開箱影片／粉色迷人！實測iPhone 13「重度使用」 電量降這麼多

好輕盈！YouTube頻道「阿康嚼舌根GOODSKANG」開箱iPhone 13，大讚粉色系調調好看，並提到6.1吋的大小，手感相當不錯，「輕得很有感覺」。不過他表示，iPhone 13的續航力「勉強壓線」！他實測1個半小時「重度使用」下，像是打電動看影片等等，就掉了30%電量，原因在於iPhone 13不像iPhone 13 Pro系列有120 Hz ProMotion自動調整螢幕更新率，會鎖在60 fps，相對來說較耗電。

阿康認為這次iPhone 13粉色調調相當迷人。（翻攝自YouTube頻道「阿康嚼舌根GOODSKANG」）

拍照部分，iPhone 13在白天拍照看不出與iPhone 13 Pro有太大差異，但阿康表示，若考慮望遠及微距鏡頭，加上熱愛拍美食細節，iPhone 13 Pro仍是首選。他提到，平價版iPhone手機在未來仍有升級空間，若原本使用iPhone 6／7／8舊款手機，或是想暫時撐過1、2年者，可考慮購買iPhone 13。iPhone 13定價128GB為2萬5900元、256GB為2萬9400元、512GB為3萬6400元。

iPhone 13在白天拍攝與iPhone 13 Pro不會相差太多。（翻攝自YouTube頻道「阿康嚼舌根GOODSKANG」）

iPhone 13 輕得好有感覺

iPhone 13。（翻攝自蘋果官網） 【顏色】星光色、午夜色、藍色、粉紅色、紅色 【螢幕】6.1吋OLED 【記憶體】4GB 【重量】173公克 【刷新率／解析度】60Hz／2532 x 1170像素，460 ppi 解析度 【防水等級】IP68 等級（最深達 6 公尺水中最長可達 30 分鐘） 【晶片】A15仿生晶片（6核心CPU、4核心GPU） 【相機】1200萬像素廣角：26mm ƒ/1.6 光圈、1200萬像素超廣角：13mm ƒ/2.4 光圈、前置鏡頭：1200 萬像素相機 f/2.2 光圈 【電池續航力】19小時 【定價】128GB為2萬5900元、256GB為2萬9400元、512GB為3萬6400元 【官網】https://www.apple.com/tw/iphone-13/

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