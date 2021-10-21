Switch OLED開箱！跟上一代哪裡不同？該升級嗎？6大QA幫你解答

看 7 吋 OLED 螢幕還是蠻讚的～

登登～在我手上的就是任天堂最新在 10/8 剛上市的 Switch OLED～嘿嘿其實發售當天我們就拿到啦！我們公司買的是新的顏色「白色」今天就一起來開箱，然後比較一下跟前一代 Switch 有哪些不同的地方，手上這台 Switch 是我在 2018 年時的電獺尾牙抽到的，也算是蠻早一批、陪伴我許久，最後會順便幫大家解答一下熱門的問題唷！

Switch OLED 配件跟上一代一樣

Switch OLED 的外盒跟前幾代 Switch 不太一樣，我覺得辨識度蠻高的，如果你要買最新的 Switch 記得要認明它的樣子！

雖然說外盒變得很小，但是內容物完全沒變！裡面的配備跟上一代是一樣的，有主機、兩個手把、兩個腕帶，腕帶可以套在手上不怕搖桿飛出去，底座、Joy-Con 握把，這個握把可以插上搖桿變成一個一體式的手把，以及接電視用的 HDMI 線及充電線

重點一：新的白色

Switch OLED 的升級可以歸納成六大重點，第一大重點就是它的新顏色：白色，除了兩邊搖桿是白色之外，連底座也是白色的！整體看起來是一個非常有氣質的顏色，如果你要讓大家知道你手上拿的是新款 Switch 就是要買白色！Switch OLED 另外還有一個顏色，跟舊款一樣的電光藍・電光紅

重點二：OLED 螢幕

再來我們看到螢幕，螢幕算是這次最大的亮點，Switch OLED 改採用 7 吋的 OLED 螢幕，新舊主機的大小其實只差了一點點，多一點點呢？就是他們可以共用保護套，你就知道真的沒有差很多！但因為主機的螢幕邊框變窄，所以螢幕變得更大，從 6.2 吋 升級成 7 吋～

那換 OLED 螢幕有什麼好處呢，可以讓整個畫面的顏色對比度更高，所以看起來更亮、顏色更鮮艷，對比下來你會覺得舊的螢幕好像蒙上了一層灰 XD 但一開始會有點不習慣，因為它的亮度預設是最高，看久了會有一點刺眼的感覺，所以其實用 Switch OLED 時，螢幕亮度其實是可以不用開到最高，且 OLED 還有一個好處，就算你把亮度調低，顯色也不會變得灰暗

然後有非常多人想問的一點「螢幕解析度」其實跟上一代一樣都是 720p，但因為顏色很鮮豔，所以一開始會覺得「欸？畫質是不是變好了？」我自己認真看下來是覺得，同款遊戲在兩款上看到的畫質是差不多的，我有特別去看一些細節，在舊 Switch 上是鋸齒狀的地方，到新 Switch 上還是鋸齒狀

重點三：穩固支架

第三個特色呢，就是它後方的支架變超大塊！而且可以自由調整角度，不論你的桌子是高是低，都可以找到合適的角度，而且支架是有阻力的，所以任何一種角度都可以穩穩地站在桌上，不會輕易倒塌，變得非常方便啊！

跟上一代的支架相比，上一代薄薄一片然後還不能調整角度，每次用都超怕它斷掉 XD，而且我相信大家一定都遇過，因為桌子一定比較低，舊的 Switch 又只有一個角度，只能縮著身體在那邊玩的體驗，不得不說上一代支架真的可以多加油 XDDD 比較起來 Switch OLED 的支架真的改得很好，又很穩固

