降價15000元！讓人更想「打開」的Galaxy Z Fold 3 再次動手玩

繼日前發表時的快速體驗之後，此次在新機正式於台灣市場上市前，筆者再花了點時間體驗Galaxy Z Fold 3帶來使用感受。

經過前面兩款螢幕可凹折手機的市場洗禮後，雖然三星並未讓Galaxy Z Fold 3的整體價位變得更加親民，但相比去年推出的Galaxy Z Fold 2採新台幣71888元建議售價，此次新機價格調整為新台幣56888元，其實也明顯降幅。

即便此次推出新機並未搭配額外搭贈配件等優惠，但是間接將折扣放在手機本身，並且搭配額外購機優惠、舊換新折扣，甚至也透過讓消費者將手機與手錶、耳機帶回家，透過數天實際體驗後再決定是否購機，三星希望能藉此吸引更多人體驗新款螢幕可凹折手機。

▲整體使用介面與過去推出的兩款螢幕可凹折手機大同小異

而此次新機更強化機身耐用設計，並且加入防水、防塵，以及結合支援S Pen使用體驗，更將產品定調在主流使用機種，一改過往將螢幕可凹折手機定位在精品設計機種的作法，同時仍在Galaxy Z Fold 3保留大螢幕、多工使用體驗，在效能部分更藉由Qualcomm Snapdragon 888處理器對應充足運算需求。

更堅固且安心使用的改良機身

為了降低過往對於螢幕可凹折手機容易損壞印象，Galaxy Z Fold 3機身框體採用強化10%堅固耐用性的全新Armor Aluminum鋁合金材質，並且加入IPX8等級防水防塵設計，外側更以康寧Gorilla Glass Vitus強化玻璃保護，在鏡頭模組更率先採用康寧Gorilla Glass with DX加強保護，內側螢幕則採用耐用度提升80%的全新防護層設計，藉此確保使用安心度。

相較過往以亮面材質打造機身外觀，此次三星則是在Galaxy Z Fold 3採用霧面材質設計，不僅能提昇整體持握手感，同時也能降低指紋沾染問題，另外也相對增加不同視覺質感。

▲外側螢幕一樣維持6.2吋、2260 x 832解析度規格，並且採中央置頂的開孔視訊鏡頭設計

▲凹折方式與過往機種相同，一樣採往內折合設計

▲此次一改過往亮面外觀設計，改以霧面玻璃材質，降低指紋沾染之外，更提高抓握穩定性，同時也不會影響質感呈現

▲解鎖一樣可透過側面與電源按鍵整合的指紋辨識器，機身則採用Armor Aluminum鋁合金材質打造，標榜提高10%耐用度

硬體規格方面，Galaxy Z Fold 3分別採用解析度為2208 x 1768、顯示密度為374ppi的7.6吋Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Display可凹折螢幕，並且確認支援120Hz畫面更新率與S Pen手寫功能，更透過ECO Square技術讓整體顯示亮度提升29%，外部螢幕則同樣採用Dynamic AMOLED 2X顯示面板，對應解析度為2260 x 832、387ppi顯示密度與6.2吋設計。

效能部分則藉由Snapdragon 888處理器，搭配12GB LPDDR5記憶體，256GB或512GB儲存容量，對應各類app執行使用需求，並且能以區分兩組電池設計的4400mAh電池容量對應全天使用時間，同時支援有線快充，以及Qi無線充電。

▲內側螢幕維持解析度為2208 x 1768、顯示密度為374ppi的7.6吋規格，同時耐用度標榜提高80%

▲配合可快速配對使用的Galaxy Buds 2真無線耳機，搭配大尺寸螢幕觀看影片內容，將能有更沉浸的使用體驗

至於整體重量則是271公克，螢幕掀開時的機身長寬高分別為158.2mm x 128.1mm x 6.4mm，折合後的機身長寬高則是158.2mm x 67.1mm x 14.4mm，相比前一款Galaxy Z Fold 2降低了一些機身厚度，配色則提供幻影綠、幻影黑與幻影銀三款配色。

作業系統則搭載基於Android 11的OneUI 3.1版本，整體使用介面延續過往推出的螢幕可凹折手機，更與Google深入合作螢幕可凹折手機操作介面，因此預計在Android 12版本也會持續強化Galaxy Z Fold 3在內外螢幕切換使用體驗，以及提高多工操作介面使用效率。

▲支援IPX8等級防水，可對應一般日常防水保護需求，但三星還是建議使用者不要刻意拿去水下使用手機，或是在海水、溫泉等環境使用

▲雖然螢幕攤開時還是會有明顯凹痕，但在一般使用時卻不算明顯。不過，觸控操作時還是可以明顯感受非平整的觸感

延續Note系列使用體驗

由於三星今年並未規劃推出Galaxy Note系列機種，因此加入支援S Pen手寫功能的Galaxy Z Fold 3，基本上就跟年初推出的Galaxy S21 Ultra一樣肩負滿足Galaxy Note系列機種使用需求，只是在Galaxy Z Fold 3使用的S Pen，為了符合可凹折螢幕使用需求，採用特殊規格設計，可避免刮傷Galaxy Z Fold 3的螢幕，但也無法與其他支援S Pen機種共用，或是將其他機種使用的S Pen用於Galaxy Z Fold 3。

因此，針對Galaxy Z Fold 3的手寫使用模式，三星分別推出Galaxy Z Fold 3專用的S Pen，以及額外增加藍牙連接功能，可對應其他支援S Pen手機使用的S Pen Pro。

