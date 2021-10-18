Apple Watch 7動手戴 相比上一代微幅升級、充電效率更佳

相較去年推出的Apple Watch series 6，今年升級的Apple Watch series 7最大差別，應該就是在於採用更窄邊框設計，同時尺寸分別調整為41mm與45mm，比起Apple Watch series 4開始採用的40mm與44mm額外增加20%顯示面積，另外更加入IP6X等級防塵與玻璃強化抗刮設計，並且藉由換成USB-C連接頭的充電配件，藉此對應更快充電效率。

而比起去去年推出的Apple Watch series 6，蘋果在Apple Watch series 7並未額外增加新款硬體功能，一樣搭載血氧濃度感測器、電子心率感測器，以及第3代光學心率感測器，並且提供高心率與低心率通知，內建儲存容量一樣維持在32GB。

不過，內建運算元件則是升級為S7 SiP 64位元雙核心處理器，同樣搭配對應超寬頻 (UWB)連接的U1晶片與W3無線晶片，讓Apple Watch series 7能對應更快運作反應速度，同時也能讓電力使用時間進一步延長至一天多左右。

在充電速度部分，則可搭配新款USB連接頭設計的充電配件提升充電速度，約比Apple Watch series 6充電速率快上33%。但如果將舊款充電配件用在Apple Watch series 7，或是將新款充電配件用於先前推出的Apple Watch則不會有快充效果，原因在於充電結構不同，因此僅能以一般充電速度補充電力。

[caption id="attachment_149851" align="aligncenter" width="1000"] ▲搭配新款USB連接頭設計的充電配件提升充電速度，約比Apple Watch series 6充電速率快上33%[/caption]

雖然尺寸調整為41mm與45mm，依然能支援既有Apple Watch使用錶帶配件，不會因為錶面尺寸改變而無法繼續使用。

▲依然能支援既有Apple Watch使用錶帶配件，此次使用錶帶配件就是早期推出的皮革鏈紋錶帶

更大螢幕顯示範圍

相比Apple Watch series 6的螢幕顯示範圍，Apple Watch series 7藉由僅1.7mm的邊框，以及善用曲面邊緣設計，讓螢幕顯示面積提升約20%。同時，因為顯示面積增加，即便維持1000 nits螢幕亮度設計，但整體亮度相比Apple Watch series 6仍有70%比例提升幅度。

▲Apple Watch series 7藉由僅1.7mm的邊框，以及善用曲面邊緣設計，讓螢幕顯示面積提升約20%

而螢幕顯示範圍放大帶來好處，則是可讓手錶上有限顯示範圍能放入更多內容，藉此讓使用者能更方便在抬手觀看手錶螢幕時，即可瀏覽必要內容，無須額外透過錶冠或滑動螢幕檢視更多內容。

另一方面，善用更大螢幕顯示範圍，此次更加入全尺寸QWERTY虛擬鍵盤，更方便使用者透過手指滑動輸入，但比較可惜的是目前僅支援英文與簡體中文，預期日後也會加入諸如繁體中文等語言輸入介面。

▲加入全尺寸QWERTY虛擬鍵盤

▲目前全尺寸QWERTY虛擬鍵盤僅支援英文與簡體中文

當然，配合更大螢幕顯示範圍與更快操作反應速度，配合內建eSIM連網功能，則方便使用者更快透過手機完成必要連網互動，除了基本透過手錶通訊、紀錄身體數據或導航等功能，對於當下不太方便空出雙手，或是僅需快速確認狀況的使用場景，例如在運動過程、照顧嬰幼兒等情況，即可快速抬手確認即時資訊，或是透過點按螢幕畫面進行應用功能互動。

但其實在先前推出的Apple Watch，其實也能善用抬手顯示，或是透過設定選項中的「輔助使用」開啟「輔助觸控」功能，即可透過手指「捏一下」、「捏兩下」，或是拳頭「握一下」、「握兩下」等手勢，藉此逐一設定對應螢幕上滑、下滑，以及點按、模擬點按數位錶冠等操作，只是相比Apple Watch series 7就是少了點顯示畫面增大視覺效果。

▲配合更大螢幕顯示範圍與更快操作反應速度，配合內建eSIM連網功能，則方便使用者更快透過手機完成必要連網互動

更高防護效果 (仍款式上的差異)

Apple Watch series 7採用與Apple Watch series 6相同的WR50水下50公尺防護設計，而在防塵部分則是提升為IP6X等級，更加入抗裂水晶玻璃錶面設計，讓Apple Watch series 7能在戶外活動時有更高防塵抗裂效果。

