NVIDIA Shield TV Pro機上盒終於在台上市 快速開箱動手玩

繼去年8月下旬與台灣大哥大合作，將旗下串流遊戲服務GeForce NOW引進台灣市場後，NVIDIA再次宣布從9月9日起正式在台銷售整合旗下顯示技術的Shield TV Pro機上盒裝置。

相較美國等市場在2019年10月下旬就已經開放銷售，NVIDIA說明主要是考量GeForce NOW服務引進台灣市場後，希望讓消費者能有更容易使用此項服務的裝置，並且能連接控制手把等周邊配件，透過大尺寸電視遊玩。

另一方面，其實也考量目前台灣市場已經有越來越多人習慣觀看數位串流影音內容，並且願意透過付費使用各類訂閱服務，因此認為目前相當適合引進Shield TV Pro，讓更多消費者藉此體驗NVIDIA旗下服務，同時也能銜接各類數位影音內容。

雖然本身採用的是Android TV作業系統，但透過內建針對機上盒使用需求打造的Tegra X1+處理器，除了可對應Dolby Vision顯示效果，以及Doby ATMOS全景聲輸出表現，另外也支援Dolby TrueHD、DTS-HD與DTS-X音效技術，更可藉由NVIDIA旗下顯示技術打造人工智慧升頻 (AI Scaling)技術，將各類串流影音內容模糊細節修正，讓一般HD畫質內容也能「升級」為接近4K畫質，藉此提供更完整的影音體驗。

▲Shield TV Pro盒裝

同時結合高解析影音播放與更方便遊玩3A等級遊戲特性

Shield TV Pro採用先前Shield TV外型，並且同樣採用運算效能約提昇25%，並且針對機上盒使用模式打造的Tegra X1+處理器，內建3GB記憶體16GB儲存容量，並且支援4K HDR與Dolby Vision輸出、Dolby Audio ATMOS全景聲，連接埠則包含HDMI、RJ-45網路孔、兩組USB 3.0，以及電源輸入孔。

▲打開上蓋即可看見Shield TV Pro本體，以及遙控器

▲台灣銷售版本盒裝所有配件，控制器與立架配件均為額外銷售，但台灣市場並未同步引進

作業系統則搭載基於Android 9.0的Android TV，並且對應Google Assistant，相容Google Home或與亞馬遜Echo系列數位喇叭連動設備，同時內容部分則支援Google Play Store下載擴充，同時也支援GeForce NOW串流遊戲服務。

由於蘋果目前擴大與各平台合作，因此在Shield TV Pro也能使用Apple TV+服務，另外也能對應目前主流串流影音服務，其中包含即將在今年11月進駐台灣市場的Disney+。

而在遊戲應用部分，除了Android TV上的Google Play Store提供下載使用遊戲，以及透過Google Cast投放手機端遊戲內容，或是透過GeForce NOW串流服務遊玩遊戲，Shield TV Pro本身也支援透過串流方式遊玩包含玩家在Steam、Uplay、EPIC Games Store平台所購買遊戲。

另外，而用來執行Google推出的串流遊戲服務Stadia (註)，或是當微軟整合在Xbox Game Pass Ultimate方案內的Cloud Gaming正式開放Android TV裝置使用時，Shield TV Pro顯然也能成為合適的串流遊玩使用裝置。

建議售價方面，Shield TV Pro將以新台幣5990元價格在台上市，並且針對前1000 名購買者提供GeForce NOW服務與台灣大哥大合作「Premium白金方案月訂」前30天免費體驗優惠碼，以及LiTV線上影視30天頻道全餐VIP尊榮體驗卡。

註：目前Google Stadia僅在美國等地區提供使用，暫時尚未開放台灣地區遊玩，但依然可以透過VPN等方式啟動。

▲Shield TV Pro外觀也可以看見不少多邊形 (polygon)元素設計

▲由於Tegra X1+處理器運算效能表現，因此底部額外設計散熱孔

▲後方的連接埠，包含兩組USB 3.0連接孔、HDMI 2.0連接埠，以及RJ-45網路孔與電源連接孔

在現有Android TV功能基礎上強化更多使用體驗

依照NVIDIA說明，人工智慧升頻技術主要用於串流影音內容，因此包含Netflix、Amazon Prime Video、HBO Go，或是台灣業者提供的中華電信Hami Video、台灣大哥大myVideo行動影音或遠傳電信的friDay Video服務，都能透過此項技術提高畫質與影像細節，就連動畫作品也能以此技術升頻呈現更好畫質。

