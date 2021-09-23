開箱影片／這配色好犯規！IQUNIX L80 Formula鍵盤超像遊戲機

這個鍵盤配色一看就很犯規！YouTube頻道「Linzin 阿哲」介紹IQUNIX的鍵盤「L80 Formula」及「A80 Explorer」，前者為白、紅及深藍綠色的搭配，後者為白、藍綠及黃色搭配，兩者的編織線都有重新設計。這兩組鍵盤皆為83顆鍵，比較可惜無獨立數字鍵；使用PBT材質，用久了也不太會磨損，有8種軸體可供選擇。

IQUNIX A80 Explorer第一排鍵盤有加高設計，打字也相對方便。（翻攝自IQUNIX官網）

L80 Formula鍵盤外觀相當復古，A80 Explorer用色大膽，讓阿哲直呼非常像一台遊戲機，不花稍卻又吸引目光。該鍵盤附macOS版本的鍵帽，意味著L80 Formula可在微軟、iOS、安卓多平台系統操作。另外，還有RGB版本的背光設計，可透過快捷鍵去調整亮度與樣式；二者連結方式都採用Type-C連結、藍牙或USB接收器等3種模式。

IQUNIX L80 Formula與A80 Explorer普通版定價為199美元（約台幣5526元）、特價169美元（約台幣4693元）；RGB版本為219美元（約台幣6081元）、特價189美元（約台幣5248元）。

IQUNIX L80 Formula與A80 Explorer都有RGB版本，但價格較貴。（翻攝自YouTube頻道「Linzin 阿哲）

IQUNIX L80 其實還有不同配色系列，但阿哲說，白、紅及深藍綠色的搭配最合他的胃口。（翻攝自YouTube頻道「Linzin 阿哲）

IQUNIX L80 Formula 賞心悅目

【鍵數】83個 【材質】PBT鍵帽+ABS框架 【壽命】50至1億次擊鍵 【連接方式】USB Type-C、藍牙、USB接收器 【電池容量】4000mAh 【重量】1.5kg 【尺寸】325 x 162 x 45 mm 【操作系統】Windows / macOS / iOS / Android 【定價】普通版定價為199美元（約台幣5526元）、特價169美元（約台幣4693元）；RGB版本為219美元（約台幣6081元）、特價189美元（約台幣5248元）。 【購買連結】https://iqunix.store/linzin IQUNIX L80 Formula。（翻攝自IQUNIX官網）

IQUNIX A80 Explorer 用色大膽

【鍵數】83個 【材質】PBT鍵帽+ABS框架 【壽命】50至1億次擊鍵 【連接方式】USB Type-C、藍牙、USB接收器 【電池容量】4000mAh 【重量】1.6kg 【尺寸】321 x 159 x 52 mm 【操作系統】Windows / macOS / iOS / Android 【定價】普通版定價為199美元（約台幣5526元）、特價169美元（約台幣4693元）；RGB版本為219美元（約台幣6081元）、特價189美元（約台幣5248元）。 【購買連結】https://iqunix.store/linzin IQUNIX A80 Explorer。（翻攝自IQUNIX官網）

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