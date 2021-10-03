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開箱影片／Google Pixel Buds A-Series即時翻譯便捷 藍牙耳機少了一味

聯合新聞網 / 綜合報導
Google Pixel Buds A-Series正式在台灣上市，YouTube頻道「劉胖胖的3C頻道」開箱體驗該款產品。（合成圖，翻攝自Google Store、YouTube頻道「劉胖胖的3C頻道」）
Google Pixel Buds A-Series正式在台灣上市，YouTube頻道「劉胖胖的3C頻道」開箱體驗該款產品。（合成圖，翻攝自Google Store、YouTube頻道「劉胖胖的3C頻道」）

Google新藍牙耳機「Pixel Buds A-Series」正式在台灣上市囉！YouTube頻道「劉胖胖的3C頻道」開箱該產品，外型輕巧，充電盒外觀採霧面設計，遠遠看很像一顆小肥皂，單耳使用時間可達5小時，配合充電盒可使用24小時他認為台灣僅引進白色款式有點可惜（國外有綠色款）。

劉胖胖認為，Google Pixel Buds A-Series綠色款沒在台灣登場，有些可惜。（翻攝自YouTube頻道「劉胖胖的3C頻道」）
劉胖胖認為，Google Pixel Buds A-Series綠色款沒在台灣登場，有些可惜。（翻攝自YouTube頻道「劉胖胖的3C頻道」）

Google Pixel Buds A-Series將充電盒打開後，即可快速配對。（翻攝自YouTube頻道「劉胖胖的3C頻道」）
Google Pixel Buds A-Series將充電盒打開後，即可快速配對。（翻攝自YouTube頻道「劉胖胖的3C頻道」）

採用入耳式設計的Google Pixel Buds A-Series單耳僅5.06克，佩戴舒適，用力搖晃也不會掉落；其中「即時翻譯」非常特別，例如在聽英文演講時，只要對著Google助理說「幫我聽並且翻譯英文」，就能即時收到翻譯的外語；音質方面，聲音調性兼顧平衡，對一般大眾聆聽來說已可接受，但未有進階功能，如遊戲模式、ANC降噪功能、無線充電等，藍牙也只有5.0而非5.2，有點可惜。Google Pixel Buds A-Series定價3290元。

Google Pixel Buds A-Series單耳僅5.06克，佩戴起來很舒適。（翻攝自Google Store）
Google Pixel Buds A-Series單耳僅5.06克，佩戴起來很舒適。（翻攝自Google Store）

Google Pixel Buds A-Series 白得吸引人

Google Pixel Buds A-Series。（翻攝自Google Store）
Google Pixel Buds A-Series。（翻攝自Google Store）

【顏色】就是白

【防水等級】IPX4防水等級（僅限耳機）

【尺寸】耳機：20.5 x 19.5 x 18.2 mm／無線充電盒：63 x 47 x 25 mm

【重量】單一耳機：5.3克／無線充電盒：不含耳機56.1克，含耳機66.7克

【使用時間】單獨使用耳機：可達5小時，通話時間最長可達2.5小時；耳機搭配無線充電盒：如果搭配充電盒使用，音訊聆聽時間最長可達24小時，通話時間最長可達12小時

【特色】

．獨家設計的12公釐動態揚聲器單體

．環境感知氣孔，用於降低耳內壓力，並讓使用者能夠感知周遭環境

．Bluetooth® 5.0

．雙麥克風（採用波束成形技術）

．電容式觸控感應器：可播放音樂、撥打電話，及使用Google助理

．單IR鄰近感應器，讓裝置可透過入耳偵測功能自動播放及暫停音訊

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