vivo X70 Pro台灣市售版本動手玩 蔡司T*鍍膜、濾鏡與演算法加持讓拍攝更有趣

在vivo於台灣市場正式揭曉從即日起開放預購，並且將在10月1日起開放銷售的X70系列手機之後，筆者也實際以其中定位高階的X70 Pro進行體驗，藉此確認透過與蔡司合作T*鍍膜，以及雖然未跟進中國市場銷售版本搭載V1自製影像晶片的拍攝效果。

先簡單回顧X70 Pro硬體規格，其中包含採用解析度為Full HD+、支援120Hz畫面更新率的6.56吋AMOLED螢幕，相較X70則是額外採用雙側曲面螢幕設計，並且區分「霓砂藍」與「星芒黑」兩款配色。

▲採用解析度為Full HD+、支援120Hz畫面更新率的6.56吋AMOLED螢幕

▲採雙側曲面螢幕設計

X70 Pro台灣市場銷售版本均採用聯發科天璣1200處理器，並且配置12GB記憶體與256GB儲存容量，其中也能透過將空閒儲存容量挪作額外記憶體使用設計，並且採用支援44W有線快充設計的4450mAh電池容量。

▲此次取得X70 Pro台灣市場市售版本採用聯發科天璣1200處理器，而作業系統則直接採用新版OriginOS 1.0操作介面，但依照vivo台灣方面表示，初期市售版本還是會採用基於Android 11的FunTouchOS操作介面，之後才會更新採用Origin

▲螢幕最高支援120Hz畫面更新率，但亦可設定為60Hz畫面更新率，其他也能針對其他化顯示效果進行調整設定，而針對遊戲部分也加入電競模式、掛機等功能

視訊鏡頭同樣為3200萬畫素規格，主相機鏡頭則採用5000萬畫素、三星ISOCELL GN1及第三代微雲台設計的廣角鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭與1200萬畫素人像鏡頭，另外加上一組對應5倍長焦、800萬畫素潛望式鏡頭。

▲採置頂居中設計的開孔式視訊鏡頭，對應3200萬畫素拍攝規格

▲採用與蔡司合作的T*鍍膜鏡片，搭配第三代微雲台設計的廣角鏡頭，並且採用三星ISOCELL GN1感光元件，可對應最高5000萬畫素解像力表現，一般情況則是以四組畫素合併為1250萬畫素規格

與蔡司合作部分，則包含鏡頭上的T*鍍膜，以及包含Biotar旋焦散景、Distagon風格散景、Sonnar奶油散景及Planar經典散景人像拍攝風格，讓使用者能更容易拍攝高質感影像。

▲與蔡司合作部分，則包含鏡頭上的T*鍍膜，以及包含Biotar旋焦散景、Distagon風格散景、Sonnar奶油散景及Planar經典散景人像拍攝風格

另外，在影片拍攝部分也能透過電影模式設定淺景深模擬效果，或是套用各類電影風格濾鏡，或是設定在低光環境時自動切換為24fps格式錄影，並且自動追蹤被攝主體的聲音。

▲透過電影模式設定淺景深模擬效果，或是套用各類電影風格濾鏡，或是設定在低光環境時自動切換為24fps格式錄影

至於靜態影像拍攝部分，除了可以透過內建四組鏡頭取景拍攝，或是套用蔡司濾鏡特效之外，本身也具備專業拍攝模式、文件掃描及動態照片拍攝功能，更可對應超級月亮、星空拍攝模式，或是對應運動抓拍、慢動作拍攝，以及透過5000萬畫素拍攝高解析度影像功能。

雖然台灣市場市售版本並未搭載vivo自製影像晶片V1，但在軟體運算與硬體效能配合之下，依然可以發揮充足的拍攝效果，但可能在運算效率、拍攝後檢視，以及螢幕顯示等效果會有一些差異，確不致於明顯影響整體使用體驗。

▲相機拍攝功能還包含超級月亮、星空拍攝模式，或是對應運動抓拍、慢動作拍攝，以及透過5000萬畫素拍攝高解析度影像功能

▲透過星空拍攝模式，即可輕易在夜間捕捉繁星點點的影像

▲藉由運動抓拍捕捉寵物快速移動的畫面

▲善用濾鏡可以拍出更具質感的景象

▲善用濾鏡可以拍出更具質感的景象

實際拍攝：

而作業系統部分，台灣市售版本將採用基於Android 11的FunTouchOS操作介面，但未來也會透過更新升級為新版OriginOS操作介面，藉此對應更直覺的互動介面設計，讓使用者能更直覺取用手機各類功能。

實際開箱：

▲X70 Pro市售版本盒裝

▲開啟後即可看見手機本體

▲底下為透明軟質保護殼、退卡針與說明書，另外則附上有線耳機與44W充電功率的充電器

▲所有配件

▲44W USB充電器

▲隨附有線耳機

▲此次體驗版本為X70 Pro「霓砂藍」配色

▲6.56吋螢幕機身並不算大，男生以單手持握還算方便

▲隨附的透明軟質保護殼

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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