開箱影片／超萬能！Elgato Stream Deck開直播、剪片 按按鈕就搞定
愈來愈多人加入遊戲實況的行列，成為直播主，當然也希望直播時可以更順利、更容易加入許多特效花樣！YouTube頻道「Linzin 阿哲」介紹知名品牌Elgato所推出的直播控制器「Stream Deck」，它其實可算是快捷鍵工具，可指派上面15個按鍵，讓電腦做不同的事情，自訂性相當高。
Elgato Stream Deck的自訂鍵下方其實是個螢幕，可自定圖片或動畫分辨按鍵內容，變得更「蝦趴」。此外，它除了可設定快捷鍵玩直播外，並能連動多個軟硬體及網站，像是直播軟體OBS或視訊軟體等，也能在按鍵上顯示電腦各種數據、或是自家產品（如Key Light Air調整燈光亮度）等，非常強大。Elgato Stream Deck（15鍵）定價3990元，也有加大版的Elgato Stream Deck XL（32鍵）6990元。
Elgato Stream Deck 玩直播手部不忙碌
【尺寸】118 x 84 x 21mm
【重量】190g
【按鍵類型】15個LCD顯示的按鍵
【接頭】USB 2.0 cable（150cm）
【系統需求】Win 10 64-bit／macOS 10.11或更高版本
【特色】程式內建巨集指令（控制遊戲擷取、OBS、XSplit、TipeeeStream、Twitch、YouTube，混音器等）、透過文件夾功能設置無限數量的功能鈕、可利用雲端創建個人設置，並且能夠透過雲端分享給他人。
【定價】Elgato Stream Deck 3990元；Elgato Stream Deck XL 6990元
【網址】https://shopee.tw/corsair.store
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