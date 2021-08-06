快訊

小S喊「我不是台獨」柯宇綸嘆:可惜小S選擇保護自己

鄭明典示警今天主角是它 「西部沿海已有明顯影響」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

OPPO Reno 6 Pro動手玩！S870處理器、12GB記憶體 售價新台幣24990元

聯合新聞網 / 楊又肇
▲本身其實就是在中國市場搭載Qualcomm Snapdragon 870處理器的Reno 6 Pro+，但是在國際市場更改名稱的Reno 6 Pro
▲本身其實就是在中國市場搭載Qualcomm Snapdragon 870處理器的Reno 6 Pro+，但是在國際市場更改名稱的Reno 6 Pro

OPPO日前在中國市場推出三款Reno 6系列手機後，目前也宣布在台灣市場推出消息，而筆者此次也取得預計在台灣市場銷售的Reno 6 Pro，藉此體驗此款手機所帶來特色。

整體來看，Reno 6 Pro依然延續先前Reno 5系列設計語言，同時不像Reno 6採用類似iPhone 12般的平面框體設計，而是維持雙側曲面螢幕設計。

硬體規格方面，在台灣市場推出的Reno 6 Pro跟國際市場銷售版本相同，實際上就是在中國市場推出的Reno 6 Pro+，因此採用的處理器為Qualcomm Snapdrragon 870，而非在中國市場採用的聯發科天璣1200處理器，並且搭配6.55吋的曲面OLED螢幕，解析度則是Full HD+，支援90Hz畫面更新率。

電池設計方面則採用4500mAh電池容量，支援65W SuperVooc 2.0有線快充，提供充電5分鐘，即可追劇4小時的快充效果，機身更搭載震動反應更為細膩的X軸線性馬達。

▲6.55吋曲面OLED螢幕，對應Full HD+解析度，支援90Hz畫面更新率，並且獲得SGS護眼認證，標榜能降低多數對視力有害藍光
▲6.55吋曲面OLED螢幕，對應Full HD+解析度，支援90Hz畫面更新率，並且獲得SGS護眼認證，標榜能降低多數對視力有害藍光

▲維持雙側曲面螢幕機身設計，螢幕更符合Netflix HD與Amazon Prime HD服務認證
▲維持雙側曲面螢幕機身設計，螢幕更符合Netflix HD與Amazon Prime HD服務認證

▲SIM卡插槽位於手機下方，並且對應65W Super VOOC有線快充技術
▲SIM卡插槽位於手機下方，並且對應65W Super VOOC有線快充技術

▲此次在台推出的Reno 6 Pro，實際上就是中國市場銷售的Reno 6 Pro+，搭載處理器為Qualcomm Snapdragon 870
▲此次在台推出的Reno 6 Pro，實際上就是中國市場銷售的Reno 6 Pro+，搭載處理器為Qualcomm Snapdragon 870

▲透過各類評測軟體紀錄的Snapdragon 870處理器效能表現
▲透過各類評測軟體紀錄的Snapdragon 870處理器效能表現

相機方面，Reno 6 Pro搭載3200萬畫素視訊鏡頭，主相機則分別採用5000萬畫素、與Sony合作IMX766感光元件的廣角鏡頭，搭配1600萬畫素超廣角鏡頭、1300萬畫素遠距鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭，並且能透過色溫感應器對應更正確色彩表現。

拍攝功能部分，Reno 6 Pro也搭載「光斑人像」功能，在錄影及拍照模式中可快速識別主體將人像與背景分離，創造斑斕夢幻的光斑背景，另外在錄影模式也透過三重人工智慧模型與背景光源重構技術，在錄影過程中即時模擬景深提高人像亮度，同時讓背景能以等同單眼相機拍攝光斑散景效果呈現。

此外，透過內建「AI調色大師」功能，使用者更可透過點選照片色彩即可轉換成自定義濾鏡效果，並且在保留原始照片品質和細節紋理。但先前在中國市場推出版本搭載的Bobbi Brown合作專屬妝容濾鏡效果，有可能因為授權因素限制，並未在此次台灣上市版本推出。

▲藉由螢幕開孔設計，放置3200萬畫素視訊鏡頭
▲藉由螢幕開孔設計，放置3200萬畫素視訊鏡頭

▲主相機採用5000萬畫素、與Sony合作IMX766感光元件的廣角鏡頭，搭配1600萬畫素超廣角鏡頭、1300萬畫素遠距鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭
▲主相機採用5000萬畫素、與Sony合作IMX766感光元件的廣角鏡頭，搭配1600萬畫素超廣角鏡頭、1300萬畫素遠距鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭

而機身背蓋則採用抗指紋沾染，並且提升握感的晶鑽2.0工藝設計，整體感覺與金屬噴砂質感相似，並且能隨光線折射呈現不同光感視覺效果。

▲晶鑽2.0工藝設計讓機身背蓋對應金屬噴砂般質感，可降低指紋沾染，並且提升握感，同時也能對應不同光感視覺效果
▲晶鑽2.0工藝設計讓機身背蓋對應金屬噴砂般質感，可降低指紋沾染，並且提升握感，同時也能對應不同光感視覺效果

