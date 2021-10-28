Pixel 6、Pixel 6 Pro市售版本開箱！發揮完全版的Android使用體驗

相較去年僅推出一款Pixel 5，搭配升級5G網路功能的Pixel 4a 5G版本的作法，Google今年回歸一次推出兩款系列手機的作法，分別推出Pixel 6與Pixel 6 Pro，同時兩者均搭載Google第一款自製處理器Tensor，並且強調進一步著重軟硬體整合的人工智慧運算。

硬體設計

Pixel 6採用6.4吋、Full HD+解析度的OLED螢幕，Pixel 6 Pro則採用6.7吋、QHD+解析度的LTPO OLED螢幕，兩者實際尺寸相當接近，但後者採用更高解析度，搭配LTPO OLED面板設計，讓電力能進一步精簡，並且支援120Hz畫面更新率，不像Pixel 6僅支援90Hz畫面更新率。

而兩者螢幕都採用24位元色深與100萬：1的顯示對比設定，同時均支援HDR與Always On常時顯示功能，並且都採用居中置頂的開孔螢幕設計，更以康寧Gorilla Glass Victus強化玻璃保護螢幕。

▲兩者均採用OLED螢幕，但Pixel 6 Pro額外採用LTPO (Low Temperature Polycrystalline Oxide,低溫多晶氧化物)技術，藉此對應更高畫面更新率與更低顯示功耗，讓手機電池續航時間更長

▲Pixel 6採用平面螢幕設計，邊框感較為明顯，Pixel 6 Pro則採用雙側曲面設計，相對會有更大顯示範圍

不過，Pixel 6採用的是平面螢幕，Pixel 6 Pro則採用雙側曲面螢幕設計，因此後者在邊框厚度視覺表現會較窄，相對也會有更大顯示範圍。

而Pixel 6採用霧面邊框搭配亮面按鍵設計，Pixel 6 Pro則採用亮面邊框與霧面按鍵配置，兩者恰好相反。

▲Pixel 6採用霧面邊框搭配亮面按鍵設計，Pixel 6 Pro則採用亮面邊框與霧面按鍵配置，兩者恰好相反

另外，相比Pixel 5採用輕質感的金屬材質設計，Pixel 6與Pixel 6 Pro則改為玻璃背蓋設計，並且加上抗指紋圖層，同樣支援IP68等級防水防塵，機身也支援快速無線充電，以及透過無線方式的電力分享功能，讓手機能替其他同樣支援無線充電的手機補充電力，或是快速幫支援無線充電的耳機補充電力。

螢幕解鎖部分，Google終於在Pixel 6系列加入光學式螢幕下指紋識別功能，不再沿用設計在機身背面的Pixel Imprint指紋辨識器。不過，先前應用在Pixel 4系列，藉由Soli雷達技術進行臉部識別解鎖功能，目前也確定不再用在手機產品上，可能與整體造價成本較高，同時實際應用功能也較為侷限有關。

▲加入光學式螢幕下指紋識別功能

其他部分，Pixel 6採用6GB記憶體，Pixel 6 Pro則採用12GB設計，兩者都提供128GB或256GB儲存容量，電池容量則各為4614mAh與5003mAh，但都標榜能對應全天使用續航時間，甚至在超級省電模式下更可達2天使用時間。

相機規格

相機方面，Pixel 6與Pixel 6 Pro都採用明顯突起的橫向排列主相機模組，均採用支援Octa PD Quad Bayer成像，並且配置f/1.85光圈設計的5000萬畫素廣角鏡頭，以及支援f/2.2光圈與114度拍攝視角的1200萬畫素超廣角鏡頭，但Pixel 6 Pro額外搭載支援f/3.5光圈設計的4800萬畫素長焦鏡頭。

▲兩款手機均採用支援Octa PD Quad Bayer成像，並且配置f/1.85光圈設計的5000萬畫素廣角鏡頭，以及支援f/2.2光圈與114度拍攝視角的1200萬畫素超廣角鏡頭，但Pixel 6 Pro額外搭載支援f/3.5光圈設計的4800萬畫素長焦鏡頭

