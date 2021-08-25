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Pixel Buds A系列耳機上市前開箱 定位親民、使用體驗滿足多數需求

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Pixel Buds A系列真無線耳機
▲Pixel Buds A系列真無線耳機

雖然未引進定位高階的Pixel Buds系列耳機，而是選擇在台灣市場推出更符合大眾使用需求的Pixel Buds A系列真無線耳機，但Google強調即使在規格設計上有些差異，但不會影響絕大部分使用體驗。而在此款真無線耳機實際在台上市前，筆者也取得市售版本進行體驗。

嚴格說起來，Pixel Buds A系列真無線耳機與先前推出的Pixel Buds比較的話，外觀尺寸大小幾乎一致，外型也幾乎相同，差別在Pixel Buds A系列真無線耳機只有提供「就是白」及「就是灰」兩款配色，台灣上市版本更只有提供「就是白」單一配色，不像Pixel Buds包含黑、白、綠、橘四款配色。

另外，雖然兩款真無線耳機均採白色充電收納盒，但Pixel Buds A系列真無線耳機在收納盒內部與耳機均維持相同配色，Pixel Buds則在收納盒內層與耳機配戴部位均採用黑色設計，僅耳機外殼部分採不同配色。

▲Pixel Buds A系列真無線耳機僅在台灣市場提供白色選項
▲Pixel Buds A系列真無線耳機僅在台灣市場提供白色選項

▲充電盒依然維持鵝卵石造型
▲充電盒依然維持鵝卵石造型

▲可透過收納盒前方燈號確認充電狀態
▲可透過收納盒前方燈號確認充電狀態

聲音輸出表現與Pixel Buds相同

跟Pixel Buds一樣，Pixel Buds A系列真無線耳機也採用12mm動態揚聲單體設計，並且能在低頻部分強化重音感，更可讓使用者能針對聆聽需求調整，同時對應全音域輸出表現。而依照Google說明，Pixel Buds系列耳機透過掃描數千人的耳型，藉此打造可符合絕大多數人使用的耳塞與固定方式，讓Pixel Buds系列耳機可以配合環境感知氣孔調整耳內壓力，提供更舒適且能隔絕外部雜音的長時間配戴體驗。

同時，Pixel Buds A系列真無線耳機單邊僅5.06公克，收納盒包含兩邊耳機的重量也僅有52.9公克，因此相當輕盈且容易隨身攜帶。電力表現部分，Pixel Buds A系列真無線耳機單次充電約可對應5小時連續聆聽時間，通話則可對應2.5小時，搭配收納盒充電的最長使用時間約可達24小時，同時放在收納盒中充電15分鐘，即可讓耳機充入對應3小時使用時間。

不過，Pixel Buds A系列真無線耳機的充電盒並未提供Qi無線充電功能，僅保留USB-C有線充電設計。

▲收納盒包含兩邊耳機的重量也僅有52.9公克
▲收納盒包含兩邊耳機的重量也僅有52.9公克

▲耳機表面採觸控操作介面設計
▲耳機表面採觸控操作介面設計

▲耳機上下分別配置麥克風，透過波束成形方式減少環境雜音，並且讓說話內容可以更清晰地被聲音，而位於底部的紅外線感應元件，則是用於識別耳機是否處於被配戴狀態
▲耳機上下分別配置麥克風，透過波束成形方式減少環境雜音，並且讓說話內容可以更清晰地被聲音，而位於底部的紅外線感應元件，則是用於識別耳機是否處於被配戴狀態

▲單邊耳機僅僅5.06公克，同時採配戴時不會過於突出的機身設計，因此能讓使用者輕易地長時間配戴使用
▲單邊耳機僅僅5.06公克，同時採配戴時不會過於突出的機身設計，因此能讓使用者輕易地長時間配戴使用

使用體驗不會與Pixel Buds有太大差異

而使用體驗部分，Pixel Buds A系列真無線耳機一樣支援Google提出的Fast Pair快速配對設計，本身藉由藍牙5.0規格連接，同時也能對應iOS等支援藍牙連接裝置使用，但完整支援功能還是必須配合Pixel或Android 6.0版本以上機種使用，其中包含可直接喚醒Google Assistant數位助理服務，以及支援透過Google Assistant數位助理服務執行超過40種語言即時翻譯功能。

