開箱影片／該升級嗎？Galaxy Z Fold3 5G極致大畫面配S pen 功能更齊全

前陣子介紹「Galaxy Z Flip3 5G」，其粉餅盒式的自拍方式讓人印象深刻。這次YouTube頻道「邦尼幫你」介紹三星另款旗艦摺疊手機「Galaxy Z Fold3 5G」，內頁（展開）螢幕達7.6吋，可做沉浸式體驗，配合S pen操作能盡情揮灑創作；摺疊時的封面螢幕左右寬度窄，單手也好拿；內外螢幕皆支援120Hz畫面更新率，顯示表現相當強悍。「邦尼幫你」說這次「有感降價」，「捏一下口袋」就能購買。

Galaxy Z Fold3 5G搭配S pen，操作更方便。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）

「邦尼幫你」表示，三星這次調整許多軟體多工的相容性，如多工處理、側螢幕面板可放置常用的APP，可快速啟用等，相當方便；封面及內頁螢幕兩邊相互切換時，也能無縫接軌；機身採用Armor鋁合金，內用螢幕的耐用性提升了80％，支援IPX8防水等級。相機部分，規格相對保守，在內頁螢幕可用「半折」方式對應不同拍攝操作，並支援拍攝檢視模式（右半邊取景、左看拍攝結果），相當方便。Galaxy Z Fold3 5G定價為256GB／12GB為5萬6888元；512GB／12GB為5萬9888元。

Galaxy Z Fold3 5G可隨時切換封面與內頁螢幕。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）

Galaxy Z Fold3 5G可透過內折方式，改變不同拍攝介面。（翻攝自YouTube頻道「邦尼幫你」）

Galaxy Z Fold3 5G支援 IPX8 防水

【封面螢幕】6.2吋Dynamic AMOLED 2X 【內頁螢幕】7.6吋 QXGA+ Dynamic AMOLED 2X 120Hz 【摺疊尺寸】158.2 x 67.1 x 16～14.4 mm 【展開尺寸】158.2 x 128.1 x 6.4 mm 【顏色】幻影黑、鈦灰銀、冷杉綠 【重量】271g 【處理器】5nm高通八核心SDM888處理器 【相機】三主鏡頭：超廣角鏡頭（123° 12MP F2.2）、廣角鏡頭（12MP F1.8 OIS）、遠距鏡頭（12MP F2.4 OIS）；前鏡頭：封面螢幕（10MP F2.2）、內頁螢幕（UDC螢幕下鏡頭，4MP F1.8） 【電池】4,400mAh 【記憶體】12GB 【儲存容量】256GB／512GB 【備註】支援S Pen 【定價】256GB／12GB為5萬6888元；512GB／12GB為5萬9888元。 【官網】https://www.samsung.com/tw/smartphones/galaxy-z-fold3-5g/ Galaxy Z Fold3 5G。翻攝自三星官網

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