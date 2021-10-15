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歷代螢幕最大！Apple Watch Series 7開箱體驗 這次的升級值得買單嗎？

聯合新聞網 / 電獺少女

微幅升級，可能要第五代以前的用戶才會比較有感

一年一度的新款 Apple Watch 又來了！相比去年推出的 Apple Watch Series 6，當時因為有時事新聞，加上新增了血氧濃度偵測功能，讓第六代 Apple Watch 討論度超高。而今年大家反而把注意力放到了外觀的改變上，尤其在平板、手機都有改頭換面的情況下，大家對於手錶的新外觀就有所期待。不過蘋果並未如大家猜測的在外型上做改造，而是提升了實用性。那今年的 Apple Watch Series 7 值不值得買呢？你又該升級嗎？我們就一起來看看吧！

本文目錄

1.一體成型更有質感

2.大小有差嗎？

3.最適合戶外運動的 Apple Watch

4.功能上的升級

5.續航升級

6.盒中內容

7.編輯使用心得

一體成型更有質感

首先是外觀，Apple Watch Series 7 跟前一代相比更圓潤，邊緣設計考慮到光線折射原理，所以看起來是一體成型的。雖然有點難看出差異，但跟前一代對比的話，會發現上一代的邊框跟螢幕接合處比較明顯，新一代則是完整包覆的感覺

大家原本可能都在期待新一代的 Apple Watch 也會像 iPad Pro 或 iPhone 一樣，邊框走一個平整方型的設計，但今年維持圓潤的風格，我想也是考量到舒適度的關係，畢竟 Apple Watch 體積不小，如果是方形的，其實在運動、工作或日常使用應該會覺得蠻卡的，且換成方形的話配件也可能不能共用

顏色上 Apple Watch 的機身調色一直都很漂亮，這次有全新的鋁⾦屬錶殼顏色，包含午夜⾊、星光⾊、綠⾊、藍⾊，還有更新後的（PRODUCT）RED，大家可以上官網查看顏色。我這次開箱的是星光⾊，是個非常有氣質的顏色，搭配鮮豔或是淡雅風格的錶帶都很百搭

大小有差嗎？

在外觀上還有個細微的不同，那就是螢幕比例變大了。過去選擇 Apple Watch 的大小是 40mm 跟 44mm，這次新的 Apple Watch Series 7 則是 41mm 和 45mm，但體積大小是幾乎一樣的。數字上會這樣差異是因為這次 Apple Watch Series 7 的邊框縮窄 40% 來到 1.7mm，螢幕佔比提升了，也來到歷代最大。單看新一代會覺得也還好，但新舊兩代一對比，視覺感受就差蠻多的，螢幕變大看到的資訊內容就會更多，例如同樣的訊息在兩代錶上來看，Apple Watch Series 7 顯示的行數更多

另外像是活動、⼼率、股市等資訊較多的 App，顯示出的圖表也更容易查看，地圖的部分則是可以看到更清楚的細節。計算機、密碼、打電話等按鍵也都變大，就不會容易誤觸了，這點我蠻喜歡的

而且為了搭配大螢幕，Apple Watch Series 7 還推了三個新錶面，包含輪廓、雙行組合、世界時區。其中雙行組合很適合資訊控，可以容納兩個⼤型複雜功能 App，讓你一次掌握兩個重要資訊，有點像手機 Widget 小工具的感覺，我覺得蠻實用的

▼雙行組合可以容納兩個⼤型複雜功能 App，讓你一次掌握兩個重要資訊

螢幕的部分雖說大小差異明顯，但顯示清晰度的部分我覺得差不多，不過還有一項差異是在 Always on display 的模式下，Apple Watch Series 7 亮度會比上一代提高 70%，且是在室內未抬腕的情況下，等於你在開會的時候，不用再抬手，也能夠悄悄的查看時間或其他功能

最適合戶外運動的 Apple Watch

Apple Watch Series 7 這次還特別強調「耐用」，這點是過去比較少被提到的，Apple Watch Series 7 採用比以往更強、更堅固的抗裂⽔晶玻璃錶⾯，比上一代還要厚 50%，肉眼看不太出來，但可以在不犧牲光學清晰度之下，還能變得更加抗裂。這次還有新增支援 IP6X 等級防塵，並延續了前幾代就有的 50 公尺防水，可以說是最適合戶外運動使用的一代

功能上的升級

Apple Watch Series 7 直接預載 watchOS 8，只能夠跟 iOS 15 做搭配，還沒準備好升級手機系統的人可能會有點困擾（例如我）。處理器則是跟上一代一樣是同一顆。我覺得這次有蠻多功能都是搭配著螢幕變大而延伸改變，像是有完整的 QWERTY 鍵盤，除了一個一個字⺟輕點，還可以使⽤快滑功能在字⺟間滑動來輸入，不用像以往只能慢慢點選，但我自己覺得速度沒有快很多 XD 我還是比較喜歡手寫或語音輸入

續航升級

今年不論手機還是手錶，蘋果都有強調在續航上的升級，雖然 Apple Watch Series 7 的續航跟前一代一樣都是 18 小時，都要一天充電一次，但這次有重新設計充電器架構，支援快速充電技術，我自己測試電量從 20% 到 100% 需要花費 40 分鐘左右，前一代則是需要充一小時

另外官方還有說 Apple Watch Series 7 充電 8 分鐘，就可以使用 8 小時的睡眠追蹤，測試結果也是沒問題的。但問題又來了，這代表我隔天睡醒又要拿手錶去充電（？）我覺得續航的部分有進步是值得鼓勵的，但希望能再更好啊！至少往兩天一充邁進，不然睡眠偵測就算多厲害多精準，但睡覺時需要充電，就不這麼實用了

盒中內容

最後來看看盒裝內容，除了 Apple Watch Series 7 本體之外，還會有充電線跟兩個尺寸的錶帶。沒錯，是沒有充電頭的

編輯使用心得

總結來說，這次的 Apple Watch Series 7 主要升級的地方，包含更耐用、更大的螢幕、快速充電。watchOS 8 帶來新功能則是加入正念 App、新的運動訓練等等。其它功能像是⼼電圖、⾎氧濃度、⾼⼼率與低⼼率通知、跌倒偵測、經期追蹤也都有延用到這一代身上。不過因為我個人是上一代 Apple Watch Series 6 的用戶，雖然的確有覺得這代的螢幕變大，操作更順暢，但 Apple Watch Series 7 對我來說就是加強了實用性，更像是第六代的完全體吧。不過如果你本身是第五代以前的用戶，那就可以考慮升級了。雖說亮點沒有想像中的多，但 Apple Watch 依然是我心目中功能、生態系搭配最完整的智慧錶，期待明年的新產品能有大幅的突破！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

Apple Watch 開箱 蘋果 螢幕 watchOS 智慧手錶

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