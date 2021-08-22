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開箱影片／不到7千！Samsung Galaxy M32越級體驗 大螢幕＋4鏡頭超殺

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTube頻道「科技狗 3C Dog」介紹實體店面摸不到、僅在線上獨賣的Samsung「Galaxy M32」。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）
YouTube頻道「科技狗 3C Dog」介紹實體店面摸不到、僅在線上獨賣的Samsung「Galaxy M32」。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）

便宜手機還可以進化成怎樣呢？YouTube頻道「科技狗 3C Dog」介紹實體店面摸不到、僅在線上獨賣的Samsung「Galaxy M32」，從超鯊進化成大白鯊，價格多了2000元，但像是記憶體、螢幕、充電速度及鏡頭畫素等都一次升級到好，唯一可惜的地方未搭載5G技術。

Samsung Galaxy M32採用Android 11,操控順暢不卡卡。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）
Samsung Galaxy M32採用Android 11,操控順暢不卡卡。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）

180克的Galaxy M32螢幕尺寸為6.4吋，螢幕占比率為83.9%，邊框粗了些，不過只要7千有找的價格，這一點似乎可以「包容」一下；螢幕更新率有提供60Hz與90Hz，玩吃效能的遊戲會有些吃力，不過一般遊戲依舊順暢；4鏡頭模組之後鏡頭可用於人像、手繪動態攝影、專業、全景及食物模式，以這種價格當日常機使用非常值得！Samsung Galaxy M32定價6990元。

Samsung Galaxy M32有3種顏色可挑選。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）
Samsung Galaxy M32有3種顏色可挑選。（翻攝自YouTube頻道「科技狗 3C Dog」）

Samsung Galaxy M32 佛心手機高CP值

Samsung　Galaxy M32。（翻攝自三星官網）
Samsung　Galaxy M32。（翻攝自三星官網）

【螢幕】6.4 吋 Super AMOLED／1080 x 2400 (FHD+)

【顏色】超鯊黑、超鯊藍、超鯊白

【作業系統】Android

【處理器】聯發科Helio G80 處理器

【鏡頭】主相機解析度：6400萬畫素（F1.8）+800萬畫素（F2.2）+200萬畫素（F2.4）+200萬畫素（F2.4）

【尺寸／重量】159.3 x 74.0 x 8.4mm／180克

【電池】5000mAh（25W 超快速充電、不支援無線充電）

【SIM卡】4G + 4G 雙卡雙待 nano SIM

【擴充容量】最高1TB microSD

【支援訊號】Wi-Fi 5（2.4 + 5GHz）、NFC、藍牙 v5.0

【充電孔】USB Type-C 2.0

【生物辨識】側邊電源鍵指紋辨識、臉部辨識

【其他規格】Samsung Pay、Samsung Pass、Dolby Atmos

【定價】6990元

【官網】https://reurl.cc/6aom6O

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