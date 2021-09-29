更合手的Xperia 5 III動手玩：不妥協的專業影音 拍月亮也能很輕鬆

先前介紹Xperia 5 III特性之後，筆者也透過實際使用，藉此感受這款延續「合手」操作，同時不減旗艦機種定位的手機特色。

▲用於觀看Netflix等串流影音內容，可以獲得更好色彩視覺體驗

稍微回顧一下Xperia 5 III的特色，延續過往「Compact」旗艦規格合手設計想法，因此螢幕相比Xperia 1 III採用的6.5吋螢幕，縮減為6.1吋規格，但一樣維持OLED顯示面板，只是解析度仍維持Full HD+，同樣支援120Hz畫面更新率，並未跟進升級成4K解析度。

但以整體來看，Full HD+解析度已經能對應絕大部分手機觀看使用需求，同時也能在電池容量與Xperia 1 III採相同的4500mAh規格設計下，因為採用相對較低解析度使用模式，因此能有更長電力續航表現。另外，雖然僅少了0.5吋螢幕面積，但相比Xperia 1 III更符合單手持握操作體驗，卻不會大幅影響螢幕觀看感受。

▲雖然不像Xperia 1 III採用4K解析度顯示規格，但Xperia 5 III一樣具備「導演模式」顯示設定，甚至可手動開啟最高可達120Hz的畫面更新率

而在外觀設計，則採用與Xperia 1 III以霧面低調質感設計不同，採用較活潑的鏡面設計，同時也以較圓潤的邊框曲線呈現，藉此提昇Xperia 5 III整體視覺質感，更主打Xperia 1 III沒有的鏡粉及鏡綠配色。

硬體規格方面，Xperia 5 III提供8GB記憶體與256GB儲存容量規格，而電池容量則維持4500mAh，一樣支援30W有線快充，但未加入無線充電功能，機身維持搭載IP65/IP68規格防水防塵，以及3.5mm耳機孔設計，機身右側一樣搭載與螢幕辨識器整合的電源按鍵，以及此次加入可呼叫Google Assistant數位助理服務的獨立按鍵，同樣維持搭載獨立相機快門按鍵。

相機方面，雖然維持與Xperia 1 III相同相機鏡頭配置，同時也具備蔡司合作調校的鏡頭與T*鍍膜技術，但是少了3D iToF鏡頭，主要拍攝功能則與Xperia 1 III大同小異，視訊鏡頭一樣維持800萬畫素規格

▲對應更真實的色彩顯示視覺

一樣能帶著走的「專業螢幕」

雖然並非像Xperia 1 III採用4K解析度與6.5吋螢幕設計，但是Xperia 5 III的螢幕僅稍微縮減0.4吋，解析度縮減為Full HD+規格，但是包含採用21:9顯示比例的HDR OLED螢幕，以及維持120Hz畫面更新率等均與Xperia 1 III相同，並未隨著螢幕縮小而妥協。

▲機身外觀恰好與Xperia 1 III相反，Xperia 5 III採用相對活潑的圓弧邊框，以及鏡面設計背蓋，屆此吸引更多年輕及女性用戶

而如同Xperia 1 III的設計，Xperia 5 III一樣支援源自Sony Master系列專業螢幕色彩重現技術的「導演模式」顯示設定，以及對應諸如DCI-P3 100%廣色域與ITU-R BT.2020 (REC.2020)色域標準，更對應Illuminant D65標準光源顯示白點與10位元色調，標榜出廠時就已經完成色彩校準，讓使用者能直接將Xperia 5 III當做「隨身攜帶的專業螢幕」使用，並且以源自BRAVIA顯示技術的X1 for mobile顯示晶片，確保顯示色彩正確呈現。

▲Xperia 5 III的鏡頭同樣以α相機拍攝體驗設計，同樣加入潛望式變焦鏡頭

這樣的設計，不僅意味Xperia 5 III可讓使用者觀看照片、影片等內容時，感受更自然色彩張力，同時更可讓影像創作者直接透過螢幕確認色彩呈現效果，進而套用在Sony旗下影像器材相關設定，無需擔心是否會有色彩偏差問題。