耳機本身也支援耐汗抗水防護設計，另外也能透過耳機上的紅外線感應器識別使用者是否配戴，藉此啟動自動播放或暫停功能，至於耳機外側則採用電容式觸控設計，可透過手勢對應播放或暫停音樂，以及撥打電話或呼叫Google Assistant數位助理服務。

另外，Pixel Buds A系列真無線耳機也支援尋找功能，可以透過手機遠端遙控讓耳機發出鈴聲，同時也能透過定位方式尋找耳機可能遺落地點。

▲透過Fast Pair功能，當耳機充電盒打開上蓋，並且靠近手機即可觸發連接設定選項
▲透過Fast Pair功能，當耳機充電盒打開上蓋，並且靠近手機即可觸發連接設定選項

▲透過Fast Pair功能即可快速讓耳機與手機連接
▲透過Fast Pair功能即可快速讓耳機與手機連接

▲透過不同觸控手機操作播放音樂與接聽來電等操作功能，並且能透過充電盒前的燈號判斷充電狀態
▲透過不同觸控手機操作播放音樂與接聽來電等操作功能，並且能透過充電盒前的燈號判斷充電狀態

並未提供主動降噪功能，但具備清晰收音與自動調整音量設計

但在Pixel Buds A系列真無線耳機設計中，並未對應目前多數真無線耳機提供的主動降噪或環境通透聆聽模式，僅在收音部分透過多組麥克風降低雜音，並且透過波束成形方式確保收音清晰，播放聲音部分則可自動識別環境聲音狀況調整音量，讓使用者在不同環境可以舒適地聆聽聲音。

至於左右耳機連接配對方式，則是採個別直接與手機連接，而非過往採連接其中一組耳機，再透過這組耳機連接另一組的方式，如此一來即可確保左右真無線耳機都能穩定與裝置連接。

而在藍牙連接設定中，亦可針對Pixel Buds A系列真無線藍牙耳機各項功能進行設定，例如Google Assistant數位助理連動方式、手勢設定，或是音質調整等。

▲透過手機藍牙選項進行設定，並且可透過尋找裝置功能讓耳機發出鈴聲，方便尋找耳機遺落位置
▲透過手機藍牙選項進行設定，並且可透過尋找裝置功能讓耳機發出鈴聲，方便尋找耳機遺落位置

▲可以透過設定決定Google Assistant數位助理服務啟動方式，以及耳機觸控對應操作功能，另外也能調整聲音輸出方式與是否開啟配戴識別功能
▲可以透過設定決定Google Assistant數位助理服務啟動方式，以及耳機觸控對應操作功能，另外也能調整聲音輸出方式與是否開啟配戴識別功能

預計從8月25日在台開放銷售

Google表示，Pixel Buds A系列真無線耳機是由台灣團隊主導設計，因此在許多功能設計均由台灣團隊提出打造，因此也預期Pixel Buds A系列真無線耳機能更符合台灣消費者使用需求。

目前Pixel Buds A系列真無線耳機定位親民使用，從8月25日起正式在台上市，建議售價則是新台幣3290元。

▲Pixel Buds A系列真無線耳機市售版本盒裝
▲Pixel Buds A系列真無線耳機市售版本盒裝

▲Pixel Buds A系列真無線耳機市售版本盒裝
▲Pixel Buds A系列真無線耳機市售版本盒裝

▲打開即可看見Pixel Buds A系列真無線耳機本身
▲打開即可看見Pixel Buds A系列真無線耳機本身

▲內容物包含Pixel Buds A系列真無線耳機USB-A to USB-C連接線、替換耳塞與使用說明書
▲內容物包含Pixel Buds A系列真無線耳機USB-A to USB-C連接線、替換耳塞與使用說明書

▲替換用耳塞額外提供小尺寸與大尺寸選項，預設則是採用中尺寸設計耳塞
▲替換用耳塞額外提供小尺寸與大尺寸選項，預設則是採用中尺寸設計耳塞

▲以耳機產品隨附的連接線似乎有點長
▲以耳機產品隨附的連接線似乎有點長

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電 Google Pixel 耳機 開箱

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