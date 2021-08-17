華碩升級版ROG Phone 5s Pro開箱！換上S888+處理器 售價29990元起

延續先前推出的ROG Phone 5系列遊戲手機，並且換上Qualcomm後續推出的升頻版Snapdragon 888+處理器，華碩再次宣布推出硬體提昇的ROG Phone 5s與ROG Phone 5s Pro。筆者此次取得ROG Phone 5s Pro，實際開箱體驗升級後的處理器效能表現。

換上超頻設計的處理器

此次換上Snapdragon 888+處理器，華碩同樣推出ROG Phone 5s與ROG Phone 5s Pro兩款設計，兩者設計差異一樣在於ROG Phone 5s分別提供幻影黑與暴風白兩款配色，提供16GB或18GB記憶體，以及256GB或512GB儲存容量，並未搭載背蓋上的超音波觸控按鍵，背面則採點狀ROG標誌背光模組設計。

▲ROG Phone 5s Pro

而ROG Phone 5s Pro則僅提供幻影黑，以及18GB記憶體與512GB儲存容量，另外則包含額外搭載背蓋上的超音波觸控按鍵，同時背面採用POLED面板打造的ROG Vision彩色螢幕，其餘規格則均與ROG Phone 5s相同。

另外，此次推出換上升頻版Snapdragon 888+處理器的ROG Phone 5s系列，華碩似乎尚未計畫推出同樣升級處理器的Ultimate版本。

硬體規格方面，ROG Phone 5s Pro採用Snapdragon 888+處理器，相比先前版本約可在處理器運算效能提昇25%。

▲搭載Snapdragon 888+處理器的ROG Phone 5s Pro運算效能表現

▲搭載Snapdragon 888+處理器的ROG Phone 5s Pro運算效能表現

▲可透過Armoury Crate App設定效能表現

處理器之外，其餘幾乎與ROG Phone 5系列相同

其他方面，則延續先前ROG Phone 5 Pro的設計，包含支援144Hz畫面更新率、1毫秒反應時間，並且對應原生觸控採樣率達360Hz的6.78吋AMOLED螢幕，以及支援65W有線快充、容量總計達6000mAh (一樣採兩組3000mAh容量)的電池設計，另外在機身背面也同樣搭載彩色後置幻視螢幕，可支援六種情境自訂多種動畫。

▲外型等設計基本上與上半年推出的ROG Phone 5系列維持相同，一樣搭載6.78吋AMOLED螢幕等規格

▲背面同樣搭載ROG Vision彩色後置幻視螢幕，可支援六種情境自訂多種動畫

相機方面一樣延續先前系列機種設計，分別搭載6400萬畫素、Sony IMX686感光元件設計的廣角鏡頭，搭配1300萬畫素超廣角鏡頭，以及微距鏡頭，視訊鏡頭則維持2400萬畫素規格。

▲視訊鏡頭則維持2400萬畫素規格

▲主相機分別搭載6400萬畫素、Sony IMX686感光元件設計的廣角鏡頭，搭配1300萬畫素超廣角鏡頭，以及微距鏡頭

相機實際拍攝：

至於手機側邊與背面搭載的超音波按鍵AirTrigger 5，除了同樣對應4種感應模式與總計18種操作手勢，更在側面超音波按鍵額外加入點按加長滑，或是撥滑兩種操作手勢，藉此對應更多操作模式。而側面連接金屬接點也與ROG Phone 5系列機種相同，由於採用全新接點形式設計，同樣無法相容必須以接點連接使用的舊款ROG Phone系列配件。

▲ROG Phone 5s Pro預設提供配件

▲側邊搭載的超音波按鍵AirTrigger 5

▲Pro版本機種才具備的背面超音波按鍵AirTrigger 5

應該要升級嗎？

以此次推出的ROG Phone 5s系列來看，最大差異其實在於換上運作時脈升頻設計的Snapdragon 888+處理器，而超音波按鍵AirTrigger 5操作功能則是增加點按加長滑，以及撥滑兩種操作手勢，諸如整體外觀設計、處理器以外的硬體規格與配件使用模式，基本上都與上半年推出的ROG Phone 5系列相同。

▲ROG Phone 5s Pro

因此，如果是上半年已經購買ROG Phone 5系列的使用者，自然是建議不需要為了整體效能上的部份落差再次更換，畢竟以實際反應在遊戲等App執行效率上的表現來看，Snapdragon 888處理器的運算效能已經能滿足絕大部分使用需求，同時此次在ROG Phone 5s系列增加的超音波按鍵AirTrigger 5操作手勢，預期日後也會藉由韌體更新，讓既有ROG Phone系列手機使用。

而當然下半年才有意購買ROG Phone系列手機的話，自然就會推薦選擇此次推出的ROG Phone 5s系列。

更新：依照華碩公布資訊，ROG Phone 5s系列將從8月16日下午5點至8月底期間，透過在全台華碩專賣店、ASUS Store與各大電商平台開放預購，其中ROG Phone 5s 16GB記憶體+256GB儲存容量版本 (包含幻影黑或極光白配色)，建議售價為新台幣29990元，而18GB記憶體+512GB儲存容量版本建議售價則是新台幣33990元，至於配置18GB記憶體與512GB儲存容量，同時僅提供幻影黑配色的ROG Phone 5s Pro，建議售價則是新台幣37990元。

▲原廠盒裝一樣採彈匣概念設計，內側則可看見形象角色「Akira」的漫畫內容，甚至玩家可以透過手機操作AR互動內容

▲一樣採用6.78吋、支援144Hz畫面更新率的AMOLED螢幕

▲機身同樣標示ROG品牌標誌

▲對應光學式螢幕下指紋辨識

▲擴充介面一樣改為金屬接點設計，因此無法相容部分ROG Phone 3系列配件

▲一樣提供額外兩組按鍵及立架的外接風扇配件

▲與手機結合

▲透過立架支撐手機

▲65W有線快充充電器

▲華碩設計的保護殼配件

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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