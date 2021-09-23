高性價比、使用便利的手寫平板 TCL TAB 10s動手玩

在近期疫情影響下，許多人開始調整為遠距辦公，或是在家上課情況居多，但一般家庭的電腦裝置通常不多情況下，除了手機成為最容易上網裝置，適合用於遠距工作、開會，或是讓在學兒童透過網路上課的裝置，應該就屬平板。而在考量使用便利性、高性價比，加上不容易損壞等需求，這款新台幣7000元有找，並且在同價位唯一提供支援專屬手寫筆T Pen的TCL TAB 10s，或許會是相當合適。

▲支援T Pen手寫筆的TCL TAB 10s

以目前平板裝置來看，許多人應該都會想到蘋果推出的iPad，但如果以性價比、使用容易度，並且考量是否讓學齡兒童使用時容易因為意外摔落，導致平板本身或手寫筆故障等問題，不少人可能會選擇Android平板。

不過，以目前由品牌業者仍在市場維持銷售的Android平板，多半也開始走向精緻使用設計，例如三星目前推出的平板裝置幾乎鎖定商業人士，以及特定使用需求，同時價位設計也幾乎與iPad相仿，而目前台灣品牌業者多半因為平板市場較無獲利空間，因此不再推出平板裝置，或是僅以其他市場銷售為主，導致台灣市場目前可選擇平板裝置其實不多。

因此，若要符合性價比、容易使用，同時具備手寫筆與更大顯示螢幕規格，加上不容易因意外掉落等因素損壞的話，由TCL打造的TAB 10s應該是適合的選擇。

▲TAB 10s採用10.1吋、解析度為1920 x 1200的IPS顯示螢幕，對應一般使用時的顯示面積需求

搭載手寫筆、性價比更高的平板

從規格來看，TCL TAB 10s採用10.1吋、解析度為1920 x 1200的IPS顯示螢幕，搭配聯發科針對平板裝置打造的MT8768處理器，搭配4GB記憶體與64GB儲存容量，加上可透過micro SD記憶卡擴充256GB儲存容量，電池更搭載8000mAh容量與18W快充規格，約可對應全天使用時間，甚至還加入支援T Pen手寫寫功能，方便使用者透過書寫、塗鴉方式進行內容互動。

其中，T Pen手寫筆採鋁合金材質，同時無需額外安裝電池即可使用，本身則是透過智慧書寫技術，在手寫筆接觸螢幕時也會同時關閉手指、掌腹等部位觸控識別功能，避免影響手寫內容。T Pen具高密度書寫感應層，可對應2mm筆觸間距，而88條書寫信號傳遞電路、採方便抓握的棱面設計與55:45重心配比，均可讓書寫感受更加穩固、舒適。

▲T Pen手寫筆採鋁合金材質，採方便抓握的棱面與55:45重心配比設計，可讓書寫感受更加穩固、舒適

而平板機身採用金屬材質與噴砂外觀設計，同時重量僅為488公克，尺寸則分別採241mm x 158.6mm面積及8.3mm厚度設計，相當方便隨身攜帶，或是拿在手上長時間使用，搭配抗衝擊設計的仿皮套配件更可避免螢幕刮傷，並且在意外掉落時提供足夠保護效果，因此相當適合學齡兒童學習或透過平板觀看內容時使用。

▲平板機身採用金屬材質與噴砂外觀設計，同時重量僅為488公克

另外，雖然TAB 10s幾乎採用近原生的Android 10作業系統，但額外針對兒童使用需求，不僅螢幕設計通過SGS護眼認證，讓螢幕可調整為更適合長時間觀看、閱讀的柔和護眼模式，甚至可以切換成以黑白形式顯示的電子書模式，此外也會自動提醒避免以不良姿勢使用平板，或是在平板處於抖動時提醒暫停使用，避免影響視力。

可以更安心讓兒童學習使用，或是作為工作輔助使用的平板

至於針對兒童使用過程，父母也能透過「成長空間」app打造更適合兒童使用模式，透過設定可使用app、可瀏覽網頁，以及平板使用時間，藉此規範兒童使用平板方式，讓平板可以成為兒童學習成長輔助利器，另外也能透過白名單限制可使用app或開啟網頁，避免兒童任意下載其他app，或是透過瀏覽器觀看不合適的網頁內容。

▲在「成長空間」app內，可設定平板可使用時間，並且提醒剩餘可使用時間長度

▲在家長控制選項內設定可瀏覽網頁內容、可啟用app，並且可設置螢幕顯示模式與平板可使用時間

▲在「成長空間」app運作過程，會提示避免在充電過程使用平板，避免產生額外安全問題

若是一般工作使用需求的話，TAB 10s更可作為「第二螢幕」輔助使用，其中包含可利用內建雙麥克風與四組擴音喇叭設計，以及500萬畫素視訊鏡頭與800萬畫素主相機鏡頭作為線上開會使用設備，或是透過手寫筆在討論內容中進行註記，甚至用於文件簽署，並且可善用多工模式讓10.1吋螢幕同時顯示、使用不同app，至於在一般使用時也能當做娛樂用裝置，藉此滿足隨手追劇、播放音樂及上網等使用需求。

▲內建500萬畫素視訊鏡頭與800萬畫素主相機鏡頭，並且附有閃光燈。

▲內建雙麥克風與四組擴音喇叭設計

以需求定位來說，TAB 10s更符合對應遠距工作輔助、作為學齡兒童使用平板。若以處理器效能來看，相較對運算有較高需求的使用情境，TAB 10s在一般遊戲、應用服務的使用情境中應該都還是能有不錯表現。

上市資訊

TCL TAB 10s太空灰將由台灣總代理商海悅電訊引進銷售，9月22日正式開賣，建議售價為新台幣6990元，購機隨盒附贈專屬手寫筆T-Pen，除提供一年產品保固外，上市期間再送限量禮包，10月31日前購買TCL或Alcatel全系列平板電腦，官網完成登錄還有機會抽中TCL 65吋4K QLED電視，若預算有限又怕買到沒有產品保障的人的確可以納入考慮。

TCL TAB 10s於海悅電訊官網、PChome24h購物、momo購物網、東森購物網、Yahoo奇摩購物中心、樂天市場、friDay購物、博客來、松果購物、尚青購等通路皆有銷售，詳細購買與活動資訊可參考海悅電訊官網。

▲TCL TAB 10s建議售價為新台幣6990元購機隨盒附贈專屬手寫筆T Pen，上市期間再送限量禮包，還有機會抽中TCL 65吋4K QLED電視

▲TAB 10s推出的TCL多功能保護套，可另外加購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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