不過，依照選購規格還是會有螢幕抗刮防護表現差異，例如鋁金屬錶殼仍維持搭配Ion-X玻璃防護設計，而不銹鋼與鈦金屬錶殼款式才會搭載硬度更高的藍寶石水晶玻璃防護設計。

▲Apple Watch series 7採用與Apple Watch series 6相同的WR50水下50公尺防護設計，而在防塵部分則是提升為IP6X等級，更加入抗裂水晶玻璃錶面設計

至於錶殼硬度則依照製作材質不同而有差異，例如鋁金屬錶殼仍容易產生刮痕、撞痕，而不鏽鋼雖然有較高硬度，但依然會產生刮痕，硬度更高的鈦金屬雖然相對不容易損傷，但價格也相對更高。

顏色部分，則在鋁金屬錶殼版本提供取代太空灰的午夜色，以及此次新增加的綠色選項，另外更包含星光色、藍色與紅色設計的(PRODUCT)RED款式，不鏽鋼錶殼版本則提供石墨色、金色與銀色三種選項，而鈦金屬版本則一樣提供太空黑色與鈦金屬色款式。

▲Apple Watch series 7加入更高防護能力，藉此對應戶外活動配戴使用，但依然有刮傷等損壞風險，建議還是做好手錶防護措施

watchOS 8增加更多手錶功能

配合此次Apple Watch series 7強化防塵抗裂能力，蘋果在watchOS 8更新分別在運動識別加入電動助力自行車，以及騎乘摔倒等情況判斷，更讓運動識別速度提昇，另外也在錶面選項增加名為「輪廓」的錶面，將對應12小時的數字分布在靠近螢幕邊緣，藉此凸顯增大的螢幕顯示範圍設計，甚至會針對當前時間將對應數字以明顯突出方式呈現，方便使用者識別。

▲名為「輪廓」的錶面，將對應12小時的數字分布在靠近螢幕邊緣，藉此凸顯增大的螢幕顯示範圍設計

另外，包含此次新增加的「雙行組合」，同樣也是配合螢幕顯示範圍增加所設計，讓使用者能在手錶螢幕上一口氣檢視更多數據內容，甚至配合「人像」錶面也能以更大顯示面積呈現。

而此次新增加的錶面，僅「輪廓」與「雙行組合」為Apple Watch series 7獨有，此次一併增加的「人像」與「世界時區」錶面則開放Apple Watch series 6等舊款手錶使用。

至於在watchOS 8更新部分，則是均提供正念，以及增加太極拳與皮拉提斯運動識別，同時能有效率地將個人健康數據與醫生分享，並且增加家人健康數據共享功能，更增加追蹤步行穩定性偵測與記錄健康走向趨勢功能。

在Fitness+服務也增加團體健身功能，更將服務帶到更多國家地區，目前已經可在全球21個國家地區使用，但其中依然未包含台灣。

▲watchOS 8更新部分

誰適合換上Apple Watch series 7？

除了鋁金屬、不鏽鋼與鈦金屬三種款式，Apple Watch series 7一樣推出Nike+版本，以及與愛馬仕合作版本，兩者都會額外加入專屬錶面，同樣也推出多款新錶帶配件。

而除了新購消費者，其實Apple Watch Series 7還是比較適合目前使用Apple Watch series 4，或是更久之前推出款式的情況升級，若目前已經使用Apple Watch series 6，顯然升級的必要行不算太大，除非希望能有更大顯示螢幕範圍，以及更快充電速度等。

至於目前仍使用Apple Watch series 5的消費者，則可考慮是否為了血氧濃度感測功能，以及新一代光學心率感測器升級，藉此升級使用Apple Watch series 7。

▲Apple Watch series 7、Apple Watch series 6，以及更早的Apple Watch series 1

Apple Watch series 7實際開箱

▲Apple Watch series 7實際盒裝與Apple Watch series 6相仿

▲一樣採凹刻設計的「 Watch」字樣

▲一樣採無黏膠、塑膠覆膜設計，僅以紙張凹折扣合方式固定

▲打開即可看見內部盒裝

▲底下一樣附上基本的運動錶帶

▲同樣以紙材包覆錶身，以及充電配件

▲左起：Apple Watch series 1錶面、Apple Watch series 7錶面、Apple Watch series 6錶面

▲左起：Apple Watch series 1背面感應元件設計、Apple Watch series 7背面感應元件設計、Apple Watch series 6背面感應元件設計

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