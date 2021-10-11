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開箱影片／Philips 55吋電競螢幕有XBOX認證 頂級喇叭外放玩Game超爽

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTube頻道「數位宇宙」介紹Philips 55型4K HDR 螢幕顯示器（559M1RYV），讓阿五直呼「真的好大」。（翻攝自YouTube頻道「數位宇宙」）
YouTube頻道「數位宇宙」介紹Philips 55型4K HDR 螢幕顯示器（559M1RYV），讓阿五直呼「真的好大」。（翻攝自YouTube頻道「數位宇宙」）

玩電動要配電視還是電腦螢幕呢？YouTube頻道「數位宇宙」的阿五與小茉介紹Philips 55型4K HDR螢幕顯示器（559M1RYV），它並非「電視」，而是一台55吋的電競螢幕，讓陳五興奮喊「最喜歡大！」它擁有4K解析度、144Hz的畫面更新率、加入HDMI 2.1最新介面，及背板有LED燈，可隨時調整顏色，讓房間充滿濃濃電競感，小茉認為相當適合家用主機玩家使用。

Philips 55型4K HDR 螢幕顯示器（559M1RYV）背板有LED燈，可更換顏色打造不同電競風。（翻攝自YouTube頻道「數位宇宙」）
Philips 55型4K HDR 螢幕顯示器（559M1RYV）背板有LED燈，可更換顏色打造不同電競風。（翻攝自YouTube頻道「數位宇宙」）

Philips 55型4K HDR 螢幕顯示器（559M1RYV）搭配Bowers & Wilkins揚聲器，享受視聽覺饗宴。（翻攝自YouTube頻道「數位宇宙」）
Philips 55型4K HDR 螢幕顯示器（559M1RYV）搭配Bowers & Wilkins揚聲器，享受視聽覺饗宴。（翻攝自YouTube頻道「數位宇宙」）

Philips 55型4K HDR螢幕顯示器為XBOX首款認證的電競螢幕，可完美解放XBOX的強大能力，裡頭的功能選單也與電腦螢幕的選單近似，PC玩家可「無縫接軌」使用；另外，該款最具特色的是並非螢幕內部有喇叭，而是外搭英國知名音響Bowers & Wilkins揚聲器（Soundbar），音質飽滿，享受視聽覺饗宴。Philips 55型4K HDR 螢幕顯示器（559M1RYV）定價4萬9900元。

Philips 55型4K HDR 螢幕顯示器（559M1RYV）附上搖控器，可輕鬆調整影像與聲音。（翻攝自YouTube頻道「數位宇宙」）
Philips 55型4K HDR 螢幕顯示器（559M1RYV）附上搖控器，可輕鬆調整影像與聲音。（翻攝自YouTube頻道「數位宇宙」）

Philips 55型4K HDR 螢幕顯示器（559M1RYV） 沉浸式娛樂體驗

【型號】559M1RYV/96

【面板】VA LCD

【面板尺寸】55 吋／139.7公分

【長寬比】16:9

【最高解析度】HDMI／DP：3840 x 2160 @ 144 Hz；USB-C：3840 x 2160 @ 120 Hz

【重量】產品含底座29.50kg／產品不含底座25.70 kg

【輸入訊號】HDMI 2.1 x 3、DP 1.4 x 1、USB-C x 1（DP Alt模式、PD 65W）

【USB】USB-B x 1（上行）、USB 3.2 x 4（下行，搭配2快速充電B.C 1.2）

【音效／喇叭】40 W (RMS)、2.1 聲道，音效採用 Bowers & Wilkins／2 個高音喇叭、10 W x 2 個中高音喇叭、20 W x 1 個低音喇叭

【定價】4萬9900元

【官網】https://reurl.cc/V58Qbn

Philips 55型4K HDR 螢幕顯示器（559M1RYV）。（翻攝自Philips官網）
Philips 55型4K HDR 螢幕顯示器（559M1RYV）。（翻攝自Philips官網）

螢幕 USB 顯示器 電競

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