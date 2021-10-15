可隨身攜帶的HTC VIVE Flow動手玩 「更輕便的虛擬實境使用」

揭曉以內容觀看為主的輕量化虛擬實境頭戴裝置VIVE Flow之後，HTC今日 (10/15)進一步在台說明此款虛擬實境頭戴裝置設計理念。

▲VIVE Flow

強調鎖定全新內容體驗為主的發展機會

相比過往推出的虛擬實境頭戴裝置設計，HTC強調VIVE Flow鎖定可輕鬆隨時進入虛擬實境沉浸體驗需求，並且能方便隨身攜帶使用，雖然在運算效能不比過往推出的VIVE系列產品，但卻能讓使用者更方便進入虛擬實境最主要的內容觀看體驗需求。

依照HTC說明，VIVE Flow鎖定更輕便的虛擬實境使用模式，並且以內容觀看體驗為主，例如藉由虛擬巨型螢幕關看影片內容，或是透過特定內容進行心情放鬆、冥想、專注，或是心靈沉靜等體驗，另外也能透過VIVE Sync在虛擬環境中與遠方同事、朋友面對面互動。

▲VIVE Flow

不過，相較Facebook推行的Oculus Quest 2價格相對更低，並且能對應更完整的虛擬實境互動體驗，即便VIVE Flow強調輕便、方便隨身攜帶使用等特性，實際使用仍存在約新台幣5000元的差距。

但HTC認為VIVE Flow鎖定以內容觀看為主的使用族群，因此能在不同虛擬實境市場找到合適發展機會，同時應用在大型展會活動，或是用在遠距會議等應用都有其發展可能性。

同樣採用Qualcomm Snapdragon VR運算平台打造

VIVE Flow整體重量僅為189公克，並且能透過折合方式收納在筒狀攜行盒，本身並未內建電池，因此需要透過外接行動電源或USB供電方式運作。同時內建Qualcomm Snapdragon VR運算元件，以及4GB記憶體與64GB儲存容量，並且支援inside-out 6DoF追蹤技術運作的6D自由度使用模式。

▲VIVE Flow重量僅為189公克

▲本身並未內建電池，因此需要透過外接行動電源或USB供電方式運作

▲連接埠僅對應供電，並未包含資料傳輸功能

VIVE Flow採動態平衡雙軸設計，搭配源自VIVE Focus 3，並且採磁吸固定設計的柔軟臉部襯墊，藉此貼合不同頭型，另外更內建可調整焦距轉盤，藉此對應不同使用者視距需求，並且可透過兩組1.6K解析度顯示螢幕，對應75Hz畫面更新率與100度視角設計，藉此支援3.2K解析度視覺感受，更可透過內建藍光過濾器，藉此去除82%藍光成分。

▲採動態平衡雙軸設計，搭配源自VIVE Focus 3，並且採磁吸固定設計的柔軟臉部襯墊

▲內建可調整焦距轉盤，藉此對應不同使用者視距需求

藉由內建主動散熱系統，透過風扇將熱氣抽離頭戴裝置，藉此維持系統穩定運作，同時VIVE Flow可透過藍牙、Miracast等無線方式連接，聲音則會從頭戴裝置兩側鏡架發聲，並且對應全景聲音效。

▲透過風扇將熱氣抽離頭戴裝置

未來也有機會對應iOS平台

本身能與Android手機連接，藉此作為虛擬實境中的控制設備，未來也會推出專用手持控制器。不過，HTC預期手持控制器僅會針對特定內容使用，多數互動操作還是會以手機為主。

針對目前僅支援Android手機連動情況，HTC透露未來有機會加入與iOS裝置連動設計，但可能還是會受限不同系統的API內容差異，可能在使用功能上會有部分落差。

▲未來也有機會支援iOS裝置連動

搭配Viveport訂閱專案擴展虛擬實境內容體驗

配合VIVE Flow推出，HTC也同步推出全新Viveport訂閱專案－Infinity Vista，透過新台幣168元按月訂閱方案，即可使用Viveport平台上各種沉浸式應用內容，包含健康、大腦訓練、生產力、輕遊戲，以及猶如置身於舒適咖啡廳中的獨家體驗內容。

VIVE Flow建議售價為新台幣14990元，預計從10月14日起至10月31日透過HTC VIVE官網預購，在此期間內完成預購，將可獲得VIVE Flow隨行收納盒、Infinity Vista 2個月免費，以及7款特選體驗內容。

▲VIVE Flow

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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