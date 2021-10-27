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開箱影片／耳機測心跳比手錶準？Amazfit PowerBuds Pro還能偵測頸椎壓力

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTube頻道「數位宇宙」的陳五介紹Amazfit PowerBuds Pro，有心跳偵測功能相當特別。（翻攝自YouTube頻道「數位宇宙」）
YouTube頻道「數位宇宙」的陳五介紹Amazfit PowerBuds Pro，有心跳偵測功能相當特別。（翻攝自YouTube頻道「數位宇宙」）

手錶、手環能偵測心跳，但你應該不知道無線耳機也能這麼做吧？YouTube頻道「數位宇宙」的陳五介紹華米（Amazfit）的「PowerBuds Pro」，為運動心跳監測耳機，他開玩笑說，白色外型的PowerBuds Pro，終於不「撞臉」AirPods了。提到降噪功能，有自適應降噪及其他3種功能（外出、運動、室內），官方聲稱最高有40分貝的降噪深度，陳五實測後表示略有耳壓感，音質整體來說比Redmi Buds 3 Pro好。

Amazfit PowerBuds Pro的右耳有光學心率感應器，可透過App設定在跑步或騎車時偵測心跳。（翻攝自YouTube頻道「數位宇宙」）
Amazfit PowerBuds Pro的右耳有光學心率感應器，可透過App設定在跑步或騎車時偵測心跳。（翻攝自YouTube頻道「數位宇宙」）

Amazfit PowerBuds Pro走在「很前面」，把穿戴跟耳機兩種領域技術合起來，右耳有光學心率感應器，可透過App設定在跑步或騎車時偵測心跳，並可在超過指定數值時提醒注意，實測後發現比佩戴手錶更為準確；再來耳機能偵測播放時的音量並做建議；最後為「頸椎保護」偵測，例如維持同個姿勢超過40分鐘，耳機就會提醒你該動一動，若想要被「督促」健康生活，或許這款是很好的選擇。Amazfit PowerBuds Pro定價5195元，特價4695元。

Amazfit PowerBuds Pro可透過App設定在跑步或騎車時偵測心跳，並可在超過指定數值時提醒注意。（翻攝自YouTube頻道「數位宇宙」）
Amazfit PowerBuds Pro可透過App設定在跑步或騎車時偵測心跳，並可在超過指定數值時提醒注意。（翻攝自YouTube頻道「數位宇宙」）

Amazfit PowerBuds Pro 督促健康大小事

Amazfit PowerBuds Pro（翻攝自Amazfit官網）
Amazfit PowerBuds Pro（翻攝自Amazfit官網）

【尺寸】耳機：35.2 x 16.7 x 23.4 mm；充電盒：60.4 x 47.3 x 25 mm

【重量】單耳6.7克／充電盒42克

【電池】USB-C，充電時間：約2.5小時

【使用時間】耳塞式耳機：9小時；耳塞式耳機+充電盒：30小時

【防水等級】IP55 防塵防水（僅耳塞式耳機）

【特色】適應性主動降噪、直通模式、AI通話降噪、Amazfit客製化的獨立聲學模組、適應性等化器、運動節拍模式

【定價】定價5195元，特價4695元

【官網】https://www.amazfit.com/tw/powerbuds-pro.html

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