前置視訊鏡頭，Pixel 6採用的是800萬畫素、f/2.0光圈，拍攝是較為84度，Pixel 6 Pro則採用1100萬畫素、f/2.2光圈規格設計，拍攝視角則調整為94度。

同時，Pixel 6與Pixel 6 Pro均搭載雷射偵測自動對焦感應器，以及OIS光學防震與鏡頭校正功能。

至於拍攝功能，則分別提供絕佳鏡頭、肖像模式、高解析變焦、動態追焦、即時HDR+、雙重曝光調整與電影運鏡功能，另外更加入肖像打光、人臉清晰，此次則是新增透過人工智慧運算，可移除畫面中特定人物、物體的魔術橡皮擦，以及讓照片更具動感的動態肖像模式。

Google更強調在Pixel 6系列手機加入自然色調 (Real Tone)與人臉清晰功能，標榜能在相機拍攝結果確保更高包容性，不會因為人種膚色差異產生不同拍攝處理結果。

首度採用自製處理器

回到Google為什麼取消過去長期與Qualcomm合作處理器，進而在此次Pixel 6系列採用自製處理器Tensor，原因在於希望獲得更大軟硬體整合效益，藉此讓基於Material You設計的Android 12作業系統可以發揮更大使用體驗。

即便軟硬體整合應用的說法，在過去推出的Pixel系列手機就已經強調，但當時是採用Qualcomm提供的公版設計處理器，因此如果要能發揮更大軟硬體整合效益，Google顯然必須像蘋果一樣進軍自製處理器，如此才能因應軟體運算模式，配合硬體算力表現，讓實際運作效率能大幅提升。

▲Pixel 6與Pixel 6 Pro搭載的Tensor處理器

因此應用在Pixel 6系列，可以獲得更快喚醒Google Assistant數位助理服務，app啟用速度可以更快，同時軟體執行效率更高之餘，更可讓手機電力續航表現提升，而使用者也能更方便透過手機人工智慧技術應用，讓生活可以變得更簡單。

可惜的是，Google此次幾個主要強調的人工智慧技術應用，目前在台灣市場都還無法體驗，其中就是應用Duplex技術的電話代打、代接等應用功能，以及啟用口語對話即時翻譯與他人對談的應用場景，現階段都還是以美國境內，或是以英語使用為主的國家地區推行，因此還無法讓台灣使用者感受此類技術應用所帶來便利性。

但隨著Google服務持續在全球市場推行，預期此類應用功能接下來也會逐漸帶到台灣等市場，一如過去僅先在美國市場提供使用的Google Assistant數位助理服務，目前也成為台灣地區方便應用功能。

將在10月28日開放銷售

目前Pixel 6與Pixel 6 Pro將在10月28日開放銷售，台灣地區將再次與台灣大哥大合作資費方案銷售，或是透過Google Play Store、台灣大哥大門市、線上通路myfone購物、momo購物網、 PChome線上購物與蝦皮商城銷售單機。

其中，Pixel 6建議售價從599美元起跳，台灣地區售價則新台幣18990元起跳，最高售價為新台幣23990元，提供風暴黑、海沫色、珊瑚粉三款配色，而Pixel 6 Pro建議售價則從899美元起跳，台灣地區售價則從新台幣26990元起跳，最高售價為新台幣31990元，顏色區分為風暴黑、陽光黃、雲霧白三款配色。

▲Pixel 6與Pixel 6 Pro實際盒裝

▲打開盒裝上蓋即可看見底下的手機

▲實際開箱

▲從盒裝側面即可確認手機顏色

▲盒裝內確定不再提供USB充電器，僅提供USB-C to USB-C連接線、USB轉接配件，以及附上退卡針的簡易說明書，手機也僅以紙材黏附在螢幕上防刮

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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