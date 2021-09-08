「單手使用」的Xperia 5 III動眼看 與Xperia 1 III價差7千差別在哪？

維持過往Xperia 1、Xperia 5均為旗艦手機的設定，因此Xperia 5 III也採用Qualcomm Snapdragon 888處理器，相機模組等多數設計也與Xperia 1 III相同，但依然還是有些差異。

由於定位在「Compact」機種，因此Xperia 5 III一樣沿續相對較小的6吋螢幕機身設計，並且維持採用Full HD+解析度，以及對應120Hz畫面更新率的OLED螢幕，前後也分別採用康寧Gorilla Glass Vitus與Gorilla Glass 6強化玻璃保護，而機身配色也相對採用較活潑設計，分別提供亮面材質設計的黑色、綠色與粉色，邊框也採圓弧設計，整體上與Xperia 1 III採霧面材質、平角邊框設計恰好相反。

由於機身相對較小，因此相比Xperia 1 III重量為186公克，Xperia 5 III重量降低為168公克，尺寸也相對較為輕巧，並且推出「鏡黑」、「鏡粉」、「鏡綠」三款配色。

▲Xperia 5 III盒裝與Xperia 1 III相似

▲Xperia 5 III所有盒裝內容物

▲採用相對較小的6吋機身，主打合手使用特性

▲與Xpeira 1 III一樣，Xperia 5 III市售版本也提供30W功率充電器

▲一樣對應雙SIM卡使用模式，第二組卡槽則可選擇使用micro SD記憶卡

▲與Xpeira 1 III外觀設計採不同設計，Xperia 5 III在機身背蓋採亮面設計，而邊框也維持圓弧曲線設計，與Xperia 1 III採霧面背蓋及平面框體設計明顯不同

▲右邊操作介面一樣提供音量調整按鍵、與電源按鍵整合的指紋辨識器，以及可快速呼叫Google Assistant數位助理服務的獨立按鍵，另外也維持提供可快速啟用相機功能的快門按鍵

▲與Xperia 1 III (左)採用6.5吋螢幕設計不同，Xperia 5 III維持6吋螢幕設計，雖然小了一點，但是更符合單手使用，同時維持相近功能使用體驗

▲Xperia 5 III的OLED螢幕一樣可設定色彩更豐富的導演模式，或是調整白平衡，另外也能手動設定常時啟用120Hz畫面更新率

而硬體規格方面，Xperia 5 III僅提供8GB記憶體與256GB儲存容量規格，而電池容量則維持4500mAh，一樣支援30W有線快充，但未加入無線充電功能，機身維持搭載IP65/IP68規格防水防塵，以及3.5mm耳機孔設計，機身右側一樣搭載與螢幕辨識器整合的電源按鍵，以及此次加入可呼叫Google Assistant數位助理服務的獨立按鍵，同樣維持搭載獨立相機快門按鍵。

相機方面，雖然維持與Xperia 1 III相同相機鏡頭配置，同時也具備蔡司合作的T*鍍膜技術，但是少了iTOF鏡頭，拍攝功能部分也少了即時眼部追蹤對焦，主要拍攝功能則與Xperia 1 III大同小異，視訊鏡頭一樣維持800萬畫素規格。

▲與Xperia 1 III相同相機鏡頭配置，同時也具備蔡司合作的T*鍍膜技術，但是少了iTOF鏡頭，拍攝功能部分也少了即時眼部追蹤對焦，主要拍攝功能則與Xperia 1 III大同小異

▲與Xperia 1 III相同，Sony Mobile也將預設相機模式與Camera Pro合併，並且能在app內透過選項切換，讓使用者能更容易透過貼近α相機操作介面與功能進行拍攝，另外也一樣可透過Cinema Pro拍攝電影般影片

實際拍攝：

Sony Mobile日前已經公布Xperia 5 III在台建議售價為新台幣29990元，相較Xperia 1 III有新台幣7000元價差，並且主打「合手使用」、更活潑色彩設計，以及幾乎相同的使用功能特色，讓使用者能依照個人需求選擇。

與Xperia 1 III比較

▲與Xperia 1 III (左)外觀比較

▲與Xperia 1 III (左)外觀比較，鏡頭採相近規格設計，但Xperia 5 III並未提供iTOF鏡頭，因此在即時眼部追蹤對焦等需要iTOF鏡頭輔助的拍攝功能，自然無法在Xperia 5 III提供，但整體拍攝體驗並沒有太大差異

▲6吋螢幕機身更符合單手持握

▲扣除螢幕僅0.5吋差異，解析度僅有Full HD+規格，同時也少了無線充電與iTOF鏡頭，其他差異則包含記憶體容量較小，而機身視覺設計也與Xperia 1 III不同，但Xperia 5 III在整體操作體驗其實與Xperia 1 III沒有太大差異

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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