開箱影片／Redmi Buds 3媲美AirPods！ 高CP值免千元、他不建議拿它做這件事
「米家」系列產品通常都是俗又大碗，擁有不錯的CP值，YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴這次開箱Redmi售價不到1千元的真無線藍牙耳機「Redmi Buds 3」，外型與充電盒非常相似蘋果（Apple）AirPods，半入耳式的設計，加上柱狀區稍微貼緊耳朵，因此一般休閒跑步並無太大問題。
單耳4.5公克的Redmi Buds 3採用高通QCC3040晶片，有cVc通話降噪技術，連線採藍牙5.2；具備IP54防水防塵，5小時續航力、搭配充電盒就有20小時續航力，並有快充技術，充電10分鐘就能聽音樂1.5小時，阿貴表示，音質媲美AirPods，但低頻較不明顯，不建議玩音樂遊戲或射擊遊戲，恐怕聽不見槍聲。Redmi Buds 3定價945元，不到千元的價格，CP值還是存在的。
Redmi Buds 3 輕巧好佩戴
【尺寸】耳機：40.7 x 16.9 x 18.7mm／充電盒49.6 x 49.6 x 24.4mm
【重量】單耳4.5 g
【通訊範圍】10m（無障礙物的開放空間）
【電池容量】35mAh（單隻）／充電盒：310mAh
【無線連接】藍牙5.2
【充電埠】Type-C
【使用時間】5小時（單機）／含充電盒為20小時
【防水防塵等級】IP54
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