▲此次Galaxy Z Fold 3加入支援S Pen書寫操作功能，另外也推出可對應既有Galxay Note系列使用的S Pen Pro

前者與先前用在Galaxy Note系列機種的S Pen相同，只是筆尖部分做了調整，僅適用於Galaxy Z Fold 3，後者則可透過撥動開關切換，讓手寫筆可對應Galaxy Z Fold 3，或是其他支援S Pen的機種使用，同時筆身設計也較貼近一般書寫用筆，因此更符合自然持握使用感受，並且具備藍牙連接與遠端遙控功能。

其中，Galaxy Z Fold 3專用的S Pen則採132mm筆身長度與7.7mm直徑，以及8公克重量設計，而S Pen Pro更採用173.7mm筆身長度與9.5mm直徑設計，重量則是14公克。

為了讓Galaxy Z Fold 3使用體驗更貼近Galaxy Note系列，三星此次也針對Galaxy Z Fold 3推出可收納S Pen的螢幕保護套配件，讓安裝此配件的Galaxy Z Fold 3更像一本「筆記」。

▲三星此次也配合S Pen使用需求，針對Galaxy Z Fold 3提供專用保護殼配件

現在還是技術展示成分居高的螢幕下鏡頭設計

此次另一個賣點，則是在Galaxy Z Fold 3內螢幕右上角搭載螢幕下鏡頭設計，藉此讓內螢幕可實現全尺寸畫面顯示模式。

不過，三星採用設計是將螢幕上的顯示區塊畫素縮減為四分之一，讓更多光線可以直接進入位於螢幕下的鏡頭感光元件，同時配合移除螢幕顯示導線，並且以演算法補正被剩餘四分之一比例的畫素遮擋部位，讓拍攝影像可自然還原。

▲螢幕下鏡頭位置仍會因為畫素密度落差而變得明顯，尤其在全白畫面情況下更顯得突兀

而為了提高螢幕下鏡頭整體進光量，三星將原始畫素為1600萬畫素的鏡頭，以畫素合併方式縮減為400萬畫素規格，確保影像整體成像亮度表現，但相對也讓解像力下降。三星方面則說明此次採用的螢幕下鏡頭設計，基本上可對應Full HD畫質的影片拍攝效果，因此用在視訊通話等應用已經相當足夠，若有進一步自拍需求的話，則建議透過外側螢幕上的1000萬畫素視訊鏡頭，或是配合畫面顯示切換，藉由主相機鏡頭進行自拍。

但以實際使用來看，不少人應該還是會對底下隱藏鏡頭的螢幕顯示區塊會有顯示落差情況感到不適應，畢竟與其他顯示區塊的畫素密度明顯不同，因此在一般使用時也會格外突兀。而此情況，主要還是受限於目前可投入商用的螢幕下鏡頭設計技術與成本上的考量，因此多半還是以技術展示成本居多，預期後續更新版本將會有持續改善。

至於螢幕下鏡頭設計部分，三星在Galaxy Z Fold 3的作法則是將螢幕上的顯示區塊畫素縮減為四分之一，藉此讓絕大多數光線可以直接進入螢幕下的鏡頭感光元件，並且移除螢幕顯示導線，同時配合演算法補正被剩餘四分之一比例的畫素遮擋部位，讓拍攝影像可自然還原，並且藉由400萬畫素解像力對應Full HD畫質的影片拍攝效果，三星認為用於視訊等需求已經綽綽有餘，但如果要進行自拍的話，還是會建議使用外側1000萬畫素鏡頭。

而機身背面的主相機，則配置三組均為1200萬畫素設計的鏡頭模組，其中廣角鏡頭搭載f/1.8光圈、1.8µm進光量、78度拍攝視角，以及光學防震與雙畫素對焦設計，超廣角鏡頭則對應f/2.2光圈、123度拍攝視角、1.12µm進光量設計，至於長焦鏡頭則採f/2.4光圈、1.0µm進光量及光學防震設計，對應2倍光學變焦拍攝效果。

▲三顆主相機鏡頭均配置1200萬畫素規格，並且能對應不同拍攝需求

三星此次更針對鏡頭拍攝需求增加自拍強化、人像模式，以及夜間靜態影像拍攝模式與強化夜間攝影功能，另外也能透過導演視角模式同時開啟所有鏡頭選擇取景。

實際拍攝：

小結

依照三星說明，Galaxy Z Fold 3定位在強化多工應用、提升生產力，並且透過更大尺寸螢幕面積對應沉浸內容使用體驗。

而就整體使用體驗來看，Galaxy Z Fold 3確實已經修正過往機種面臨問題，其中包含降低使用者對於耐用度的擔憂，以及滿足加入S Pen手寫功能的期望，另外也在價位上開始往下調整，雖然對於許多人來說仍是價格偏高產品，但以長遠來看的話，在小米等中國業者也開始加入螢幕可凹折手機市場競爭，同時也有越來越多面板廠提供螢幕可凹折手機設計方案，預期接下來將會以更快速度普及化，藉時預期也能讓螢幕可凹折手機價格持續往下調整。

不過，如同三星所說，螢幕可凹折手機並不會衝擊原本智慧型手機市場，其中包含價格上仍有區隔，同時使用模式也有不同訴求，甚至在相機使用體驗也有不一樣的設計定位。

以三星目前產品設計區隔來看，Galaxy S系列依然會是年度旗艦手機代表，並且在相機拍攝與外型設計持續強化，而Galaxy Z Fold系列則會延續過往Galaxy Note系列多工使用需求，搭配大尺寸螢幕體驗與後續加入S Pen手寫功能支援，因此會吸引不同目標使用族群。

▲可隨身攜帶使用大尺寸螢幕，感覺就是不一樣

▲三星希望讓螢幕可凹折手機變成主流產品

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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