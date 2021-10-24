開箱影片／NVIDIA SHIELD TV PRO爽玩雲端遊戲 解放雙杜比規格大贏Apple TV

等了3年，NVIDIA的「SHIELD TV PRO」終於來台啦！由YouTube頻道「科技狗 3C Dog」的伊森開箱一探究竟，它可不是什麼「阿哩不達」的謎版電視盒，有NVIDIA GeFore Now雲端遊戲平台加持，家裡若懶得組一台電腦玩遊戲，NVIDIA SHIELD TV PRO就是最好的選擇。伊森認為，玩雲端遊戲重要的是網路穩定度，可透過NVIDIA GeFore Now的付費會員制讓遊戲遊玩更為順利。

NVIDIA SHIELD TV PRO對租屋族來說相當方便，只要一個機子就能開心玩遊戲與看片。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」)

NVIDIA SHIELD TV PRO採用正版Google Android TV 9，Google Play商店的App都可以下載使用；基本的藍牙語音助手等功能都有，可下指令看Netflix；另外該產品支援Dolby Vision / Dolby Atmos （杜比視界／杜比全景聲）、有2個USB-A 3.2 Gen1，加上可玩雲端遊戲，真的贏Apple TV一大截。NVIDIA SHIELD TV PRO定價5990元。

NVIDIA SHIELD TV PRO採用正版Google Android TV 9，Google Play商店的App都可以下載使用。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」)

NVIDIA SHIELD TV PRO 科技娛樂一把抓

NVIDIA SHIELD TV PRO。（翻攝自NVIDIA官網) 【核心效能】NVIDIA Tegra X1+ 【記憶容量】3GB LPDDR4 【儲存容量】16GB eMMC 5.1 【I/O介面】RJ45（10 / 100 / 1,000M）、1 x HDMI 2.0b、2 x Type-A USB 3.2 Gen 1 【無線傳輸】Bluetooth 5.0 LE、Wi-Fi 5（2.4GHz / 5GHz） 【遙控裝置】語音指令收音麥克風、紅外線、藍牙連線、動態感應背光按鈕 【作業系統】Android TV 9 【HDR規格】Dolby Vision / HDR10 【顯示能力】AI增強放大比例 720p / 1080p upscaling 4K 30FPS 【特殊應用】NVIDIA GAMES、NVIDIA SHARE、AI 放大模式 【重量】259g（裸機） 【尺寸大小】9.8 x 15.9 x 2.593cm 【定價】5990元 【官網】https://www.nvidia.com/zh-tw/shield/

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