、烘乾水果，或是讓蔬菜加速發酵，例如可在4小時完成肉乾烘製、5小時完成果乾烘製，而乳酪發酵則可在8小時內完成。

至於3.5公升容積約可同時處理2塊牛排，或是8顆蛋，甚至是12隻雞翅，搭配烤架分層更可同時間氣炸更多食材。

▲透過米家app進行操作，可以選擇預計加熱烹調的食物項目，另外也能從食譜中找到合適餐點
▲透過米家app進行操作，可以選擇預計加熱烹調的食物項目，另外也能從食譜中找到合適餐點

▲透過食譜備料，並且自動帶入加熱時間、溫度等設定，甚至可在烹飪完成後透過app推送訊息
▲透過食譜備料，並且自動帶入加熱時間、溫度等設定，甚至可在烹飪完成後透過app推送訊息

▲可透過OLED螢幕觀看加熱剩餘時間
▲可透過OLED螢幕觀看加熱剩餘時間

小米智慧氣炸鍋3.5L建議售價為新台幣1995元，將從11月1日起於小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子與燦坤3C旗下通路開賣。

▲透過市售冷凍雞塊測試
▲透過市售冷凍雞塊測試

▲放進去還是尚未退冰狀態
▲放進去還是尚未退冰狀態

▲透過app選擇接近炸雞塊的食譜內容，並且進行加熱
▲透過app選擇接近炸雞塊的食譜內容，並且進行加熱

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

開箱 小米 氣炸鍋

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