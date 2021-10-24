開箱影片／NVIDIA SHIELD TV PRO爽玩雲端遊戲 解放雙杜比規格大贏Apple TV
等了3年，NVIDIA的「SHIELD TV PRO」終於來台啦！由YouTube頻道「科技狗 3C Dog」的伊森開箱一探究竟，它可不是什麼「阿哩不達」的謎版電視盒，有NVIDIA GeFore Now雲端遊戲平台加持，家裡若懶得組一台電腦玩遊戲，NVIDIA SHIELD TV PRO就是最好的選擇。伊森認為，玩雲端遊戲重要的是網路穩定度，可透過NVIDIA GeFore Now的付費會員制讓遊戲遊玩更為順利。
NVIDIA SHIELD TV PRO採用正版Google Android TV 9，Google Play商店的App都可以下載使用；基本的藍牙語音助手等功能都有，可下指令看Netflix；另外該產品支援Dolby Vision / Dolby Atmos （杜比視界／杜比全景聲）、有2個USB-A 3.2 Gen1，加上可玩雲端遊戲，真的贏Apple TV一大截。NVIDIA SHIELD TV PRO定價5990元。
NVIDIA SHIELD TV PRO 科技娛樂一把抓
【核心效能】NVIDIA Tegra X1+
【記憶容量】3GB LPDDR4
【儲存容量】16GB eMMC 5.1
【I/O介面】RJ45（10 / 100 / 1,000M）、1 x HDMI 2.0b、2 x Type-A USB 3.2 Gen 1
【無線傳輸】Bluetooth 5.0 LE、Wi-Fi 5（2.4GHz / 5GHz）
【遙控裝置】語音指令收音麥克風、紅外線、藍牙連線、動態感應背光按鈕
【作業系統】Android TV 9
【HDR規格】Dolby Vision / HDR10
【顯示能力】AI增強放大比例 720p / 1080p upscaling 4K 30FPS
【特殊應用】NVIDIA GAMES、NVIDIA SHARE、AI 放大模式
【重量】259g（裸機）
【尺寸大小】9.8 x 15.9 x 2.593cm
【定價】5990元
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