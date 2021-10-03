開箱影片／Google Pixel Buds A-Series即時翻譯便捷 藍牙耳機少了一味

Google新藍牙耳機「Pixel Buds A-Series」正式在台灣上市囉！YouTube頻道「劉胖胖的3C頻道」開箱該產品，外型輕巧，充電盒外觀採霧面設計，遠遠看很像一顆小肥皂，單耳使用時間可達5小時，配合充電盒可使用24小時他認為台灣僅引進白色款式有點可惜（國外有綠色款）。

劉胖胖認為，Google Pixel Buds A-Series綠色款沒在台灣登場，有些可惜。（翻攝自YouTube頻道「劉胖胖的3C頻道」）

Google Pixel Buds A-Series將充電盒打開後，即可快速配對。（翻攝自YouTube頻道「劉胖胖的3C頻道」）

採用入耳式設計的Google Pixel Buds A-Series單耳僅5.06克，佩戴舒適，用力搖晃也不會掉落；其中「即時翻譯」非常特別，例如在聽英文演講時，只要對著Google助理說「幫我聽並且翻譯英文」，就能即時收到翻譯的外語；音質方面，聲音調性兼顧平衡，對一般大眾聆聽來說已可接受，但未有進階功能，如遊戲模式、ANC降噪功能、無線充電等，藍牙也只有5.0而非5.2，有點可惜。Google Pixel Buds A-Series定價3290元。

Google Pixel Buds A-Series單耳僅5.06克，佩戴起來很舒適。（翻攝自Google Store）

Google Pixel Buds A-Series 白得吸引人

Google Pixel Buds A-Series。（翻攝自Google Store） 【顏色】就是白 【防水等級】IPX4防水等級（僅限耳機） 【尺寸】耳機：20.5 x 19.5 x 18.2 mm／無線充電盒：63 x 47 x 25 mm 【重量】單一耳機：5.3克／無線充電盒：不含耳機56.1克，含耳機66.7克 【使用時間】單獨使用耳機：可達5小時，通話時間最長可達2.5小時；耳機搭配無線充電盒：如果搭配充電盒使用，音訊聆聽時間最長可達24小時，通話時間最長可達12小時 【特色】 ．獨家設計的12公釐動態揚聲器單體 ．環境感知氣孔，用於降低耳內壓力，並讓使用者能夠感知周遭環境 ．Bluetooth® 5.0 ．雙麥克風（採用波束成形技術） ．電容式觸控感應器：可播放音樂、撥打電話，及使用Google助理 ．單IR鄰近感應器，讓裝置可透過入耳偵測功能自動播放及暫停音訊

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