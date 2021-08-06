OPPO Reno 6 Pro動手玩！S870處理器、12GB記憶體 售價新台幣24990元

OPPO日前在中國市場推出三款Reno 6系列手機後，目前也宣布在台灣市場推出消息，而筆者此次也取得預計在台灣市場銷售的Reno 6 Pro，藉此體驗此款手機所帶來特色。

整體來看，Reno 6 Pro依然延續先前Reno 5系列設計語言，同時不像Reno 6採用類似iPhone 12般的平面框體設計，而是維持雙側曲面螢幕設計。

硬體規格方面，在台灣市場推出的Reno 6 Pro跟國際市場銷售版本相同，實際上就是在中國市場推出的Reno 6 Pro+，因此採用的處理器為Qualcomm Snapdrragon 870，而非在中國市場採用的聯發科天璣1200處理器，並且搭配6.55吋的曲面OLED螢幕，解析度則是Full HD+，支援90Hz畫面更新率。

電池設計方面則採用4500mAh電池容量，支援65W SuperVooc 2.0有線快充，提供充電5分鐘，即可追劇4小時的快充效果，機身更搭載震動反應更為細膩的X軸線性馬達。

▲6.55吋曲面OLED螢幕，對應Full HD+解析度，支援90Hz畫面更新率，並且獲得SGS護眼認證，標榜能降低多數對視力有害藍光

▲維持雙側曲面螢幕機身設計，螢幕更符合Netflix HD與Amazon Prime HD服務認證

▲SIM卡插槽位於手機下方，並且對應65W Super VOOC有線快充技術

▲此次在台推出的Reno 6 Pro，實際上就是中國市場銷售的Reno 6 Pro+，搭載處理器為Qualcomm Snapdragon 870

▲透過各類評測軟體紀錄的Snapdragon 870處理器效能表現

相機方面，Reno 6 Pro搭載3200萬畫素視訊鏡頭，主相機則分別採用5000萬畫素、與Sony合作IMX766感光元件的廣角鏡頭，搭配1600萬畫素超廣角鏡頭、1300萬畫素遠距鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭，並且能透過色溫感應器對應更正確色彩表現。

拍攝功能部分，Reno 6 Pro也搭載「光斑人像」功能，在錄影及拍照模式中可快速識別主體將人像與背景分離，創造斑斕夢幻的光斑背景，另外在錄影模式也透過三重人工智慧模型與背景光源重構技術，在錄影過程中即時模擬景深提高人像亮度，同時讓背景能以等同單眼相機拍攝光斑散景效果呈現。

此外，透過內建「AI調色大師」功能，使用者更可透過點選照片色彩即可轉換成自定義濾鏡效果，並且在保留原始照片品質和細節紋理。但先前在中國市場推出版本搭載的Bobbi Brown合作專屬妝容濾鏡效果，有可能因為授權因素限制，並未在此次台灣上市版本推出。

▲藉由螢幕開孔設計，放置3200萬畫素視訊鏡頭

▲主相機採用5000萬畫素、與Sony合作IMX766感光元件的廣角鏡頭，搭配1600萬畫素超廣角鏡頭、1300萬畫素遠距鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭

而機身背蓋則採用抗指紋沾染，並且提升握感的晶鑽2.0工藝設計，整體感覺與金屬噴砂質感相似，並且能隨光線折射呈現不同光感視覺效果。

▲晶鑽2.0工藝設計讓機身背蓋對應金屬噴砂般質感，可降低指紋沾染，並且提升握感，同時也能對應不同光感視覺效果

另外，操作介面則搭載基於Android 11的ColorOS 11.3版本，其中標榜能讓操作體驗更加流暢，甚至也針對遊戲體驗進行最佳化，並且能以開啟勿擾、僅保留必要通訊功能的沉浸遊戲模式，讓使用者能將手機主要運作效能集中在遊戲體驗，同時也進一步提升手機截圖等操作。

而建議售價方面，Reno 6 Pro在台灣地區售價為新台幣24990元，並且推出12GB記憶體與256GB儲存容量，分別推出極光藍與暮光灰兩款配色，至於此次同步推出的Reno 6則是以新台幣16990元價格銷售，記憶體則配置8GB規格，以及採用128GB儲存容量，總計推出星河藍與夜海黑兩款配色。

兩款手機將從即日起開放預購，預計在8月12日開放銷售，將透過OPPO全台體驗店、OPPO網路商店、中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信、神腦國際等通路，以及包含PChome 24h 購物、momo購物網、蝦皮購物、yahoo! 購物中心、東森購物網、神腦線上、遠傳friDay購物、台灣大哥大myfone購物等通路同步開賣。

▲OPPO Reno 6 Pro

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》