▲配合Imaging Edhe Mobile app與α相機連動拍攝功能，同時也讓手機可以變成無線取景器

▲與α相機拍攝介面相近設定功能

完整移植α相機拍攝功能，拍月亮也不是問題

實測移植Alpha相機的Photo Pro拍攝與介面、demo外部監視器，說明Xperia完美移植Sony相機靈魂

從新一代的Xperia手機開始，Sony Mobile其實一直秉持在手機上所見，亦即專業器材上所見內容，尤其在結合α相機拍攝體驗的使用模式，更方便創作者直接以手機在勘景時記錄，同時也能直接將設定參數直接套用在α相機，甚至可以運用手機輕便、更多取景角度便利性作為輔助，讓創作者能拍攝更多專業器材較難拍攝畫面。

▲Xperia 5 III與Xpeira 1 III的主相機差異，僅在於後者額外搭載輔助對焦的3D iToF鏡頭，其餘設計則維持相同，一樣都採用蔡司鏡片與T*鍍膜設計

在手機搭載CineAlta系列專業攝影機的Cinema Pro功能，更可讓使用者輕易在指尖設定後，即可透過手機拍攝電影般質感。相較許多品牌強調能以其手機產品拍攝電影作品，Sony Mobile實際上很早就已經投入這樣的應用，甚至更讓手機成為電影工作者輔助使用拍攝設備。

在Xperia 5 III設計中，相機功能雖然沒有3D iToF鏡頭輔助對焦，其他諸如每秒60次連續運算、每秒20張連拍、等同α相機拍攝介面設定，以及與Cinema Pro app整合的相機功能，以及與蔡司合作的鏡頭模組設計，其實都與Xperia 1 III相同，雖然確實會因為3D iToF鏡頭輔助對焦規格產生落差，但是在主要拍攝使用體驗卻沒有太大問題。

此外，延續過去以來在Xperia系列旗艦手機的對焦技術設計，即便被攝對象快速移動，只要在螢幕上點按所需持續追焦對象，即可讓系統自動鎖定，確保被攝對象能維持準焦。而運用人工智慧識別、源自α相機技術的人眼及動物眼睛對焦功能，即便被攝對象處於移動狀態，或是其中一眼被遮住，依然可以確保精準對焦效果，讓使用者不再拍出模糊的失敗人像，或是未能順利順利對到焦的寵物照片。

▲透過每秒20張連拍與即時對焦、即時曝光運算效能，在沒有3D iToF鏡頭輔助下，依然可以順利捕捉奔跑中的狗狗

▲BMX單車飛躍跳轉動作也能順利捕捉

即時對焦、即時曝光運算：

在操作介面中點選被攝對象，即可由系統將其鎖定，並且持續追焦，確保能以準焦形式捕捉被攝對象身影。

▲運用人工智慧識別、源自α相機技術的人眼及動物眼睛對焦功能，即便被攝對象處於移動狀態，或是其中一眼被遮住，依然可以確保精準對焦效果

▲由於是透過臉部識別方式判斷人眼位置，因此套用在可被識別為人臉的被攝對象都能適用…

視訊鏡頭一樣維持800萬畫素規格，主相機模組則分別採用1200萬畫素、f/1.7光圈、1/1.7吋Exmor RS感光元件，以及等效24mm、拍攝視角為82°的廣角鏡頭，搭配同為1200萬畫素、f/2.2光圈、1/2.5吋Exmor RS感光元件，等效16mm、拍攝視角為124°的超廣角鏡頭，另外也採用1200萬畫素、f/2.3光圈、1/2.9吋Exmor RS感光元件，焦距可切換70mm與105mm，而拍攝視角分別對應34°與23°的潛望式變焦鏡頭。

其中，潛望式變焦鏡頭目前是以兩種光學焦段切換形式使用，中間焦段部分則是以70mm焦段鏡頭以數位放大與中央裁切形式呈現，與傳統變焦鏡頭作動方式不同，主要是透過鏡片組改變對焦位置形成不同焦段。

▲潛望式變焦鏡頭目前是以兩種光學焦段切換形式使用，分別可切換對應70mm或105mm，中間焦段則是以70mm焦段進行數位放大與中央裁切

相機拍攝介面也與Xperia 1 III一樣，將Photo Pro與原本相機app整合，讓使用者能以預設「Basic」模式進行拍攝，或是切換為比照α相機的「專業模式」進行取景，其中更可依照需求切換自動模式、程式自動模式、快門速度優先模式與手動曝光模式，甚至可以依照個人使用需求自訂拍攝功能。

