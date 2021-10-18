開箱影片／就是那個光！Dyson V12 Detect Slim Total Clea讓灰塵無所遁形 新吸頭吸好吸滿

打掃強迫症的人看過來！YouTube頻道「我是賴瑞 /iamLarrie」介紹Dyson吸塵器「V12 Detect Slim Total Clean」，外殼從經典銀色變成橘色，一樣採無線輕量化設計，重量僅有2.2公斤。該產品也針對長毛髮或寵物毛髮推出全新吸頭－無纏結錐形吸頭，再長的繩索都能輕鬆吸進去。

Dyson V12 Detect Slim Total Clean可透過雷射光可以照出地面上不易看見的髒汙及顆粒，提升清潔效率。（翻設自YouTube頻道「我是賴瑞 /iamLarrie」）

Dyson V12 Detect Slim Total Clean有LED螢幕，可看汙染物相關數據。（翻設自YouTube頻道「我是賴瑞 /iamLarrie」）

Dyson V12 Detect Slim Total Clean滾筒吸頭的右側前端裝有綠色雷射二極管，透過雷射光可以照出地面上不易看見的髒汙及顆粒，提升清潔效率，比肉眼看地上更精確，他驚呼一台吸塵器到底要做到多強。此外，若開啟自動模式，它可根據所偵測到的灰塵數量及濃度，決定是否要增強或減弱吸塵器之吸力，相當方便及節省電力，並有LCD螢幕可顯示過敏原、微塵、塵蟎及大型顆粒物等數據。Dyson V12 Detect Slim Total Clean定價2萬3900元。

Dyson V12 Detect Slim Total Clean附上新吸頭「無纏結錐形吸頭」，能輕鬆吸毛髮、繩索不卡卡。（翻設自YouTube頻道「我是賴瑞 /iamLarrie」）

Dyson V12 Detect Slim Total Clean 最強輕量吸塵器

Dyson V12 Detect Slim Total Clean。（翻設自Dyson官網） 【重量】2.2KG 【尺寸】250 mm x 1234 mm x 250 mm 【集塵筒容量】0.35L 【充電時間】最長4小時 【清潔吸頭】智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭 【過濾器】可多次重複清洗的濾網 【其他】附8種刷頭：智慧雷射軟質碳纖維滾筒吸頭、直驅式吸頭、無纏結錐形吸頭、二合一組合吸頭、LED隙縫清潔吸頭、迷你軟質毛刷吸頭、低處清潔轉接頭、硬漬吸頭 【定價】2萬3900元 【官網】https://reurl.cc/n5NRNv

商品推薦