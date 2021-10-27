現在買明年才拿得到…他曝蘋果590元擦拭布開箱心得：和這條差不多

蘋果在今年第二場發表會，除了MacBook Pro、AirPods 3等新品，定價590元相對便宜的「擦拭布」討論熱度也相當高。昨日已有果粉收到擦拭布實品，特地發一篇開箱文和大家分享，網友紛紛表示敬意，認為等同「財富自由的象徵」。

「擦拭布是灰色的，本身還算厚，摸起來手感還不錯。」原PO附上新款Switch、iPhone、Macbook Pro當成比例尺。相較於蘋果其他產品，擦拭布上的Logo並不明顯，試用過後效果「體感跟3M魔布差不多」。

圖擷自PTT

不少網友看了相當high，直呼「相容所有商品CP值超高」、「保護殼買了沒XD」、「應該要貼膜」、「快加保apple care」。另也有人看了開箱文反而Google起3M魔布價格，原PO在留言處回應「這條可以買七八條魔布」。

彭博資訊記者Vlad Savov曾表示，「在亞馬遜上搜尋品質好一點的超細纖維清潔布，一條大約1.5美元」，意指蘋果這條擦拭布可能是利潤最高的實體產品。

即便留言不乏酸言酸語，根據蘋果官網，現在想買到擦拭布至少要等10-12周，相當可能要等到明年才拿得到這條布。 圖擷自PTT

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