另外，操作介面則搭載基於Android 11的ColorOS 11.3版本，其中標榜能讓操作體驗更加流暢，甚至也針對遊戲體驗進行最佳化，並且能以開啟勿擾、僅保留必要通訊功能的沉浸遊戲模式，讓使用者能將手機主要運作效能集中在遊戲體驗，同時也進一步提升手機截圖等操作。

而建議售價方面，Reno 6 Pro在台灣地區售價為新台幣24990元，並且推出12GB記憶體與256GB儲存容量，分別推出極光藍與暮光灰兩款配色，至於此次同步推出的Reno 6則是以新台幣16990元價格銷售，記憶體則配置8GB規格，以及採用128GB儲存容量，總計推出星河藍與夜海黑兩款配色。

兩款手機將從即日起開放預購，預計在8月12日開放銷售，將透過OPPO全台體驗店、OPPO網路商店、中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信、神腦國際等通路，以及包含PChome 24h 購物、momo購物網、蝦皮購物、yahoo! 購物中心、東森購物網、神腦線上、遠傳friDay購物、台灣大哥大myfone購物等通路同步開賣。

▲OPPO Reno 6 Pro
▲OPPO Reno 6 Pro

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

OPPO 開箱

延伸閱讀

OPPO Watch 2待機可達4天 充電10分鐘即可對應全天電量

OPPO推5G新機Reno 6 聯發科進補

小米MIX 4確定8/10揭曉 傳將搭載S888+處理器、螢幕下鏡頭

OPPO揭曉旗下第二款螢幕下鏡頭設計 標榜對應更好自拍畫質

相關新聞

OPPO Reno 6 Pro動手玩！S870處理器、12GB記憶體 售價新台幣24990元

OPPO日前在中國市場推出三款Reno 6系列手機後，目前也宣布在台灣市場推出消息，而筆者此次也取得預計在台灣市場銷售的Reno 6 Pro，藉此體驗此款手機所帶來特色。

開箱影片／ROG Phone 5 Ultimate把遊戲技能點滿！外型酷炫很「中二」

是什麼手機能讓YouTube頻道「Linzin 阿哲」喊出「中二」兩字呢？原來是6.78吋螢幕的ROG Phone 5 Ultimate，也是ROG Phone 5最頂級的版本。從外包裝及封面圖充滿ROG元素，白色系的電競風手機也相當搶眼，其中白色背板區塊有一小塊黑白螢幕，可自定樣式動畫、文字或圖片玩花樣，並能加入特效，完完全全超「中二」。

Garmin VENU 2S開箱！健康功能、報告超完整 支援血氧感測

莫娜先前評測過 Garmin 家幾款智慧錶，我剛來電獺的第一支手錶開箱就是 Garmin VENU，Garmin 也總算是在今年 6 月推出了第二代產品 Garmin VENU 2 系列。VENU 系列向來走精緻美型，且有好看的螢幕。這次莫娜開箱的是 Garmin VENU 2S，是主打女性客群，同樣有支援經期紀錄、血氧感測等等，這次還有全新的即時健康快報、新一代的光學心率感測器，演算法升級之外，外續航也更長了

開箱影片／Amazfit GTR 2輕鬆藍牙通話 聽音樂手機免在旁

可以尬「小米手錶運動版」的手錶到底是哪隻呢？YouTube頻「束褲3C團」的阿貴介紹華米「Amazfit GTR 2」，台灣有經典版與運動版2種版本。經典版為不鏽鋼機身、圓形手錶之無邊框設計，搭配牛皮錶帶，盡顯尊榮。阿貴列出5大功能，像是手錶內建3GB儲存空間，不需要手機放在旁邊，仍能播放音樂、以及與Apple Watch相同，支援手錶藍牙通話等。

熱門iPad保護殼開箱！高CP值與高價款各有優勢 你最適合哪一個？

有在使用 iPad 的獺友們，都有幫自己的 iPad 裝上保護殼嗎？是說應該不少人都擁有一台 iPad，再加上遠距上課上班的關係，待在家的時間拉長，大家對於平板的需求量也可能就跟著增加了。回到正題，這次要跟大家分享幾個挑選 iPad 保護殼時，可以作為評估的考量和訣竅，另外也挑了網路上四款熱門的保護殼，並以 iPad Air 4 來一一試裝，可以給正在使用 iPad 或計劃入手一台 iPad 的你當個參考，一起來看看吧！

開箱影片／realme 8 5G電力怪獸 看YouTube半小時只耗電1%

還在挑便宜又大碗的5G手機嗎？YouTube頻道「束褲3C團」的阿貴推薦6月在台上市的realme 8 5G手機，6.5吋大螢幕，重量僅188公克、厚度8.5mm，採用獨立三卡插槽（5G + 5G雙卡雙待、或5G+4G+記憶卡），記憶卡最高支援到1TB，照片真的可以塞好塞爆，對比realme 7，重量跟厚度都略勝一籌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。