▼這次也是把 SD 卡槽做在支架內部

還有一點是 Switch OLED 的背面改用磨砂霧面材質，所以比較不沾指紋，看起來也會比較乾淨，不過摸的時候會感覺有點沙沙的（台語

▼按鍵部份跟舊款差不多，上方為電源鍵、音量鍵、耳機孔跟遊戲卡卡槽

▼下方是 USB Type-C 充電孔

但有一個非常困擾我的一點，遊戲卡卡槽的縫，做得很小，所以我做了指甲後...完全打不開，但舊款因為有保留空間，所以我還是稍微摳的開，而 Switch OLED 我都只能玩同一款遊戲，因為我無法換遊戲卡帶 XD 這是真的！我都叫身旁的人幫我開

重點四：底座新增網路孔

第四個重點就是底座啦～說真的白色的底座真的蠻漂亮的，很有質感！而這次最主要是底座後面，加入了一個網路孔！剩下的就是原本就有的 2 個 USB 孔、充電孔跟 HDMI 孔

前一代的底座是沒有網路孔的，所以 Switch 就是連 Wi-Fi 或是另外買一條網路轉接線插在 USB 孔上，不過外接一條線真的是醜醜的><那這一代新增網路孔之後，使用 TV 模式玩就可以讓需連線的遊戲更加穩定跟順暢

這時大家就會想問「欸那底座可以共用嗎？」 可以！底座是可以共用的，然後舊主機插在新的底座上也是可以用網路孔的功能唷！

重點五：喇叭升級

第五點就是喇叭又更升級囉！我覺得新款的 Switch OLED 的聲音變得更立體，然後聽起來比較集中一點、也更大聲了，在玩遊戲時可以有更沈浸的感受～不過新舊兩款比較起來沒有差太多！想要實際聽聽看的可以看我們的評測影片喔！

重點六：儲存空間變成 64 GB

Switch 原本只有 32GB，應該蠻容易就滿的！而 Switch OLED 本身就內建 64GB 的儲存空間，等於大一倍啦～不過如果你真的玩很多遊戲的人，應該還是會需要買記憶卡來擴充，像我自己舊的這台就是裝了一張 128GB 的記憶卡喔！

熱門 Q&A

Q：底座的 TV 模式輸出畫質有 4K 嗎？

Ａ：沒有，只有 1080p

Ｑ：多少錢？

Ａ：官方定價是 10,480 台幣，其實跟上一代 Switch 的價格差不到 1000，但現在的電商都會搭配遊戲一起賣，所以會比較貴一點

Q：重量大概多少?

A：舊款 Switch 約為 413g，Switch OLED 為 421g，兩者拿起來的手感差不多，有感覺 Switch OLED 有再重一點點

Q：續航有多久？

A：這次的以《薩爾達傳說：曠野之息》來測 Switch OLED 的續航，在滿電的狀況下，我玩到第五個小時顯示電量剩下 9%，每個小時約降 18-22% 的電，所以以這款遊戲來說，滿電狀況下約可玩五個小時多

Q：白色會泛黃嗎？

A：我可能要三年後再告訴你（？）

Q：已經有了舊主機，要升級 Switch OLED 嗎?

A：以我來說的話，我不會～因為這次的升級都是小小的，而且螢幕畫質還有處理器也沒有特別升級，而且我的這台 Switch 也還是頭好壯壯，所以就不會想花錢買新的，但如果你原本沒有 Switch 然後想要入手一台，或是你想要有第二台 Switch，我覺得就可以直接買 Switch OLED！

或是喜歡用掌機模式的人我覺得會想買，畢竟主要升級像是螢幕、腳架、喇叭，都是使用掌機時會比較有感， 雖然螢幕解析度沒變，但螢幕變 OLED 滿有感的！

以上就是這次的 Switch OLED 開箱啦～其實我有看到不少人，第一次買了 Switch OLED 然後玩沒幾天就賣掉，原因是他們不會玩，但我想他們應該是沒找到適合自己的遊戲，如果你也買了 Switch 不知道要玩哪些遊戲，可以看我之前整理的 10 款 Switch 遊戲推薦，選了一些很適合新手們的遊戲唷！不知道看完開箱後，你們會不會想買 Switch OLED 還是心如止水呢～？

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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