▲功能等同原本相機app的「Basic」模式

▲比照α相機的「專業模式」，一樣可切換自動模式、程式自動模式、快門速度優先模式與手動曝光模式

至於鏡頭切換部分，Sony表示為了保留α相機更換不同鏡頭的使用體驗，因此在廣角切換成超廣角，或是換成潛望式變焦鏡頭時，必須透過點選方式切換鏡頭，與其他手機可直接透過轉動或拉動操作介面即可銜接切換的使用模式不同。

而透過手動曝光模式，在配合調整快門速度、ISO感光值與測光模式等設定，搭配潛望式變焦鏡頭的105mm焦段，最多可以人工智慧運算輔助的數位放大形式對應300mm焦段，依然可以實現手持拍攝夜空中的月亮。另一方面，雖然並未在相機介面獨立提供夜間拍攝功能，但Xperia 5 III實際上在低光環境拍攝也能有不錯表現。

▲透過手動曝光模式，更容易拍攝黑夜中的月亮

▲以1/160快門、ISO 80與多重測光，搭配最高以人工智慧數位放大的300mm拍攝焦段，即可捕捉黑夜中的月亮

拍攝月亮： (點按縮圖可放大)

實際拍攝照片： (點按縮圖可放大)

至於影片錄製功能，除了透過相機拍攝功能進行錄製，更可透過Cinema Pro app錄製每秒24、25、30、60或120張、最高可對應4K HDR拍攝效果的影片內容。

此次更在錄影功能的光學防震與電子防震設計上，額外加入對應FlawlessEye技術的Optical SteadyShot光學防震技術，以及源自Sony攝影器材、等同5軸機身穩定效果的SteadyShot拍攝功能，確保使用者拍攝影片穩定性。

▲藉由Cinema Pro app，使用者更容易以手機拍攝電影般的影片內容，此次更在Xperia 5 III增加對應FlawlessEye技術的Optical SteadyShot光學防震技術

高解析聲音體驗

延續過往手機設計，Hi-Res高解析音質體驗始終還是Sony強調項目之一，不僅對應DSEE Ultimate數位音質還原技術、LDAC連接規格，此次更採用納入人工智慧技術，讓壓縮音樂能呈現更細膩音質表現的DSEE Ultimate數位音質還原技術，同時也支援目前市場普及應用的Dolby ATMOS 杜比全景聲音效。

另外，此次在Xperia 5 III同樣也搭載Sony近期推動的360 Reality Audio實景音效技術，在搭配特定支援的音樂服務時，即可讓使用者感受如臨真實音場般的聆聽感受。而為了避免使用者在聆聽聲音感受有所限制，Sony Mobile此次也在Xperia 5 III加入可讓一般立體聲耳機模擬真實音場效果的360 Spatial Sound空間模擬音效功能，讓使用者藉由一般立體聲耳機聆聽串流音樂服務、觀看影片時也能感受貼近真實音場的感受。

▲高解析音質同樣也是Xperia 5 III主打項目

▲音效部分一樣提供Dolby ATMOS杜比全景聲、DSEE Ultimate數位音質還原技術，以及360 Reality Audio (360實景音效)技術，此次更針對一般耳機提供可模擬環境音效的360 Spatial Sound (360空間模擬音效)功能，並且可對應KKBOX、YouTube Music等串流影音(音樂)服務使用

不會太複雜、卻能符合更多手機遊戲需求功能

從去年推出的Xperia 5 II率先加入120Hz畫面更新率設計，Sony Mobile也開始在手機產品推動與手機遊戲合作，而不再侷限以PS Remote Play app與PlayStation 4、PlayStation 5連動遊玩的使用模式，強調Xperia系列手機也能對應操作反應要求更高的手機遊戲使用體驗。

▲Xperia 5 III一樣可以透過PlayStation app與PlayStation 5、PlayStation 4連動

而從Xperia 1 II開始加入可直接對手機供電，而非先對電池充電的H.S.電源控制設計，不僅可避免手機長時間接線充電影響電池使用壽命，同時也能降低手機音充電產生明顯發熱情況。

另外，由於Xperia 5 III採用與Xperia 1 III相同的4500mAh，加上本身採用Full HD+解析度設計，因此能使電池使用時間相對拉長，雖然未配置無線充電功能，卻能以30W有線快充在更短時間內將手機電量充滿。

至於從Xperia 5 II就開始加入的120Hz畫面更新率，以及可達240Hz畫面觸控率的設計，搭配此次升級的遊戲工具功能，更讓Sony Mobile標榜Xperia 5 III可對應各類手機遊戲使用。

