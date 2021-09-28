超。耐。摔！他狂摔iPhone 13 Pro系列 Pro Max讓人驚豔

蘋果新機iPhone 13系列在9月24日開賣，但馬上就出現「全球首摔」案例，讓多數果粉心痛。不少人就好奇，到底iPhone 13是否耐摔？有國外YouTuber做了iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max高處摔落測試，似乎iPhone 13 Pro Max更耐摔！

iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max為不鏽鋼邊框、螢幕採用「超瓷晶盾面板」、背面為「霧面質感玻璃機背」，並加入更大容量的電池，使得重量加重，像是iPhone 13 Pro Max達到238克，比前一代多12公克，也是歷年來最重的iPhone手機。

擁有835萬訂閱者的國外知名YouTube頻道「EverythingApplePro E A P」，實測將iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max在室內進行3種不同高度摔落方式，觀看螢幕及機背的耐摔程度。

▊腰部高度

從腰部高度摔落，iPhone 13 Pro（右）及iPhone 13 Pro Max（左）未有太大損傷。（翻攝自YouTube頻道「EverythingApplePro E A P」）

第1種高度從腰部高度，並進行3次摔落測試（邊框朝下、機背朝下與螢幕朝下）後，發現iPhone 13 Pro及iPhone 13 Pro Max的螢幕、機背等並無出現損傷。

▊頭部高度

iPhone 13 Pro從頭部高度並螢幕朝下摔落時，螢幕出現裂痕。「EverythingApplePro E A P」）

第2種高度從頭部位置開始進行3種角度摔落，iPhone 13 Pro在螢幕朝地面摔落時，螢幕出現裂痕，但較重的iPhone 13 Pro Max仍完好如初，但兩者的手機功能仍可正常使用。

▊3公尺高度

從3公尺高度摔落，iPhone 13 Pro（右）鏡頭邊緣有明顯損傷；iPhone 13 Pro在機背朝下摔了2次才出現明顯裂痕。（翻攝自YouTube頻道「EverythingApplePro E A P」）

第3種為YouTube爬梯至10英呎（約3.04公尺）高度進行3方向測試，邊框都能通過耐摔測試，iPhone 13 Pro在機背朝下摔落後出現大規模的碎裂，就連鏡頭邊緣都有受損。

iPhone 13 Pro Max在螢幕朝下摔落時，螢幕僅有一小區域龜裂，雖然有一度當機重開，但不影響操作；機背朝下更是摔了2次才出現明顯裂痕，不過兩者仍然可正常使用，整體來說iPhone 13 Pro Max防護力明顯優於iPhone 13 Pro。不過不管為何，確保愛機不會摔花臉，還是要好好替手機貼上螢幕保護貼及裝上保護殼才是。

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