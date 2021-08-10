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開箱影片／把錢省下來？失望MagSafe行動電源 蘋果爹點出這原因

聯合新聞網 / 綜合報導
YouTube頻道「蘋果爹」提到MagSafe行動電源支援反向充電。（翻攝自YouTube頻道「蘋果爹」）
YouTube頻道「蘋果爹」提到MagSafe行動電源支援反向充電。（翻攝自YouTube頻道「蘋果爹」）

「從（MagSafe）一出來的時候，我就對它其實滿有意見的」，YouTube頻道「蘋果爹」搶先拿到蘋果（Apple）的MagSafe行動電源，但不解該產品只提供充電緩慢的5W功率，「光這點就可以把它砲到爆了」。他拿電量剩10%的iPhone 12 Pro測試，用MagSafe行動電源充電1小時，只從10%充至39%，多了29%，但MagSafe行動電源從100%電量掉至55%。要價2990元是否值得，就由讀者判斷。

蘋果爹提到，若有MagSafe行動電源、充電器、錢包等物品，無法同時在手機上疊著使用，相當不便。（翻攝自YouTube頻道「蘋果爹」）
蘋果爹提到，若有MagSafe行動電源、充電器、錢包等物品，無法同時在手機上疊著使用，相當不便。（翻攝自YouTube頻道「蘋果爹」）

蘋果爹隨後再將MagSafe行動電源剩下的55%電量為iPhone 12 Pro Max充電，12 Pro Max從78%升至97%。換算下來，MagSafe行動電源完整替iPhone 12 Pro Max或12 Pro充電，頂多只能充電40%和70%的電力。他提到MagSafe支援反向充電，前提需在蘋果手機電量高於80%時，可為行動電源充電。此外，他也提到，若同時擁有MagSafe錢包、行動電源或充電器，無法同時疊著使用，需要多準備一條Lightning及充電頭，相當不方便，讓他認為真的很難推薦購買MagSafe行動電源。

MagSafe行動電源可吸附在手機背面。（翻攝蘋果官網）
MagSafe行動電源可吸附在手機背面。（翻攝蘋果官網）

MagSafe行動電源 佛系充電

MagSafe行動電源。（翻攝蘋果官網）
MagSafe行動電源。（翻攝蘋果官網）

【電池容量】1460mAh（外界猜測之容量，蘋果未公布）

【特色】充電5W功率，若搭配27W或更高功率的充電器，如MacBook隨附的充電器，可提升充電速度；當你需要無線充電器時，只要插上Lightning連接線，就能以最高達15W的功率為裝置無線充電。

【備註】電源轉接器與連接線另售

【相容性】iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini、iPhone 12

【定價】2990元（暫未發售）

【官網】https://ppt.cc/fUeAjx

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