開箱影片／大錶面該換嗎？Apple Watch 7最推這顏色 共用舊款錶帶沒問題
Apple Watch 7終於在台上市啦！YouTube頻道「阿康嚼舌根GOODSKANG」開箱買了該款普通版及Nike版兩種版本，阿康表示，這2種版本規格和功能都完全一樣，只有錶帶和錶面不同，而大家關心是否可以共用舊款錶帶，他也實測Apple Watch 7的大小是指顯示螢幕的大小，本體表殼之體積未變，因此共用錶帶沒問題。
Apple Watch 7充電線從usb-a改成usb-c，錶殼尺寸也從44mm升至45mm，阿康表示，大錶面多了1mm仍有爽快感；續航力部分，阿康覺得有明顯提升，認為不只有官網講的18小時電力而已。他表示，如果尚未擁有Apple Watch系列的人，這次Apple Watch 7與6代相比變得更便宜，這次買它準沒錯，非常推薦新色「星光色」。Apple Watch Series 7 41mm 1萬1900起、45mm 1萬2900元起。
Apple Watch Series 7 變得更便宜
【處理晶片】S6 雙核處理器
【容量】32GB
【錶殼尺寸】41mm／45mm
【續航力】18小時
【充電時間】電量0%充到80%花費45分鐘；充電8分鐘，可支援8小時睡眠追蹤
【顏色】鋁金屬：綠、紅、藍、午夜色、星光色／不鏽鋼：銀、石墨色、金／鈦金屬：鈦金屬、灰
【防水防塵功能】IP6X防塵認證、WR50防水等級
【健康功能】血氧偵測、心電圖、睡眠追蹤、心律偵測、跌倒偵測、SOS緊急服務
【價格】依錶殼材質、尺寸及連線能力不同，41mm最低1萬1900起、45mm最低1萬2900元起
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