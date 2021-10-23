開箱影片／Redmi Buds 3媲美AirPods！ 高CP值免千元、他不建議拿它做這件事

「米家」系列產品通常都是俗又大碗，擁有不錯的CP值，YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴這次開箱Redmi售價不到1千元的真無線藍牙耳機「Redmi Buds 3」，外型與充電盒非常相似蘋果（Apple）AirPods，半入耳式的設計，加上柱狀區稍微貼緊耳朵，因此一般休閒跑步並無太大問題。

Redmi Buds 3的充電盒小巧可愛。（翻攝小米官網）

單耳4.5公克的Redmi Buds 3採用高通QCC3040晶片，有cVc通話降噪技術，連線採藍牙5.2；具備IP54防水防塵，5小時續航力、搭配充電盒就有20小時續航力，並有快充技術，充電10分鐘就能聽音樂1.5小時，阿貴表示，音質媲美AirPods，但低頻較不明顯，不建議玩音樂遊戲或射擊遊戲，恐怕聽不見槍聲。Redmi Buds 3定價945元，不到千元的價格，CP值還是存在的。

Redmi Buds 3具備IP54防水防塵，半入耳式的設計，加上柱狀區稍微貼緊耳朵，因此一般休閒跑步並無太大問題。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

Redmi Buds 3 輕巧好佩戴

Redmi Buds 3（翻攝自小米官網） 【尺寸】耳機：40.7 x 16.9 x 18.7mm／充電盒49.6 x 49.6 x 24.4mm 【重量】單耳4.5 g 【通訊範圍】10m（無障礙物的開放空間） 【電池容量】35mAh（單隻）／充電盒：310mAh 【無線連接】藍牙5.2 【充電埠】Type-C 【使用時間】5小時（單機）／含充電盒為20小時 【防水防塵等級】IP54

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