至於此次僅引進Shield TV Pro機上盒裝置，並未引進電視棒形式呈現的標準款Shield TV，顯然是考量台灣目前已經有不少Android TV電視產品，同時也有諸如小米盒子等Android TV產品，因此引進記憶體及儲存容量相對較大版本，並且具備更多連接埠設計的Shield TV Pro，顯然更容易吸引市場消費者。

同時，雖然是2019年推出機種，但由於是針對電視使用產品定位，因此整體落差並不會太大，相較其他Android TV裝置，除了能以Tegra X1+驅動更高顯示運算效能，更可對應人工智慧升頻技術，並且對應更完整的遊戲使用體驗，因此NVIDIA認為仍可吸引遊玩遊戲為主，同時也對高解析畫質影片內容有要求的玩家青睞。

▲實際介面仍是Android TV，基本上與其他品牌的Android TV機上盒沒有太大差異

▲Shield TV Pro額外提供以人工智慧技術強化影像細節的影片強化功能

▲在播放解析度較低的串流影音內容時開啟，即可讓細節內容透過升頻補正方式對應更高解析度表現

▲目前可對應諸如Netflix、YouTube、HBO Max等串流影音內容使用

▲畫面輸出可針對電視對應規格做調整

▲可針對影像輸出格式、動態顯示範圍等做額外設定

▲另外也能設定NVIDIA Share畫面分享功能，或是調整機上盒運算效能與散熱風扇轉速，以及LED燈光亮度等

▲音效份也能進一步做細節調整，甚至可選擇關閉Dolby音效等

▲另外應用自然是可使用GeForce NOW串流遊戲服務，並且搭配藍牙控制器，或是以滑鼠、鍵盤等配件操作遊玩

▲亦可將存放在PC裝置內的Steam、Uplay、EPIC Games Store等平台遊戲，透過串流方式投放至連接Shield TV Pro的電視或螢幕遊玩

▲由於採用GeForce顯示卡技術，因此也能呼叫畫面錄製、透過Twitch直播等功能

▲如果要使用GeForce NOW遊戲的話，除了基本網路寬頻必須足夠，同時也建議透過5GHz頻段的Wi-Fi，或是有線網路形式連接

▲透過GeForce NOW服務遊玩目前已經上架的遊戲

▲但使用者必須事先擁有這款遊戲才能透過串流方式遊玩

▲另一種遊玩方式，則是透過網路連接個人PC存放遊戲，並且透過網路串流方式遊玩，但缺點就是PC必須持續維持開啟

▲在充足網路連結情況下，基本上都能對應穩定遊玩體驗

▲在GeForce NOW服務中也能對應Ray Tracing即時光影追跡等NVIDIA GeForce系列顯示卡顯示技術

台灣市場並不會引進遙控器配件

先前在美國市場推出時，其實NVIDIA同時提供原廠設計的控制手把，但此次在台灣市場引進版本則僅包含Android TV裝置本體，以及遙控器配件，並未包含原廠打造的控制手把，原因是目前要找到合適的控制手把不難，包含一般藍牙連接控制手把，或是Xbox One新款無線控制器、PlayStation 4新版無線控制器，或是採用Xbox Series X|S及PlayStation 5的DualSense控制器，都能配合Shield TV Pro使用，甚至使用者透過USB連接埠使用有線鍵盤、滑鼠，或是大型搖桿，都不成問題。

至於隨附控制器亦可單獨購買，本身除了一般控制操作，同時也整合麥克風功能，方便使用者透過聲控方式輸入文字，或是喚醒Google Assistant。而控制器右上方額外提供一組功能客製化按鍵，讓使用者能針對點按、點按兩下，或是長按操作模式，對應三種不同自訂操作功能，遙控器本身也支援透過app遠距強制發聲的尋找功能。

為了使用便利，NVIDIA同樣針對Shield TV Pro提供app，只要透過App Store或Google Play Store下載Shield TV app，並且與Shield TV Pro完成配對，即可將手機app當做遙控器使用，包含可以快速啟動已經安裝app，或是透過不同操作介面遙控Shield TV Pro，甚至可以用來尋找遺失在家中的Shield TV Pro遙控器。

▲台灣市場並未引進NVIDIA原廠製作的控制手把，但可以透過藍牙方式連接諸如Xbox Series X|S、PlayStation 5或PlayStation 4的控制器

▲只要透過設定中的「新增配件」，即可透過藍牙進行配對連接，另外也支援以有線方式連接使用

▲搭配Shield TV使用的控制器

▲操作介面與一般Android TV相仿，但在右上角額外搭載可對應三種對應操作功能的功能鍵

▲按下背後卡榫，即可將遙控器背蓋打開

▲透過兩顆4號電池運作

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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