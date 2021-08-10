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開箱影片／肩並肩難窺視！蘋果手機貼隱視貼 手拙族也能零失敗
隨著智慧型手機尺寸愈來愈大，坐在捷運車廂裡面使用手機時，總是怕被路人看光光！YouTube頻道「好放HaveFun」介紹iPhone專用的「ZIFRIEND 零失敗隱視貼」，雙邊可視角度僅有28度，讓手機螢幕上的內容不外洩，陌生人站兩邊偷看也難窺全貌。
不少人害怕自己手拙而貼膜失敗，「ZIFRIEND 零失敗隱視貼」配上貼膜神器，Diy輕鬆完成。「好放HaveFun」實測在防窺片上用刀片亂割，仍完好如初，讓他直呼防刮效果極佳；另外也提到貼完防窺片後，在該手機上掃描QRcode也沒問題，並未像其他防窺片一樣有偏暗情形。「ZIFRIEND 零失敗隱視貼」定價790元，期間限定特價690元。
ZIFRIEND 零失敗隱視貼 防刮耐用
【尺寸】iPhone 12/12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone XR、iPhone 11/11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone X/XR、iPhone X Max
【特點】獨家專利精準對位器；9H超高硬度；進口奈米疏油防水塗料，防止指紋附著；日本進口玻璃，99%完美透光率
【定價】790元，期間限定特價690元
【官網】https://www.zifriend.com.tw/categories/anti-spy-privacy-collect
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