開箱影片／真‧5G CP王者！POCO M3 Pro 5G效能給超滿只要5299元

CP王者再次挑戰5G最便宜手機！YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴介紹「POCO M3 Pro 5G」，盒裝內容物除了有手機外，螢幕已貼上保護貼、透明清水保護套、USB-A TO USB-C充電傳輸線，以及22.5W充電頭等物品，給好給滿幾乎不需要買額外的配件，相當有誠意，竟然只要5299元起。

POCO M3 Pro 5G玩手遊大作相當順暢。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

阿貴表示，6.5吋的POCO M3 Pro 5G採用FHD和挖孔LCD螢幕，最高支援90Hz螢幕更新率，處理器採用聯發科MediaTek天璣700，玩手遊大作超順暢不卡卡，技壓其他手機；此外前後鏡頭共4顆，相素最高為4800萬；SIM卡卡槽可3選2，支援5G+5G、5G+4G或單卡加記憶卡，記憶卡最高支援512GB。機身厚度8.92mm，雖然厚了一點，但以這種價格來說，真的可以不需太在意。POCO M3 Pro 5G 4GB+64GB定價為5299元、6GB+128GB為5999元。

YouTube頻道「束褲3C團」表示POCO M3 Pro 5G的盒裝內容物誠意滿滿，幾乎不需要買額外配件。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

POCO M3 Pro 5G 玩手遊大作不卡卡

【處理器】聯發科MediaTek天璣700 【顏色】活力黃、動力黑、冷酷藍 【尺寸】161.81 x 75.34 x 8.92 mm 【儲存空間與記憶體】4GB+64GB，6GB+128GB 【螢幕】6.5 吋 FHD+ 打孔螢幕、2400 x 1080 pixel 【作業系統】MIUI 12，以 Android 11 為基礎 【重量】190 g 【相機】4800萬像素主相機（f/1.79）、200萬像素微距相機（f/2.4）、200 萬像素景深鏡頭（f/2.4）、800 萬像素前置相機（f/2.0） 【電池／充電】5000 mAh，支援18W快速充電 【安全性】機側指紋解鎖、AI人臉解鎖 【SIM卡卡槽】3選2，支援5G+5G、5G+4G或單卡加記憶卡，記憶卡最高支援512GB 【其他功能】其他功能：NFC、3.5mm耳機插孔、紅外線發射器、藍牙5.1等 【定價】4GB+64GB 5299元／6GB+128GB 5999元 【官網】https://www.po.co/tw/poco-m3-pro-5g/overview POCO M3 Pro 5G共有3種顏色。（翻攝自POCO官網）

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