開箱影片／肩並肩難窺視！蘋果手機貼隱視貼 手拙族也能零失敗

隨著智慧型手機尺寸愈來愈大，坐在捷運車廂裡面使用手機時，總是怕被路人看光光！YouTube頻道「好放HaveFun」介紹iPhone專用的「ZIFRIEND 零失敗隱視貼」，雙邊可視角度僅有28度，讓手機螢幕上的內容不外洩，陌生人站兩邊偷看也難窺全貌。

「ZIFRIEND 零失敗隱視貼」配上貼膜神器，不怕貼失敗。（翻攝自YouTube頻道「好放HaveFun」）

不少人害怕自己手拙而貼膜失敗，「ZIFRIEND 零失敗隱視貼」配上貼膜神器，Diy輕鬆完成。「好放HaveFun」實測在防窺片上用刀片亂割，仍完好如初，讓他直呼防刮效果極佳；另外也提到貼完防窺片後，在該手機上掃描QRcode也沒問題，並未像其他防窺片一樣有偏暗情形。「ZIFRIEND 零失敗隱視貼」定價790元，期間限定特價690元。

貼上「ZIFRIEND 零失敗隱視貼」，手機轉向側邊就看不到螢幕內容了。（翻攝自YouTube頻道「好放HaveFun」）

ZIFRIEND 零失敗隱視貼 防刮耐用