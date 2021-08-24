開箱影片／超輕巧藍牙音響掛在眼鏡上 動次動次不怕掉

先前曾介紹過藍牙太陽眼鏡，可邊遮陽邊聽音樂，不過如果這款眼鏡外型不是你喜歡的該怎麼辦？YouTube頻道「束褲3C團」的「阿貴」介紹一款「JLab JBuds Frames 無線藍牙眼鏡音響」，可讓藍牙音響「勾」在自己原有的眼鏡鏡架上（4mm厚度以下），並具有IPX4防水防塵，支援單邊使用。

JLab JBuds Frames無線藍牙眼鏡音響單個僅12公克。（翻攝自YouTube頻道「束褲3C團」）

單個僅重12克的JLab JBuds Frames，掛在眼鏡上不會有負擔，另外提供矽膠固定套，可在跑步或簡單運動時使用，不易脫落；操作也相當簡易，左右分別都有按鍵，像是調整音量、啟動語音助理、接聽電話、聽音樂按上一首等；採用藍芽5.1技術，配對過的裝置可在3秒內完成。阿貴妙語形容該款產品，就是「2個小型藍牙喇叭掛在耳邊。」JLab JBuds Frames原價2380元，優惠價1799元。

JLab JBuds Frames 無線藍牙眼鏡音響 超輕巧

JLab JBuds Frames無線藍牙眼鏡音響。（翻攝自igogosport官網） 【驅動單體】16.2mm 【響應頻率】20-22kHz 【音源編碼】AAC／SBC 【防水等級】IPX4 【藍牙版本】藍牙5.1 【電池容量／電量】120mAh／最長達8H+以上 【充電時間】2小時 【待機時間】100小時 【充電規格】USB 【耳機重量／盒裝重量】11.7g（單邊）／94g 【盒裝尺寸】9.2 x 4.5 x 12.5 cm 【備註】鏡架厚度最大使用4mm 【定價】原價2380元，優惠價1799元 【官網】https://store.igogosport.com/products/jlab-jbuds-frames

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