開箱影片／雷蛇藍牙耳機太酷 聽音樂機身燈光四射－Hammerhead True Wireless 2021

你有看過會亮燈的藍牙耳機嗎？YouTube頻道「我是賴瑞 /iamLarrie」介紹電競品牌雷蛇（Razer）的「Hammerhead True Wireless 2021」，充電盒採霧面設計，頗具質感，最特別的地方就是在耳機機身加入經典雷蛇Logo，搭配RGB燈光，可透過APP「CHROMA」自定顏色，顏色達1680萬種，亮燈方式有光譜（可輪流變色）、呼吸燈效（兩種顏色漸變）、定色光，音訊指標（依據音樂做顏色跳動），讓賴瑞直呼「真的超酷」。

「Hammerhead True Wireless 2021」的霧面充電盒，頗具質感。（翻攝自雷蛇官網）

Hammerhead True Wireless 2021單次使用時間為6.5小時，若開啟降噪及燈光效果，則為4小時左右，賴瑞認為續航力有些可惜。賴瑞驚嘆該款的主動式降噪功能，比上一代的降噪強度更強，他推薦可在APP上操作「EQ（等化器）」功能，聽覺感官更為提升。此外，還可開起低延遲遊戲模式，測試後真的有感降低延遲性，但仍無法達到零延遲。Hammerhead True Wireless 2021定價3999元。

「Hammerhead True Wireless 2021」可用APP「CHROMA」自定顏色。（翻攝自「我是賴瑞 /iamLarrie」YouTube）

Hammerhead True Wireless 2nd Generation（2021） 低延遲遊戲模式有感

【重量】53公克 【防水能力】IPX4 【電池續航力】最長共 32.5 個小時（6.5 + 26） 【控制功能】耳機上觸控 【佩戴方式】真無線耳機／入耳式 【連結方式】Bluetooth 5.2 【特色】Razer Chroma™ RGB 加持、主動抗噪（ANC）技術、60毫秒超低延遲遊戲模式、入耳式設計、兩個環境降噪（ENC）麥克風 【相容性】具備藍牙音訊功能的裝置、具有適用於 Android 和 iOS 的智慧型手機應用程式、支援的編解碼器：SBC、AAC 【定價】3999元 【官網】https://www2.razer.com/tw-zh/gaming-audio/razer-hammerhead-true-wireless-earbuds Hammerhead True Wireless 2021的多種顏色特效讓賴瑞直呼超酷。（翻攝自雷蛇官網）

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