即便不像目前多數遊戲手機額外加入額外觸控按鍵設計，Xperia 5 III同樣藉由21:9顯示比例螢幕呈現更寬廣遊戲畫面，搭配更快觸控反應與穩定顯示效果，更能透過遊戲增強器提高暗部細節，或是透過聲音聽聲辨位、更容易沉浸遊戲內容，甚至可以透過麥克風準確收音、變聲效果提高遊戲直播樂趣，或是透過30秒回錄功能記錄遊戲連續擊敗敵人等精采畫面。

▲此次在遊戲增強器加入更多功能，藉此增加更多手機遊戲遊玩體驗

▲針對電力使用模式可設定效能優先，或是確保電力為主，另外一樣可以透過H.S.電源控制功能，在連接充電線情況下直接對手機供電，而非先對電池充電，避免長時間充電對電池產生損害，或是造成手機熱度大幅提高

▲在遊戲增強器中一樣可以設定勿擾、避免誤觸其他手機功能而跳離遊戲，以及隱藏來電等通知訊息，另外也能透過釋放記憶體資源讓遊戲執行更流暢

▲透過調整螢幕顯示方式，藉此凸顯暗部細節，讓玩家可以更容易察覺隱藏在暗處的敵人。此外也能調整麥克風收音效果，以及聲音輸出模式，讓使用者更方便與線上隊友清晰交談，或是透過聽聲辨位方式判斷敵方位置

▲啟用R.T.錄製(30秒回放錄製)功能時，系統會在背景常駐錄影，當使用者按下錄製後，會往前紀錄30秒的影片並繼續錄影，直到使用者按停止錄影，形式上類似NVIDIA在GeForce Experience功能中加入的遊戲錄影功能，同時標榜僅佔用極少記憶體資源，因此不會影響執行效率，只是因為會持續在背景綠影關係，因此手機熱度會因此增加

從去年《決勝時刻：Mobile》 (Call of Duty Mobile)合作，甚至今年擴大合作賽事，Sony Mobile更強調未來將持續與更多手機遊戲深入合作，甚至目前已經有數款遊戲已經針對Xperia特殊的21:9顯示比例螢幕進行介面調整，意味日後Xperia也會加強著墨遊戲市場應用布局。

更合手設計、不妥協的功能

從Sony Mobile的角度來看，雖然市場普遍將近年推出的Xperia 5、Xperia 5 II，以及此次推出的Xperia 5 III視為延續「Compact」精神的產品定位，重點還是設定在旗艦手機規格，甚至相比Xperia 1 III會有更難設計挑戰。

▲相較Xperia 1 III，減少0.4吋的Xperia 5 III更符合單手使用體驗

▲針對21:9顯示比例螢幕，Xperia 5 III一樣對應側面感應呼叫的app快速啟動介面，另外也提供連點主頁鍵即可啟用的單手模式，方便使用者透過單手操作手機功能

其中包含將等同Xperia 1 III採用硬體規格，在不影響相同使用體驗及效能表現下，必須塞進尺寸縮減0.4吋，同時電池容量維持相同設計的機身內，尤其在對應5G連網服務、此次採用潛望式鏡頭模組等設計也必須保留使用，勢必會造成更大挑戰。

而實際打造的Xperia 5 III，則是僅在螢幕解析度規格採用Full HD+解析度，同時相機鏡頭僅移除3D iToF鏡頭，並且少了無線充電模組，其餘使用體驗則是與Xperia 1 III完全相同。

▲將所有Xperia 1 III功能特色「濃縮」在更小機身內

相比Xperia 1 III定位在專業旗艦，Xperia 5 III雖然為了將相同使用體驗放進更小機身，因此將部分設計移除，但在核心使用體驗部分如專業拍攝、20張連拍、可當專業顯示器使用模式，以及配合5G連網需求增加的電池容量設計實際上都未做妥協。

在Xperia 5 III的設計，凸顯Sony Mobile將Xperia 1 III主要功能放進更小的機身，並且以不妥協設計讓Xperia 5 III能在合手感受上保有完整使用體驗。

▲與Xperia 1 III一樣，Xperia 5 III同樣鎖定攝影愛好者、音樂愛好者、手機遊戲愛好者、電影愛好者，更希望吸引追求硬體效能與合乎單手持握使用體驗愛好者使用

Xperia 5 III官網介紹：bit.ly/3kNIOP6

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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