「單手使用」的Xperia 5 III動眼看 與Xperia 1 III價差7千差別在哪？

維持過往Xperia 1、Xperia 5均為旗艦手機的設定，因此Xperia 5 III也採用Qualcomm Snapdragon 888處理器，相機模組等多數設計也與Xperia 1 III相同，但依然還是有些差異。
由於定位在「Compact」機種，因此Xperia 5 III一樣沿續相對較小的6吋螢幕機身設計，並且維持採用Full HD+解析度，以及對應120Hz畫面更新率的OLED螢幕，前後也分別採用康寧Gorilla Glass Vitus與Gorilla Glass 6強化玻璃保護，而機身配色也相對採用較活潑設計，分別提供亮面材質設計的黑色、綠色與粉色，邊框也採圓弧設計，整體上與Xperia 1 III採霧面材質、平角邊框設計恰好相反。
由於機身相對較小，因此相比Xperia 1 III重量為186公克，Xperia 5 III重量降低為168公克，尺寸也相對較為輕巧，並且推出「鏡黑」、「鏡粉」、「鏡綠」三款配色。
而硬體規格方面，Xperia 5 III僅提供8GB記憶體與256GB儲存容量規格，而電池容量則維持4500mAh，一樣支援30W有線快充，但未加入無線充電功能，機身維持搭載IP65/IP68規格防水防塵，以及3.5mm耳機孔設計，機身右側一樣搭載與螢幕辨識器整合的電源按鍵，以及此次加入可呼叫Google Assistant數位助理服務的獨立按鍵，同樣維持搭載獨立相機快門按鍵。
相機方面，雖然維持與Xperia 1 III相同相機鏡頭配置，同時也具備蔡司合作的T*鍍膜技術，但是少了iTOF鏡頭，拍攝功能部分也少了即時眼部追蹤對焦，主要拍攝功能則與Xperia 1 III大同小異，視訊鏡頭一樣維持800萬畫素規格。
實際拍攝：
Sony Mobile日前已經公布Xperia 5 III在台建議售價為新台幣29990元，相較Xperia 1 III有新台幣7000元價差，並且主打「合手使用」、更活潑色彩設計，以及幾乎相同的使用功能特色，讓使用者能依照個人需求選擇。
與Xperia 1 III比較
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
維持過往Xperia 1、Xperia 5均為旗艦手機的設定，因此Xperia 5 III也採用Qualcomm Snapdragon 888處理器，相機模組等多數設計也與Xperia 1 III相同，但依然還是有些差異。
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