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開箱影片／圓柱體別想歪！ONPRO UV-V1 Pro迷你吸塵器 暗藏這招更好吸

聯合新聞網 / 綜合報導
ONPRO UV-V1 Pro圓柱體外型讓阿康笑稱很像某種東西。（翻攝自YouTube頻道「阿康嚼舌根GOODSKANG」）
ONPRO UV-V1 Pro圓柱體外型讓阿康笑稱很像某種東西。（翻攝自YouTube頻道「阿康嚼舌根GOODSKANG」）

想要隨時隨地「吸」一下，又嫌一般吸塵器太大台嗎？YouTube頻道「阿康嚼舌根GOODSKANG」開箱ONPRO的「UV-V1 Pro」迷你型吸塵器，圓柱體外型讓他笑稱看起來超像「飛機杯」。為了方便拿取附上了祕密武器──U型手把，可一手拿著輕鬆吸起桌面髒汙。

ONPRO UV-V1 Pro附上「U型手把」，可一手拿著輕鬆吸起桌面髒汙。（翻攝自YouTube頻道「阿康嚼舌根GOODSKANG」）
ONPRO UV-V1 Pro附上「U型手把」，可一手拿著輕鬆吸起桌面髒汙。（翻攝自YouTube頻道「阿康嚼舌根GOODSKANG」）

阿康表示，迷你型吸塵器續航力不是太好，如果不能從電力去改善，那就加強在電池顯示吧！UV-V1 Pro大概可以連續使用10至20分鐘，機身也有相當明顯的三段式燈號顯示剩餘電量，可提醒是否該充電，相當方便；他提到UV-V1 Pro配件非常完善，附上防塵袋、2種不同刷頭，讓你可以隨時帶去公司或家中使用。ONPRO UV-V1 Pro定價1690元，期間限定特價1390元。

ONPRO UV-V1 Pro可帶著走使用，滿電情況下可用20分鐘。（翻攝自YouTube頻道「阿康嚼舌根GOODSKANG」）
ONPRO UV-V1 Pro可帶著走使用，滿電情況下可用20分鐘。（翻攝自YouTube頻道「阿康嚼舌根GOODSKANG」）

ONPRO UV-V1 Pro 輕巧帶著走

ONPRO UV-V1 Pro有2種顏色可挑選，並附2種刷頭依不同情況使用。（翻攝自ONPRO官網）
ONPRO UV-V1 Pro有2種顏色可挑選，並附2種刷頭依不同情況使用。（翻攝自ONPRO官網）

【尺寸】65 x 65 x 235mm

【重量】595g±10

【顏色】極簡白／太平洋藍

【材質】ABS +PC+金屬五金

【充電時間】4hrs

【充電／輸入】USB-C DC 5V / 2A

【滿電連續使用時間】約20mins

【電池容量】Li-ion 2000mAhx3

【馬達轉速】33000rpm

【吸力】5.2Kpa

【最大功率】80W

【內容物】V1 Pro吸塵器（含濾芯x1）、長柄扁頭吸嘴、刷毛吸嘴、USB-C充電線、絨布收納袋、使用說明書

【定價】1690元，期間限定特價1390元

【官網】https://onpro.com.tw/product/uv-v1-pro/

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