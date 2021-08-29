開箱影片／realme GT皮革機身觸感愛死了！13990元旗艦級手機效能衝頂
旗艦級手機只賣1萬3990元？YouTube頻道「阿康嚼舌根GOODSKANG」開箱「realme GT」，讚賞效能極佳，提到外觀為賽車風格曙光色，「非常好摸」，皮革材質的機身，紋理細膩、防指紋更耐磨，也幫助雙手更好握住手機玩Game。
電競手機realme GT採用6.43吋的Super AMOLED電競螢幕，使用高通888處理器，也是Android最旗艦的核心，但「888」最大問題是容易出現「溫度控制」缺點，realme GT也因此做出效能調教，讓手機不會有過熱問題；電量達到4500mAh，官方稱能玩到8小時的《傳說對決》遊戲。此外，它也針對遊戲體驗做優化，只要開啟「GT模式」，120Hz螢幕更新率、解放完整CPU等效能全開，阿康說，「就能享受到超爽的遊戲體驗」。
realme GT 效能全開爽玩遊戲
【螢幕】6.43吋三星Super AMOLED電競螢幕
【螢幕解析度】2400 X 1080 FHD＋
【作業系統】realme UI 2.0（基於Android 11）
【處理器】Snapdragon™ 888 5G處理器5奈米製程、八核心處理器
【主相機鏡頭】6400萬畫素＋800萬畫素＋200萬畫素
【副相機鏡頭】1600萬畫素
【內建儲存空間】128GB UFS3.1 （系統佔用容量19GB，可用主記憶體容量109GB）
【準電池容量】4500mAh（支援65W SuperDart閃充）
【尺寸／重量】158.5 x 73.3 x 8.4 mm／約186g（含電池）
【連結】Bluetooth 5.2／WIFI 6／GPS
【SIM】雙卡 Nano SIM2，雙卡雙待支援 4G＋5G
【其他】支援NFC、臉部辨識、螢幕指紋辨識、電子羅盤、光線感應、距離感應、陀螺儀、加速度感測器
【定價】1萬3990元
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