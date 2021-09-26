開箱影片／粉色迷人！實測iPhone 13「重度使用」 電量降這麼多
好輕盈！YouTube頻道「阿康嚼舌根GOODSKANG」開箱iPhone 13，大讚粉色系調調好看，並提到6.1吋的大小，手感相當不錯，「輕得很有感覺」。不過他表示，iPhone 13的續航力「勉強壓線」！他實測1個半小時「重度使用」下，像是打電動看影片等等，就掉了30%電量，原因在於iPhone 13不像iPhone 13 Pro系列有120 Hz ProMotion自動調整螢幕更新率，會鎖在60 fps，相對來說較耗電。
拍照部分，iPhone 13在白天拍照看不出與iPhone 13 Pro有太大差異，但阿康表示，若考慮望遠及微距鏡頭，加上熱愛拍美食細節，iPhone 13 Pro仍是首選。他提到，平價版iPhone手機在未來仍有升級空間，若原本使用iPhone 6／7／8舊款手機，或是想暫時撐過1、2年者，可考慮購買iPhone 13。iPhone 13定價128GB為2萬5900元、256GB為2萬9400元、512GB為3萬6400元。
iPhone 13 輕得好有感覺
【顏色】星光色、午夜色、藍色、粉紅色、紅色
【螢幕】6.1吋OLED
【記憶體】4GB
【重量】173公克
【刷新率／解析度】60Hz／2532 x 1170像素，460 ppi 解析度
【防水等級】IP68 等級（最深達 6 公尺水中最長可達 30 分鐘）
【晶片】A15仿生晶片（6核心CPU、4核心GPU）
【相機】1200萬像素廣角：26mm ƒ/1.6 光圈、1200萬像素超廣角：13mm ƒ/2.4 光圈、前置鏡頭：1200 萬像素相機 f/2.2 光圈
【電池續航力】19小時
【定價】128GB為2萬5900元、256GB為2萬9400元、512GB為3萬6400元
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